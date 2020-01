Nintendo prévoit un nouvel épisode de la saga Mario & Luigi

En 2019, l’étude Alphadream Il a déclaré faillite. Il s’agit de la société responsable de la série de jeux de rôle intitulée Mario & Luigi, qui a eu cinq livraisons depuis 2003 et deux relais pour Nintendo 3DS en 2017 et 2019. Les ventes n’ont pas accompagné la franchise et l’étude a été contrainte de fermer ses portes. Cependant, il peut encore y avoir de l’espoir pour les fans de ces titres de rôle.

Il a été révélé cette semaine que Nintendo renouvelé le brevet de franchise. Les informations proviennent d’un document de Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’Argentine du 9 janvier 2020. Bien que le renouvellement de la propriété soit assez courant et n’implique pas nécessairement la production d’un nouvel épisode de la saga, le fait que Nintendo le fasse après la faillite d’AlphaDream suggère Il y a encore des plans pour la franchise.

Le document découvert par le site LetsGoDigital spécifie que le brevet renouvelé peut être appliqué pour les cartouches de jeux vidéo, les cartes mémoire, les logiciels de jeux vidéo, les logiciels interactifs pour jouer à des jeux vidéo et divers types d’étuis et de protecteurs pour téléphones portables. Pour l’instant, Nintendo n’a pas fait de commentaire à ce sujet, donc on ne sait pas s’il y aura des nouvelles immédiates à partager sur la franchise.

D’autre part, le site NintendoEverything a révélé que la page japonaise de Super Mario Maker 2 il prévoyait qu’il y aurait plus de mises à jour pour le titre populaire 2019. Après avoir refusé le modèle DLC, il semble que le grand N s’appuiera davantage sur des mises à jour périodiques pour ses principaux titres. Super Mario Maker 2 a reçu deux correctifs importants depuis son lancement en juin. Le second comprend des éléments du classique La légende de Zelda, qui permet aux utilisateurs de jouer en tant que Link et d’avoir leurs capacités spéciales, ce qui a provoqué une grande vague de nouveaux niveaux inspirés de la franchise.

Il a été confirmé il y a quelques jours que la communauté avait déjà dépassé les 10 millions de niveaux créés. Actuellement, chaque utilisateur peut partager jusqu’à 100 scénarios au total, une limite qui a été étendue il n’y a pas longtemps.

On ne sait pas quel type de fonctionnalités seront ajoutées avec les futures mises à jour du jeu, mais certaines théories prévoient que les deux nouvelles pourraient être connectées. Après tout, la campagne de marketing de titres se concentre sur le jeu coopératif et la possibilité de jouer avec Mario et Luigi à des niveaux qui ne peuvent être surmontés qu’en jouant avec un partenaire. 2020 ne fait que commencer, il est donc encore temps d’en savoir plus à ce sujet.

Le premier opus de la saga Mario & Luigi a été sous-titré Superstar Saga et a été publié sur Game Boy Advance en 2003. Les deux prochaines livraisons, Partenaires dans le temps et L’histoire intérieure de Bowser, ils ont lancé Nintendo DS en 2005 et 2009, respectivement. Mario & Luigi: Dream Team Il est venu sur Nintendo 3DS en 2013. La cinquième partie de la saga est un croisement avec l’autre franchise populaire de Mario RPG, Paper Mario. Mario & Luigi: Paper Jam Il a été initialement publié sur Nintendo 3DS en 2017. Les deux prochaines entrées, avec des sorties en 2017 et 2019, compilent les premières aventures de la console portable la plus avancée de Nintendo.

Avec la Nintendo Switch Étant l’un des systèmes les plus performants de la société, et avec la possibilité de combiner le jeu portable avec l’expérience à la maison, il est possible que Nintendo cherche à ramener la franchise, même avec une nouvelle collection de livraisons précédentes. Pokémon il a déjà fait le saut avec Pokemon c’est parti comme pour les éditions les plus récentes Épée Pokémon et Bouclier Pokémon, donc la possibilité d’un saut générationnel pour Mario & Luigi n’est pas exclue.