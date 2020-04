Nicaragua.- La CIDH dénonce une “cinquième étape” de répression au Nicaragua deux ans après la flambée sociale

Des militants dénoncent le “harcèlement” contre les personnes libérées et leurs familles

MADRID, 20 avr (EUROPA PRESSE) –

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a dénoncé qu’une “cinquième étape” de répression par le gouvernement de Daniel Ortega et ses forces de sécurité contre les critiques est en cours au Nicaragua, coïncidant avec le deuxième anniversaire de l’épidémie sociale dans le Nation d’Amérique centrale.

Les manifestations ont commencé le 18 avril 2018, initialement en raison d’une réforme controversée de la sécurité sociale, mais ont ensuite poussé à la “démocratisation” du pays. Ils ont été le plus grand défi pour le leader «sandiniste» au cours de ses quinze années de gouvernement.

Selon les chiffres de la CIDH, au moins 328 personnes sont mortes, près de 2 000 ont été blessées, des milliers ont été arrêtées et plus de 100 000 ont dû fuir le Nicaragua, dont plus de 90 journalistes.

A l’occasion de ce deuxième anniversaire, la CIDH a recueilli les témoignages de victimes et de défenseurs des droits humains qui “décrivent une cinquième étape de la répression étatique au Nicaragua” visant à “suspendre ou limiter la défense des droits et droits à la réunion” et la liberté d’expression et d’exercer une protestation sociale. “

“A partir de ce moment, nous entrons dans une nouvelle phase de répression et nous le disons parce qu’ils ont muté leurs comportements sur la manière d’assiéger, de persécuter les personnes qui ne sont pas liées au pouvoir”, a déclaré Carla Sequeira, l’une des militantes interrogées. par la CIDH.

Wendy Flores et Alexandra Salazar, également militantes, ont indiqué que “la répression est maintenue principalement contre les personnes libérées de prison” et leurs familles par le “harcèlement” et leur limitation des “droits à la santé, à l’éducation et au travail” .

“Nous, en tant que mères, ne pouvons pas sortir dans la rue parce que nous sommes persécutées par la police. Nous ne pouvons pas sortir pour exiger la liberté de nos enfants”, a déclaré Carmen Jirón, mère de Denis Antonio García, prisonnier politique, arguant que leur libération est encore plus nécessaire “en ces temps de pandémie”.

Francys Valdivia, sœur de Franco Valdivia, qui a été assassiné dans le cadre de la crise politique, a également dénoncé “une augmentation des assassinats ciblés, concentrés principalement dans les zones rurales”.

En outre, la CIDH a attiré l’attention sur les «attaques contre les communautés autochtones de la côte caraïbe», qui «maintiennent et affectent le droit à la terre et au territoire, ainsi que la vie et l’intégrité des peuples et communautés autochtones». .

CONSOLIDATION DES MOTIFS REPRESSIFS

L’organisme régional a averti que “les schémas répressifs de cette cinquième étape renforcent l’attaque la plus intense et systématique contre les libertés publiques dans le pays depuis le début de la crise des droits de l’homme”. Plus précisément, il a critiqué la “revictimisation des proches et des victimes”.

La Commission a reproché à l’État nicaraguayen de ne s’être conformé à aucune des recommandations formulées pour surmonter la crise politique, réitérant son appel “à leur mise en œuvre et à la restauration des garanties d’un régime démocratique”.

Jusque-là, il a souligné “le travail précieux de la société civile dans la collecte et le contraste des informations” parce que “cela jette les bases des futurs processus de vérité et de justice”.

“Deux ans après la répression brutale du régime d’Ortega-Murillo de manifestations pacifiques et démocratiques, nous continuons d’exiger la vérité et la justice, la libération des prisonniers politiques et la fin du terrorisme et du totalitarisme”, a déclaré le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, sur Twitter.

Ortega a offert un dialogue national à l’opposition dont la plus grande réussite a été la libération de dizaines de prisonniers politiques, bien que les pourparlers aient été suspendus en raison d’accusations mutuelles de non-respect. Le Nicaragua prépare actuellement les élections présidentielles de 2021.