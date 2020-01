Nissan Juke 1.0 T N-Design: la nouvelle vitrine de la marque japonaise | Moteur

Le nouveau Nissan Juke, qui ouvre deuxième génération, a reçu les dernières nouvelles du constructeur japonais pour reprendre la tête d’un segment, celui des crossover compact, qui compte jusqu’à 25 concurrents.

À travers le nord de la Catalogne, nous avons mené cette nouvelle génération de pionniers du segment B-SUV (environ 4,20 mètres de long), qui est désormais uniquement disponible à la vente avec un moteur Essence à trois cylindres et 117 chet avec traction avant 4×2

La transmission série est manuelle à six vitesses, mais vous pouvez opter pour un Double embrayage automatique et sept rapports avec des cames sur le volant (c’est celui que nous avons essayé).

Le nouveau Nissan Juke est livré en standard avec des phares à LED

Les finitions dans lesquelles vous pouvez choisir, du moins au plus grand équipement, sont Visia, Accent (concentrera 40% des commandes), N-Connect (le best-seller, une unité sur deux), Tekna et N-Design. Depuis le niveau d’accès, il quitte l’usine avec les phares à LED et les principales aides à la conduite.

Les prix commencent à partir de 16 250 euros et ils atteignent jusqu’à 25 200 euros si vous optez pour le plus haut niveau d’équipement.

Le Nissan Juke a gagné dans l’espace arrière

La première chose qui attire l’attention du nouveau Juke est qu’il a augmenté de sept centimètres de long (jusqu’à 4,21 mètres) et que leur bataille a encore augmenté de 10. Les principaux bénéficiaires de ce léger tronçon sont les passagers arrière, qui ont désormais une porte plus large qui facilite l’accès à l’intérieur sans virages forcés.

Deux adultes de 1,80 mètre de long ont plus qu’assez de place pour les genoux et la tête, ce qui ne s’est pas produit dans la première génération.

Le deuxième bénéficiaire de l’augmentation de la bataille est le tronc. Offres Juke 422 litres, qui ne sont que huit de moins que son frère aîné, le Nissan Qasqhai, leader de son segment en continu depuis 2007.

Le saut de qualité à l’intérieur du nouveau Nissan Juke est énorme

Si le Juke a gagné en habitabilité, il en est de même des matériaux. Alcantara, écran central flottant 8 pouces boîte à chiffresl de montres personnalisables de sept pouces, moulures imitant la fibre de carbone, plastiques souples … Un recueil complet qui surpasse le Qashgai et le grand SUV de la marque, le X-Trail.

La même chose est arrivée avec le design extérieurr, qui a fait un grand saut et donne une apparence de voiture plus premium. La touche de jeunesse que la génération précédente a exposée a maintenant été changée pour un nouveau front qui lui donne plus de maturité et dans lequel les phares ne sont plus si ronds.

Su nouveau ligne de coupe (la poignée de la porte arrière reste camouflée à côté du montant C) est désormais plus accentuée mais sans soustraire la hauteur aux passagers.

Le Nissan Juke est devenu la vitrine de ce que vous savez et peut faire la marque pour les pilotes

Toutes ces améliorations font du Juke la nouvelle évasion de Nissan à la fois matériaux utilisés, comme dans la technologie (peut équiper le ProPilot de conduite semi-autonome) et connectivité (Grâce à l’application et à Google Home le conducteur peut communiquer à distance avec son véhicule pour envoyer une destination au navigateur, allumer les phares du véhicule ou vérifier l’autonomie dont il dispose).

En cours, le trois cylindres de 117 ch semble avoir plus de puissance que prévu lorsque l’on opte pour le mode de conduite sportive Le sport (les autres sont Eco et Standard), c’est là qu’il s’étire davantage et offre une meilleure réponse.

Ce n’est pas une hélice rumeur et ne transmet pas de vibrations aux pédales ou à la boîte de vitesses comme dans les trois cylindres.

Le cames de volant Ils donnent un autre plus de sportivité au Juke, qui semble gagner en fluidité dans les sauts de mars quand on opte pour la tenue de route séquentielle.

Il châssis Il transmet également la sécurité au conducteur, qui note clairement que la voiture est stable dans une courbe et manque d’oscillations corporelles.

Le Nissan Juke est désormais plus de voiture et peut accueillir plus de conducteurs

En bref, le Nissan Juke est désormais plus de voiture et arriver avec plus d’arguments récupérer la première position de son segment. Ses points forts sont le design, l’espace et la connectivité,

Elle est passée de peut-être la deuxième voiture d’une famille qui cherchait un véhicule compact à quatre portes pour devenir une option dans laquelle il n’est plus nécessaire d’avoir un autre moyen de transport dans le garage.

Il est toujours compact, mais offrant quatre sièges pour adultes et avec un moteur à solvant qui permet voyager avec un équilibre très proche de celui d’un salon et avec des matériaux qui lui permettent de rivaliser avec des véhicules d’origine allemande sans complexes.

Il principal mais on peut dire que juste avoir une motorisation. Il nous semble que, avec plus d’options de propulsion, je pourrais soustraire les ventes au Qashqai jusqu’à ce qu’il reçoive une nouvelle génération, ce qui ne conviendrait pas très bien à la marque japonaise dans une année où, comme le reste des fabricants , il a besoin de toute sa gamme pour éviter de payer des amendes pour la nouvelle limite d’émission de C02 que l’Union européenne a imposée en moyenne (95 grammes) pour tous les véhicules immatriculés.