Les Old Boys de Newell ont battu San Lorenzo lundi 1-0 à l’issue de la dix-huitième journée de la Super League argentine, se sont éloignés de la zone de relégation et étaient à sept points de River Plate, qui a battu dimanche Central Córdoba par 2-0 et a ratifié son leadership.

L’équipe de Rosario a remporté un but du milieu de terrain Aníbal Moreno.