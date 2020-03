Nicaragua.- Les migrants nicaraguayens dépassent les 100 000 migrants deux ans après le début de la crise politique

Le HCR prévient que, “aucune solution en vue”, l’exode nicaraguayen continuera de croître

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Plus de 100 000 Nicaraguayens ont quitté le pays depuis avril 2018, lorsque les manifestations ont commencé contre le gouvernement de Daniel Ortega, entraînant “une grave crise politique et sociale”, selon l’équilibre que le Haut-Commissariat des Nations Unies a prévu mardi. les réfugiés (HCR).

«Environ deux ans après que le Nicaragua a plongé dans une grave crise politique et sociale, plus de 100 000 personnes ont fui à la suite d’allégations de persécution et d’atteintes aux droits humains dans le pays en quête d’asile à l’extérieur», a déclaré la porte-parole du HCR, Shabia Mantoo. lors d’une conférence de presse du Palais des Nations de Genève.

Mantoo a souligné que “même après la réduction des violences initiales d’avril 2018, les étudiants, militants, journalistes et paysans nicaraguayens continuent de fuir leur pays au rythme de 4 000 par mois”.

Le HCR a rappelé que “le premier arrêt de la plupart des réfugiés nicaraguayens a été le Costa Rica voisin”, qui abrite 77 000 personnes. En outre, environ 8 000 sont arrivés au Panama, 9 000 en Europe et 3 600 au Mexique. 5 100 autres se trouvent dans d’autres pays, ce qui porte le total à 103 600 dans le monde.

Cependant, Mantto a souligné que “sans solution face à la crise interne, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’attend à ce que ces chiffres augmentent”.

Depuis octobre 2019, le Costa Rica, avec le soutien du HCR, a optimisé les procédures pour déterminer le statut juridique des migrants nicaraguayens pour les «profils communs», tels que «ceux dont on sait qu’ils ont été persécutés au Nicaragua», ce qui Il a permis de réduire les délais et d’accélérer la protection.

Mantoo a souligné que, également avec le soutien du HCR, le Costa Rica a donné accès à son système de santé à 6 000 demandeurs d’asile appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les personnes souffrant de maladies chroniques ou de handicaps, qui ont besoin d’une intervention chirurgicale, de survivants de la torture et les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté.

En outre, le HCR a rappelé qu’il existe un plan-cadre de réponse régional pour << relever les défis des personnes déplacées en Amérique centrale et en provenance de ce pays >>, qui comprend les soins de santé, le soutien psychologique, l’assistance alimentaire et le logement.