Nicaragua.- Environ 4000 personnes fuient chaque mois le Nicaragua pour persécution et violations des droits de l’homme, selon le HCR

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Le HCR a dénoncé mardi qu’une moyenne de 4 000 personnes par mois continuent de fuir le Nicaragua en raison de la persécution et des violations des droits de l’homme vers la fin de deux ans des manifestations qui ont éclaté contre la réforme de la sécurité sociale lancée par le gouvernement nicaraguayen, qui s’est ensuite étendu à d’autres revendications sociales.

“Sans une solution à la crise interne en vue, ces chiffres devraient augmenter”, a déclaré la porte-parole du HCR, Shabia Mantoo. L’agence, qui a précisé que les étudiants, les défenseurs des droits humains, les journalistes et les agriculteurs fuient, a reconnu que les sorties se produisent malgré le fait que la violence a diminué depuis le temps des manifestations.

Le Costa Rica, le pays voisin du Nicaragua, est devenu la première destination de ces personnes, car il accueille les deux tiers de tous les réfugiés et demandeurs d’asile nicaraguayens, soit 77 000 personnes.

Le reste, a précisé l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est réparti entre les pays de la région tels que le Panama, avec environ 8 000 personnes accueillies, et le Mexique, avec 3 600, tandis que 9 000 ont choisi de s’installer sur le continent européen, et 5 100 à autres pays. Le nombre total de réfugiés et de demandeurs d’asile nicaraguayens dans le monde s’élève à 103 600 personnes.