Nicaragua.- L’armée nicaraguayenne refuse d’être impliquée dans la mort de paysans dans le nord du pays

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le porte-parole de l’armée du Nicaragua Álvaro Rivas a rejeté jeudi que l’institution est liée à la mort de paysans dans le nord du pays et a souligné qu’il ne lui appartenait pas d’enquêter.

Les propos de Rivas ont eu lieu en réponse aux informations divulguées par les dirigeants du Mouvement paysan et les médias, qui accusent l’armée d’être responsable de ces événements.

Comme il l’a expliqué au journal local «La Prensa», ceux qui devraient enquêter sur ces cas et clarifier les crimes sont la police nationale et les autorités civiles. “La détermination de tout crime ou de toute action, ce n’est pas notre pouvoir, c’est aux autorités compétentes de déterminer les faits, les cas, le classement”, a-t-il expliqué.

“Ils ont voulu nous placer dans des endroits où nous ne sommes jamais allés et nous l’avons indiqué clairement dans chacun de nos communiqués de presse et notes d’information”, a-t-il déclaré.

Depuis 2019, le Mouvement paysan, dirigé par Medardo Mairena, a dénoncé devant des organisations internationales l’implication présumée de l’armée nicaraguayenne dans la mort de paysans dans le nord du pays.

Le dernier rapport a été présenté en février 2020 devant une mission de députés du Parlement de l’Union européenne au Salvador, où ils ont dénoncé la mort de 103 agriculteurs.

Les forces de sécurité ont déterminé dans le rapport “Notes sur les meurtres présumés dénoncés par le mouvement paysan et certains médias” que les histoires “recréées par ceux qui dénoncent ces crimes présumés tentent de les projeter devant l’opinion publique nationale et internationale comme des événements liés aux événements survenus dans le pays en avril 2018 “.

L’armée indique également qu ‘”au moment d’enquêter un par un, les cas correspondent pour la plupart à des événements survenus en raison de querelles personnelles, de parricides et de féminicides”.

Parmi ces cas figuraient les meurtres de deux agriculteurs nicaraguayens au Honduras, Edgar et Yalmar Monténégro, qui ont participé aux manifestations civiles en 2018 et qui, selon leurs proches, ont fui le pays pour le siège et la persécution de partisans du gouvernement présidentiel. Daniel Ortega

“Dans les domaines de responsabilité que nous avons, nous avons protégé nos producteurs et nos éleveurs et nous n’avons pas eu de fait. Mais en plus, nous avons fait la rétention d’armes à usage restreint”, a déclaré le porte-parole avant de souligner qu’ils “travaillaient pour fournir la sécurité sur le terrain. “

Il a également affirmé que les fonctions de l’armée sont “clairement définies dans la Constitution politique et la loi” et correspondent à la protection de la souveraineté nationale, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale.

À cet égard, il a souligné qu’aucun des rapports rédigés par des organisations internationales pour la défense des droits de l’homme ne faisait état de la participation de l’institution militaire à des situations de violation des droits de l’homme dans le pays.