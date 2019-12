Noël est teint grève en France

Les transports ont ralenti ou sont pratiquement inexistants et ont recueilli des fonds comme cadeau pour les grévistes. Ce jour de Noël en France marque la fin de la troisième semaine ininterrompue de chômage contre la réforme des retraites, qui cherche à retrouver un nouvel élan.

Heureusement le Père Noël livre les cadeaux en traîneau et non en train, car ce 25 décembre, 21e journée de grève dans les transports, la circulation des trains et des transports publics parisiens est encore très limitée voire totalement interrompue.

Dans les grandes gares parisiennes, même les trains à grande vitesse ont tourbillonné ce matin: ni départs ni arrivées "avant le début de l'après-midi", a prévenu la SNCF.

A Paris, la plupart des stations de métro sont fermées mercredi et seules les deux lignes automatisées, qui fonctionnent sans chauffeur, et l'un des accès à l'aéroport d'Orly fonctionnait normalement. Les 14 autres lignes ont été fermées et le train de banlieue RER a à peine fourni la fréquence et uniquement par tronçons.

C'est un cadre insolite pour les touristes, mais aussi pour certains grévistes. "Dans des circonstances normales, nous ne reposons jamais les deux jours fériés à Noël … nous passons généralement l'une des deux fêtes loin de notre famille et de nos amis", a déclaré mardi Raffi Kaya, conducteur de train et militant du groupe syndical LDS. , qui participe à une "food of strike" à Paris.

Ces "banquets de Noël", organisés dans différentes régions de France à l'initiative des syndicats pour "maintenir la flamme", permettent des rencontres entre syndicalistes et grévistes de différentes régions.

Aux portes de la quatrième semaine de grève, «tenir bon» devient le maître mot. "Nous sommes dans un moment charnière", explique Raffi Kaya.

Sous l'arbre de Noël des grévistes, plusieurs chèques de solidarité ont été déposés et le syndicat Info'Com-CGT a remis mardi aux travailleurs de la RATP un chèque de 250 000 euros prélevé sur leur fonds de solidarité.

La prochaine date clé pour les grévistes est samedi 28 prochain, avec une journée d'actions décentralisées convoquée dans tout le pays.

La réforme des retraites vise à fusionner les 42 régimes de retraite existants en un système "universel" et, notamment, à supprimer les "régimes spéciaux", dont ceux de la RATP (métro de Paris) et de la SNCF (réseau ferroviaire), qui Il permet à ses employés de cesser de travailler avant l'âge minimum par rapport aux autres.

La prochaine nomination des alliés sociaux contre l'exécutif est prévue le 7 janvier, début d'une série de réunions thématiques prévues avant la présentation d'un projet de loi au Conseil des ministres, le 22 janvier.

Sans trêve et avec un gouvernement en vacances, la grève durera-t-elle jusqu'au Nouvel An?

"Quand nous avons perdu 20 ou 25 jours de salaire, nous n'allons pas nous arrêter maintenant juste parce que c'est la nouvelle année", a déclaré mardi le secrétaire général du syndicat des chemins de fer, Laurent Brun, dans une interview au journal L'Humanité.

Les enseignants pourraient également rejoindre la grève du début de l'année, ainsi que certaines professions libérales qui ont des régimes autonomes, regroupées dans un collectif appelé SOS Retraite (SOS retraites), qui a appelé à une grève le 3 janvier. Parmi les personnes convoquées figurent des médecins, des avocats, des pilotes et des agents de bord.