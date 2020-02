Nicolás Castillo: après avoir subi une thrombose, l’attaquant chilien a un pied devant l’hôpital

Les nouvelles de Nicolás Castillo commencent à changer en sa faveur. Après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure à la cuisse droite et des complications postopératoires, l’attaquant chilien quittera bientôt l’hôpital.

Le 28 janvier, América a indiqué que Nicolás Castillo serait intervenu pour une blessure à la cuisse. Après l’opération, a subi une thrombose et il a dû être admis en soins intensifs et, ce jeudi, il était sous l’observation des médecins.

Ce vendredi, via votre compte Twitter officiel, América a rapporté que l’attaquant a montré une amélioration. “Le Club América rapporte que le joueur Nicolás Castillo n’a pas présenté de revers dans sa récupération et sortira bientôt de l’hôpital de poursuivre son processus de réhabilitation », a écrit l’institution Azulcrema.

Selon ESPN, l’Amérique du Sud évolue favorablement de la thrombose qu’il a subie il y a une semaine, dérivé de l’opération du tendon du rectum fémoral auquel il était soumis. De plus, le corps médical du club et l’entraîneur physique, José Rangel, étaient à l’affût de la récupération du joueur et, peut-être, lundi, il sera libéré.

Bien que ses camarades de classe n’aient pas pu visiter Castillo à l’hôpital, à Coapa, ils attendent son retour avec empressement. Aussi Henry Martin Il a demandé aux médias de cesser de critiquer le Chilien.

“Ce n’est pas le moment de critiquer, c’est une personne, que vous jouiez au football ou non, que vous pratiquiez un sport, vous êtes une personne, et lorsque cela se produit, je ne voudrais pas recevoir de critiques ou de mauvais traitements, au contraire, un soutien inconditionnel et le temps viendra pour faire face à n’importe qui, parler de ce que ils ont besoin pour le moment, il est préférable de le soutenir à 100% »déclara-t-il.

L’attaquant mexicain a expliqué que la nouvelle de la situation médicale de Nico était compliquée à assimiler. “Au moment où nous avons eu les nouvelles, oui c’était compliqué de savoir que j’étais en soins intensifs et sachez que c’était grave; vous ne voulez vraiment personne », a-t-il dit.

Le briseur aztèque a précisé qu’ils espéraient lui rendre visite lorsque le Chilien serait à la maison et non à l’hôpital. “Nous ne sommes pas allés le voir car il n’a pas été libéré afin que nous puissions le visiter; Le médecin nous a dit qu’à ce moment-là cela pouvait être fait et je pense qu’il vaudrait mieux lui rendre visite à la maison que lui rendre visite à l’hôpital pendant que nous attendons. Il sait que l’équipe est avec lui et je pense que cela doit être le cas avec les fans et avec la presse », a-t-il déclaré.

Aussi le défenseur Haret Ortega Il a envoyé un message d’encouragement et a dit qu’il avait tout le soutien de ses coéquipiers. «Toute la force. Nous savons que vous traversez une mauvaise période. Il vit une période difficile et sait qu’il a une famille ici. Nous sommes une équipe avec un vestiaire sain et ensemble, nous sommes dans le bon et le mauvais », a-t-il déclaré.

Nicolás Castillo n’a joué que 15 minutes de cette Clausura 2020. Sa dernière rencontre avec les Eagles a été contre les tigres le jour 2 et entré le changement.

Quant à l’Amérique, ceux dirigés par Miguel “Piojo” Herrera chercheront à poursuivre sa bonne marche contre Querétaro, après avoir battu Puebla au milieu de la semaine. Avec deux matchs gagnés, un à égalité et un perdu, les azulcrèmes ajoutent 7 points sur 12 possibles.