Nicolás Laprovittola, intime: comment la psychologie l’a aidé à refaire surface et pourquoi jouer au Real Madrid est plus amusant que la NBA

Aujourd’hui, la vie sourit à Nicolás Laprovittola. La saison dernière a été rêvée pour lui. Il a fait l’histoire avec la chemise du Joventut de Badalona, ​​qui lui a valu de garder le Prix ​​MVP (Meilleur joueur), une distinction qu’un Argentin n’avait pas conquise depuis 13 ans – Luis Scola, lors de la saison 2006/07 avec le T-shirt Tau Cerámica.

Après avoir clôturé son arrivée au Real Madrid, l’un des clubs les plus importants de la planète, c’était au tour de défendre le maillot de l’équipe nationale. Dans le Coupe du monde de Chine il n’a pas déçu et il était important dans le plan de Sergio Hernández d’obtenir le médaille d’argent.

Cependant, fin 2017 et début 2018, la situation était totalement différente pour l’ancien stratège de Lanús. Après avoir été coupé par les San Antonio Spurs et un bref pas de Saski Baskonia, il s’est retrouvé au BC Zenit St. Petersburg.

Une langue, une culture, un climat et un mode de vie totalement différents ont créé un cocktail difficile pour l’Argentine. L’adaptation était pratiquement impossible, s’ajoutant au fait qu’avec le temps, il avait moins de minutes sur le terrain. Il s’est retrouvé marginalisé et s’entraîne avec les jeunes du club.

Ce scénario défavorable a conspiré pour que le feu de la passion commence à s’éteindre à l’intérieur de Laprovittola. Cependant, à ce moment, Nico comprit qu’il avait besoin d’une main pour refaire surface.

Le natif de Morón, lors d’un entretien avec son représentant, Carlos Prunes, lui a demandé de contacter le le psychologue du sport Gustavo Ruiz, qui travaille depuis plusieurs années avec Judoca et la médaillée d’or olympique Paula Pareto. “Cela m’a aidé à accommoder un peu ma tête”, reconnu en dialogue avec Infobae L’athlète de 29 ans.

Partir des meilleures équipes de la planète ou ressentir un élément clé pour subir une sorte de «bannissement» a été un coup difficile à assimiler pour l’Argentin. «Si vous m’aviez dit quand j’étais en Russie que j’allais vivre tout ça plus tard, je ne vous croirais pas. A cette époque, ma confiance n’était pas la meilleure, mon meilleur moment ne se produisait pas. Après avoir été là et avoir un peu souffert, cela m’a fait du bien. Cela m’a fait reconsidérer. Cela a également fait de moi un meilleur joueur », a-t-il déclaré.

Bien qu’à distance et à des moments précis, Lapro continue de travailler avec Ruiz. «J’ai eu le basket. Je jouais, concourais … Mais je devais m’occuper de certaines choses dans ma tête, réaliser ce qui était important. Ce fut une période difficile et c’est pourquoi je suis allé voir un psychologue du sport», A reconnu le basketteur qui portera sûrement le numéro 8 de l’albiceleste combiné aux JO de Tokyo 2020.

“Gustavo (Ruiz) m’a toujours dit qu’il n’était pas nécessaire de changer, mais d’être le Nico Que je voulais être. Le problème était de le garder toute l’année, ou une saison, comme je l’ai fait la dernière fois à Joventut, ce qui était brutal. À ce jour, je continue à travailler avec lui pour rester ferme et toujours préparé pour chaque opportunité », a-t-il avoué.

Maintenant, il est en train de s’adapter à ce nouveau défi que signifie porter le maillot du Real Madrid. “Ici, je remplis un autre rôle et essaie de profiter des minutes dont je dispose », a déclaré le Buenos Aires. L’Argentin est une sorte de carte gagnante sur un banc plein de chiffres.

«C’est quelque chose de nouveau pour moi et ma carrière. C’est différent de n’importe quelle équipe où j’ai joué. La vérité qu’avoir ces partenaires est très bonne, c’est aussi un apprentissage. Cette étape dans ma carrière est très bonne », a déclaré Lapro à propos de la vie dans une équipe remplie de stars internationales, telles que les Espagnols Sergio Llull et Rudy Fernández, le centre Edy Tavares, le Slovène nationalisé Anthony Randolph et les Argentins Facundo Campazzo et Gabriel Deck. .

Dans le Merengue, il doit “rivaliser” pour une place avec son ami et compatriote, ce qui ne semble pas le déranger. “Nous nous connaissons depuis longtemps et nous n’avons aucun problème à partager la base. Nous voulons toujours que l’autre ait des minutes », a-t-il déclaré. Les deux basketteurs se connaissent depuis des années et font preuve d’une chimie enviable, tant sur le terrain qu’en dehors.

