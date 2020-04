Nicaragua – Les États-Unis exhortent Daniel Ortega à promouvoir une transition démocratique au Nicaragua

MADRID, 18 avr (EUROPA PRESSE) –

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a reproché ce samedi au président nicaraguayen, Daniel Ortega, la répression contre l’opposition et l’a sommé de promouvoir une transition démocratique.

“Il y a deux ans, le peuple nicaraguayen s’est levé pacifiquement pour demander des changements. Malheureusement, leur demande de liberté et de transparence n’a été répondue que par balles. Ortega et le vice-président Murillo doivent promouvoir une transition démocratique et un Nicaragua sain, prospère et libre”. a souligné Pompeo sur Twitter.

La déclaration complète de Pompeo critique le gouvernement “corrompu et répressif” d’Ortega et rappelle qu’au moins 325 personnes sont mortes dans les émeutes il y a deux ans, “beaucoup d’entre elles par des tireurs d’élite du régime d’Ortega et Murillo”.

Il rappelle également que le gouvernement a abandonné le dialogue national en juillet et “continue de ne pas respecter les conditions convenues en mars 2019” telles que la restauration des libertés civiles, la libération des prisonniers politiques et une réforme électorale adéquate. Plus précisément, il fait référence à 70 prisonniers politiques, aux actions de la police et des “para-policiers masqués” contre des militants et des critiques, et à la persécution de la presse.

Dans le contexte actuel, Washington assure que la pandémie de coronavirus est “un nouvel exemple de la mauvaise gestion d’Ortega et Murillo”. “Ortega ne fournit toujours pas de leadership au peuple nicaraguayen”, mais “démontre son mépris flagrant pour le bien-être de son peuple en évitant les mesures publiques nécessaires pour contenir Covid-19”, a-t-il dit.

“Alors que le reste du monde interdit les réunions de masse et suspend les activités économiques non essentielles et adopte les règles de l’éloignement social pour éviter la propagation du coronavirus, le régime d’Ortega-Murillo refuse même de reconnaître le danger de cette pandémie meurtrière”, a-t-il déclaré. .

L’ambassadeur des États-Unis au Nicaragua, Kevin K. Sullivan, et celui des États-Unis, Mike Pompeo, ont réitéré leur soutien à la lutte civique nicaraguayenne pour la démocratie et le respect des droits de l’homme, ce samedi à l’occasion du deuxième anniversaire. 18 avril 2018, jour du début des manifestations massives contre le régime de Daniel Ortega.

Les États-Unis ont été l’un des pays qui ont exercé le plus de pression sur le gouvernement du président Daniel Ortega pour promouvoir une transition démocratique et arrêter la répression. À cette fin, il a appliqué des sanctions personnelles aux accusations qu’il tient pour responsables de violations des droits de l’homme et de corruption.