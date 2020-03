New York va mettre en œuvre avec succès un traitement centenaire pour guérir les personnes souffrant de coronavirus

Le Projet de plasma convalescent COVID-19 Il est composé de médecins et de scientifiques de plus de 20 institutions qui se sont réunis ces dernières semaines pour déployer une formule pour lutter efficacement contre la nouveau coronavirus né en Wuhan, La Chine en novembre dernier et s’est propagé dans le monde entier au cours des trois derniers mois. La procédure sera utilisée pour la première fois par l’État de New York et devrait connaître le même succès qu’il y a plus de cent ans. quand la Grippe espagnole il a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde et n’a été arrêté qu’avec cette formule.

L’un des premiers à commencer cette étude était des chercheurs du Université Johns Hopkins dans Baltimore qui a commencé leurs projections dans ce la clé pour ralentir et traiter le coronavirus peut être cachée dans le sang de ceux qui se sont déjà remis de la maladie. Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé des plans pour l’utilisation du plasma convalescent lors d’une conférence de presse lundi. Le traitement remonte à plusieurs siècles et a été utilisé pendant l’épidémie de grippe de 1918. C’était l’époque des vaccins modernes et des médicaments antiviraux..

“Il y a eu des tests montrant quand des anticorps sont injectés à une personne, ce qui stimule et stimule ensuite son système immunitaire contre cette maladie. Ce n’est qu’une répétition. C’est un essai pour les personnes dans un état grave, mais le Département de la santé de l’État de New York y travaille avec certaines des meilleures agences de santé de New York, et nous pensons que c’est prometteur, et nous allons commencer. cette semaine“il a noté Cuomo.

Fonctionnaires de la santé de l’État New York a confirmé son intention de commencer à recruter des patients qui se sont complètement rétablis COVID-19 dans les prochains jours. Cet effort commencerait probablement dans New Rochelle, la banlieue de la ville qui a été le centre de l’épidémie initiale de l’État il y a quelques semaines.

Bien que cela puisse sembler primitif pour certains, les experts dans le domaine affirment que la thérapie pourrait être le meilleur espoir de lutter contre la coronavirus jusqu’à ce que des méthodes plus sophistiquées soient développées qui pourraient durer des mois ou des années. La Agence des aliments et drogues (FDA) a indiqué que l’approbation de ce traitement sera accélérée et que des essais de contre-la-montre sont en cours pour “Faciliter le développement et la disponibilité” du plasma convalescent.

“Ce sont d’excellentes nouvelles. Lorsque nous avons commencé à en parler il y a quelques semaines, ce n’était qu’une idée, et maintenant il semble que cela se réalisera.“Dit le Arturo Casadevall, expert en maladies infectieuses du École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, qui réclame une utilisation généralisée du plasma convalescent.

La méthode recueille des anticorps pour combattre le virus dans le sang de patients précédemment infectés. Les transfusions ont été associées à des symptômes plus légers et à des séjours à l’hôpital plus courts pour les patients SRAS 2002. Pour sa part, les premiers rapports des La Chine suggèrent que le sang pourrait être efficace pour atténuer les effets de COVID-19, la maladie causée par la Coronavirus de Wuhan. selon NBC News. Cependant, la thérapie par transfusion plasmatique n’est pas sans risque si le patient reçoit le mauvais type sanguin ou transmet involontairement d’autres agents pathogènes lors d’une transfusion.

Les médecins de près de deux douzaines d’hôpitaux se sont joints à l’effort mené par Johns Hopkins, parmi eux des chercheurs du Clinique Mayo dans Minnesotale Centre médical de la Université de Stanford dans Californie et le Collège de médecine Albert Einsteinde New York. Les enquêteurs ont été en contact avec le Fda pendant le week-end.

“Je suis médecin spécialiste des maladies infectieuses et intéressé par l’histoire. Il connaissait l’histoire de ce qui se faisait au début du 20e siècle avec les épidémies. Ils n’avaient pas de vaccins à l’époque, ils n’avaient pas de médicaments à l’époque, tout comme la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Mais les médecins savaient que, pour certaines conditions, vous pouviez prélever du sang sur le système immunitaire et l’utiliser pour prévenir la maladie ou traiter ceux qui étaient malades“il a indiqué Casadevall dans une interview passée aux mêmes médias américains.