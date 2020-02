Niurka attaque Adamari López pour sa garde-robe.

La cubaine télécharge une photo d’Adamari López sur son compte Instagram. Elle critique vivement sa façon de s’habiller et sa créatrice “Essayez de détruire sa carrière”, explique Niurka dans sa publication.

Encore une fois, la danseuse et actrice cubaine Niurka donne de quoi parler. Maintenant, pour avoir téléchargé une photo sur son compte Instagram de l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López.

“S’il vous plaît, nous devons radicalement et avec une hâte absolue déplacer ADAMARIS de son concepteur, il est un dangereux hostile à son image, il essaie de détruire sa carrière”, a écrit Niurka dans cette publication, bien qu’il ait écrit le nom de l’actrice et animatrice du programme ” Un nouveau jour. “

La publication a jusqu’à présent plus de 10 000 likes, ainsi que des commentaires et des réactions de toutes sortes de ses partisans, certains d’entre eux sont d’accord avec Niurka, qui n’a peut-être pas attaqué Adamari López, mais plutôt avec le personne qui la conseille dans son dressing.

L’un d’eux a attaqué la danseuse et actrice cubaine en lui demandant si elle n’avait pas vu ce qu’elle portait. Un fan de Niurka s’est prononcé pour sa défense: «Pourquoi attaquez-vous? Autrement dit, elle n’a pas manqué de respect à Adamari, mais seulement que son créateur ne fait pas du bon travail! »

Un autre adepte était d’accord avec le commentaire précédent: «Premièrement, Niurka met ce qui lui convient et ce qui correspond à sa vie artistique. Deuxièmement, elle n’a pas offensé Adamari, elle a seulement dit que son créateur ne lui mettait pas de vêtements. Adamari est une belle femme et doit s’habiller et être belle. Honnêtement, je ne porterais pas ces vêtements. »

Il y avait plus d’internautes qui étaient d’accord avec le commentaire de Niurka: «Tout à fait d’accord, maman Niu», «Complètement, celui qui la conseille doit changer complètement. Une belle femme. Il y a de belles tenues pour votre corps. IL FAUT MODIFIER !!! Ne frappez pas un. “

D’un autre côté, un internaute ne voulait pas consulter l’instagram de l’actrice et animatrice Adamari López: “Haha, j’ai commencé à le traquer et mes 4 millions de followers me mentent.”

Les commentaires suivis de la même formulation: “C’est vrai, c’est rare le temps que ça se passe bien”, “Totalement, elle est belle, mais ses tenues ne vont pas avec elle”, “Comment mal habillée, je ne peux pas croire, n’améliore rien”, “Tous sont bien habillés, seulement elle a des moments où elle apporte des robes qui ressemblent à de la piñata, la pauvre femme étant si jolie qu’elle, salutations du Texas Niurka, vous êtes unique, hahahaha.”

La costumière d’Adamari López ne s’est pas bien sortie de la tenue que portait l’actrice et chef d’orchestre portoricaine: «Oui … quand j’ai regardé la photo, j’ai pensé que c’était une blague !!! Du cou pour ce pseudo créateur d’images. “

D’un autre côté, un utilisateur a applaudi la danseuse et actrice cubaine pour son commentaire: «Ovarios bien placés, hahaha», tandis qu’un autre l’attaque sans pitié. “Hellooooo Niurkaaaa … de quoi parles-tu si tu es toujours habillé comme un fou … RESPECT … critique toujours le moins qui peut.”