Nicaragua / États-Unis – Les États-Unis sanctionnent la police nicaraguayenne et trois commissaires pour “violations des droits de l’homme” dans le pays

MADRID, 6 mars (EUROPA PRESS) –

Le département du Trésor américain a sanctionné jeudi la police nationale nicaraguayenne et trois commissaires, Juan Antonio Valle, Luis Alberto Pérez et Justo Pastor, pour leur rôle dans les “graves violations des droits de l’homme” dans le pays dans le cadre des manifestations qui ont éclaté en avril 2018.

“Le régime (du président, Daniel) Ortega a utilisé la police nationale nicaraguayenne comme outil dans sa campagne de répression violente contre le peuple nicaraguayen”, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven T. Mnuchin dans un communiqué. “Le Trésor a pris l’engagement de rendre des comptes à ceux qui cherchent à faire taire les voix démocratiques au Nicaragua”, a-t-il déclaré.

Plus précisément, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a précisé que les sanctions s’appliquent à la Police nationale du Nicaragua en tant qu’entité et aux trois commissaires désignés, mais a souligné qu’elles ne s’appliquent pas aux agents individuels. Non désigné

À la suite de la mesure, tous les actifs des trois commissaires et de l’entité qui se trouvent aux États-Unis ou détenus ou contrôlés par des Américains sont bloqués.

Quant à la police nationale, le texte indique qu’elle est “responsable ou complice, ou participante directement ou indirectement, à de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua”, en plus “d’être responsable ou complice (…) d’ordonner, de contrôler ou ordonner de toute autre manière (…) des actes de violence ou des comportements importants qui constituent de graves violations ou violations des droits de l’homme à l’encontre de personnes liées aux manifestations “de 2018.

Selon le Trésor américain, la police nicaraguayenne est “responsable de l’utilisation de vraies munitions contre des manifestants pacifiques et de sa participation aux escadrons de la mort, ainsi que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et des enlèvements”.

De même, le département dirigé par Mnuchin a fait valoir que “les forces para-policières, un groupe paramilitaire composé de volontaires qui sont généralement des agents de la police nationale habillés en civil, opèrent en toute impunité selon les instructions” du corps.

À cet égard, il a souligné qu’en juillet 2018, la police et les forces para-policières “ont mené l ‘” Opération de nettoyage “pour réprimer les manifestants et dégager les barricades dans les rues, avec un bilan d’environ 100 personnes tuées”.

Quant aux commissaires désignés, le département du Trésor a indiqué qu’ils sont passibles de sanctions pour avoir été les autorités de la police nationale, “une entité qui (…) a commis de graves violations des droits de l’homme” au Nicaragua, également dans le cadre de Les manifestations de 2018.

RÉPRESSION, TORTURES OU VIOLATIONS

Selon les États-Unis, Valle “a participé à des actes de violence ou à des comportements importants qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou des violations contre des personnes liées aux manifestations”. En tant que chef du Département de surveillance et de patrouille des forces de police, “il a systématiquement limité la liberté de mouvement et d’expression des Nicaraguayens vivant à Managua”, souligne le texte.

Pérez, quant à lui, est chef de la direction de l’assistance judiciaire de la police et directeur de la prison d’El Chipote, “malheureusement célèbre pour les pratiques abusives qui y sont commises”. Dans son cas, le Trésor américain a souligné “la torture, les viols sexuels, les décharges électriques, les lacérations causées par des barbelés, les étranglements et les coups avec des tubes en acier”.

Enfin, le pasteur, commissaire de la direction des opérations spéciales de la police nationale, “continue de jouer un rôle central dans la répression à travers le pays”, selon le département américain.

La crise au Nicaragua, qui a éclaté en avril 2018, a commencé par des protestations contre une réforme controversée de la sécurité sociale qui s’est développée rapidement pour exiger la “démocratisation” du Nicaragua, dans ce qui a été le plus grand défi pour Ortega au cours de ses quinze années de gouvernement

Plus de 300 personnes sont mortes de la répression des manifestations. Des experts du Système interaméricain des droits de l’homme ont recommandé de poursuivre le chef sandiniste pour crimes contre l’humanité.