Nick Kyrgios a ouvert la discussion dans un défi viral proposé par l’ATP pour la mise en quarantaine du coronavirus: il se considère meilleur que Borg, Agassi, Lendl ou Sampras

Que ce soit sur ou hors piste, Nick Kyrgios c’est toujours controversé. Même maintenant avec le tennis professionnel suspendu par la pandémie mondiale de coronavirus. Le joueur australien de 24 ans rejoint un défi viral proposé par le ATP sur les réseaux sociaux pour passer du temps en quarantaine et a ouvert un débat en écartant les grandes légendes de son sport.

Kyrgiosqui est actuellement numéro 40 du Classement ATP mais il est venu pour être en position 13 (2016), il a été encouragé à participer à un jeu dans lequel il devait faire son équipe idéale choisir un joueur dans chaque catégorie.

Il y avait cinq sections différentes: «Big Three», jeunes promesses, légendes, joueurs spectaculaires et vainqueurs d’un titre du Grand Chelem. Le défi consistait simplement à choisir un joueur de chaque bloc pour former un équipe idéale de cinq joueurs de tennis.

Dans le cas de Kyrgios, qui a participé à l’initiative via son compte Instagram, a commencé par choisir Roger Federer par enveloppe «Nole» Djokovic y «Rafa» Nadal. Dans le deuxième groupe, il a choisi Daniil Medvedev. Et c’est là que la controverse a commencé. “Sans légendes, parce que nous sommes meilleurs”écrit-il.

Ces légendes étaient les Américains Pete Sampras, son compatriote Andre AgassiSuédois Björn Borg et le tchèque Ivan Lendl, qui totalisent plus de 40 titres du Grand Chelem et se sont tous classés numéro un à un moment donné de leur carrière sportive.

Donc, après avoir licencié ces joueurs historiques, Kyrgios taillé pour lui-même et inclus le Français Gael Monfils des joueurs faisant des tours sur le terrain, et a fermé la liste avec «Muzz», le surnom qui a le circuit de Andy Murray.

Plusieurs fans ont partagé sur différentes plateformes la capture de cette histoire de Instagram publié par Kyrgios pour lui reprocher son choix et lui reprocher de se mettre au-dessus de certains de ceux considérés comme les plus grands joueurs de tennis de tous les temps.