Une série de blessures l’a mis à l’écart des tribunaux pendant un certain temps, mais aujourd’hui, il est totalement concentré sur la prise en compte de l’entraîneur multi-champion Pablo Laso.

Jusqu’à présent cette saison, le propriétaire argentin a joué 36 matchs, dans lequel il a contribué 211 points, capturé 62 rebonds et fourni 109 passes décisives en un total de 528 minutes. Jusqu’à présent, ses meilleures performances ont été vues dans la Ligue Endesa.

“Le premier objectif que j’ai est de pouvoir m’installer au niveau de l’Euroligue et concourir au jour le jour à ce niveau. Soyez prêt, surtout dans cette équipe, qui veut gagner tous les matchs auxquels il est confronté. Ce que je veux le plus, c’est cela, et évidemment jouer aussi », a déclaré le champion d’Espagne de Super Cup en 2019.

L’ancien Flamengo et BC Lietuvos Rytas de Lituanie fait valoir que l’idée de retourner en NBA n’apparaît pas dans sa tête aujourd’hui: «J’aime vraiment être au Real Madrid, Je n’y pense pas. Je n’y ai pas pensé non plus quand l’occasion s’est présentée, cela m’a pris par surprise. J’ai joué à San Antonio, mais aujourd’hui je ne pense pas à un retour, même si on ne sait jamais. J’aime vraiment la vie en Espagne“

En expliquant les différences entre la NBA et le Real Madrid, une entité que beaucoup classent comme le meilleur club du monde de la FIFA, Nicolás était clair et précis. “La seule différence est que ce n’est pas aux États-Unis. Dans tout le reste, c’est très similaire, que ce soit dans les soins du joueur, le nombre de matches, l’intensité des matchs, le niveau des joueurs, les entraîneurs et l’infrastructure », a-t-il déclaré. Et puis, il a doublé le pari: «À bien des égards, le Real Madrid est meilleur que la NBA“

“C’est plus amusant de jouer à Madrid qu’en NBA. Ici, chaque match vous devez le gagner, chaque match a une pression. Dans chaque match, vous vous battez et affrontez les meilleurs d’Europe, ce qui le rend beaucoup plus amusant », a-t-il déclaré en dialogue avec Infobae.

Cependant, Nico appréciait ce que c’était que de jouer dans la ligue qu’il regardait depuis qu’il était enfant à la télévision. «Ce fut une étape spectaculaire, une expérience unique à partager avec l’idole de tout le monde, qui est Manu (Ginobili), qui est aussi un ami, qui a beaucoup pris soin de moi quand j’étais là-bas. Il s’est toujours occupé de moi. C’est la plus belle chose qui m’a laissé en NBA », a-t-il avoué.

Il a également souligné le niveau de Kawhi Leonard, qui à l’époque était une figure des Spurs et travaille actuellement à Los Angeles Clippers. «Certains joueurs de basket-ball ont fait des jeux qui vous ont surpris, comme ceux de Stephen Curry ou Kevin Durant. Pour nous, à San Antonio, c’était Kawhi. Je n’avais vu personne comme ça, j’ai été surpris », a-t-il déclaré. Et puis, il a ajouté:C’était une machine, soit dit en passant, pour marquer des points, pour diriger l’équipe, pour défendre, pour gagner des matchs. Tout était incroyable. C’était agréable de partager une équipe avec lui et de le regarder s’entraîner et se préparer pour chaque match. »

Laprovittola il se souvenait aussi de l’anecdote difficile, mais drôle du jour Gregg Popovich Il lui a dit qu’il avait été coupé et que son avenir serait loin de l’institution texane. D’un côté, il y avait la douleur et le duel naissant de l’Argentin; tandis que l’autre montre l’entraîneur américain expérimenté montrant sa version la plus inconnue. «Il me disait Nico, c’est fini. Et en même temps, je voulais faire un câlin. Je l’ai embrassé parce qu’il est Popovich, mais je l’ai fait comme quelqu’un qui est expulsé. Là, il m’a dit: non, Nico. Tiens-moi un peu plus. Quand il m’a demandé ça, j’ai dit que ça allait et je l’ai pris dans ses bras. Il m’a également beaucoup respecté lorsque j’étais à San Antonio. C’est une personne très influente. » Pendant son séjour dans les Spurs, où, en plus de Manu Ginobili, il a partagé une équipe avec Patricio Garino, il a joué 18 matchs, dans lesquels il a obtenu en moyenne 3,3 points et 1,5 passes décisives.