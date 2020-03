Nissan présente un ERTE pour ses 550 employés en Cantabrie | Économie

Santander 20 mars (EFE). La direction de Nissan Motor Ibérica a présenté un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) pour les 550 travailleurs de son usine de Los Corrales de Buelna en Cantabrie, bien que, selon l’entreprise, il ne s’appliquera pas aux employés qui peuvent télétravailler .

La société a indiqué ce vendredi dans un communiqué qu’elle avait décidé de suspendre temporairement l’activité industrielle de son usine cantabrique, raison pour laquelle elle a déposé un ERTE pour cause de force majeure, “afin de garantir la santé de ses salariés et face aux restrictions de mobilité et au manque de les fournitures provoquées par COVID-19, qui entravent le développement ordinaire de l’activité. ”