NFL 101: ce qui précède la saison prochaine

MIAMI (AP) – Le centenaire de la NFL s’est terminé par un championnat auquel nous avons dû attendre 50 ans.

Maintenant que les Chiefs de Kansas City ont mis fin à une sécheresse d’un demi-siècle et ont repris leur deuxième titre de la NFL, l’attention se déplacera ailleurs, dans ce qui pourrait être une pause bien remplie avant la prochaine campagne.

L’activité dans la NFL ne s’arrête jamais vraiment. Même après que les fans des Chiefs les ont encouragés lors du défilé de célébration, il y a des questions sur tous les fronts.

En voici quelques-unes à contempler.

Certains pourraient dire que ça se termine avec Tom Brady. Pour la première fois dans une course où il a remporté six anneaux du Super Bowl, Brady, 42 ans, entre en agence libre. Peut-être le fait que les Patriots avaient un dossier de 4-4 dans la seconde moitié de leur calendrier et qu’ils aient lâché une semaine de repos en séries éliminatoires avec une défaite à domicile contre les Dolphins, avant d’être éliminés par le Tennessee dans le jeu de cartes sauvage, a fait réfléchir à deux fois la Nouvelle-Angleterre avant de dépenser des millions de dollars pour un vétéran dont les compétences pourraient être en déclin.

Brady et Phillip Rivers ne sont pas les seuls quarts disponibles. Cam Newton, Nick Foles, Joe Flacco, Marcus Mariota, Andy Dalton, Ryan Tannehill et peut-être Jameis Winston seront là.

Les ajustements à la règle d’interférence de passe qui permettent la révision du jeu ont échoué. Les entraîneurs qui ont appelé à un changement après la décision atroce dans le jeu pour le titre de la Conférence nationale l’an dernier, ont obtenu peu ou rien avec leurs demandes de révision. L’interférence de passe est devenue une décision encore plus trouble.

Le puissant comité de la concurrence recommandera-t-il plus de changements? Ou déciderez-vous d’oublier les modifications?

Le commissaire Roger Goodell est encouragé par l’avancement des négociations d’une nouvelle convention collective. L’accord actuel de 10 ans expire en mars 2021, mais la ligue cherche en particulier à finaliser le contrat beaucoup plus tôt. Il a même l’intention de l’obtenir avant le début de la prochaine saison.

Le public s’attend à ce que le thème principal soit l’extension de la campagne régulière d’un match, ce qui entraînerait une réduction de la pré-saison, ajoutant probablement une autre semaine de congé et que le Super Bowl ait lieu à la mi-février. La sécurité des joueurs doit être une question clé dans les discussions.

Cincinnati n’a pas besoin d’attendre le 23 avril pour annoncer que le quart-arrière du LSU Joe Burrow sera le premier choix du repêchage. C’est évident, même pour les Bengals.

La deuxième sélection, sauf en cas de blessure, n’est pas non plus un mystère: le défenseur de l’Ohio Chase Young pour Washington.

Alors, où est Tua Tagovailoa? Le joueur qui était projeté comme première équipe il y a quelques mois pourrait-il être sélectionné au premier tour? Le gaucher d’Alabama était absent après le neuvième match en raison d’une blessure à la hanche qui retardera peut-être ses débuts jusqu’en 2021.

Alors, Détroit pourrait-il décider que Tagovailoa serait l’héritier de Matthew Stafford? Miami restera-t-elle avec Tua en cinquième position ou avez-vous besoin de chercher une sélection plus élevée pour devenir qui pourrait être une franchise quart-arrière?

Voyez ce que nous voulons dire quand il y a beaucoup de questions pour la NFL 101?