Noel mène Tomateros, qui caresse le titre du Pacifique

Rico Noel a scellé une nuit inspirée à l’offensive avec un simple remorqueur au sommet de la 10e manche et les Tomateros de Culiacán sont venus par derrière pour vaincre les Venados de Mazatlan 3-2, dans un match dramatique qui leur a donné l’avantage de trois matchs à deux dans la série des sept meilleurs du championnat de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Noel a connecté 5-3 avec deux points produits, un marqué et deux buts volés pour devenir la grande figure offensive des Tomateros.

En baisse de deux points dans le huitième épisode, Noel a cassé une chaîne de Tomateros de 26 épisodes sans marquer avec un seul remorqueur, a profité du lancer au marbre pour passer au deuxième, a volé le troisième but et a marqué avec un sacrifice élevé de Ramiro Peña pour égaliser le match.

Manny Barreda a réalisé un nouveau départ de qualité par les Tomateros en lançant sept manches d’un seul point et quatre coups sûrs, mais est parti sans décision. La victoire revient à Alberto Baldonado (1-0), après avoir lancé une manche et deux tiers sans autoriser les courses avec quatre fans, tandis que l’inverse revient au record de Tiago Da Silva (0-1) après avoir accordé la différence de course et deux imparables en deux manches.

Les cardinaux de Lara ont été proclamés champions de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel lundi, après être revenus battre les Caribes d’Anzoátegui 4-2 lors de la septième et dernière réunion de la série finale.

Josemar Cordero et Yordanys Linares ont connecté deux simples remorqueurs pour couronner une attaque à trois points dans le huitième épisode. Ainsi, les Cardinals ont remporté le sixième titre de leur histoire et le deuxième au cours des trois dernières saisons.

Avec cela, ils ont gagné le droit de représenter le Venezuela dans la série des Caraïbes qui se tiendra du 1er au 7 février à San Juan, Porto Rico.

Carlos Rivero a secoué un home run en solo pour collaborer également à l’offensive des Cardinals, qui ont remporté les deux derniers matchs de la série.

Wilking Rodríguez (2-1) a retiré une entrée vierge en tant que releveur et a remporté la victoire. L’inverse est allé au record d’Angel Nesbitt (0-2), secoué avec trois scores et deux points en seulement deux tiers de la manche.

Les Bulls of the East ont armé une embuscade de huit annotations dans le septième épisode, pour débloquer une rencontre serrée et mener à une victoire 8-0 sur les Tigers of the Licey avec ce qu’ils ont profité de quatre matchs contre trois de la série au mieux de neuf qui définit le champion de la Ligue dominicaine de baseball.

Alen Hanson a réussi un triple avec les bases pleines pour remorquer trois courses, Jeimer Candelario et Jordany Valdespin ont connecté deux circuits de deux scores et Junior Lake l’a sortie seule du parc pour fournir tout le nécessaire à l’offensive des Bulls.

Fernando Abad a gagné (1-0) après avoir retiré une inscription sans permettre de carrières en relief. Il a perdu Brennan Bernardino (1-1), après avoir accordé deux scores et deux coups sûrs sans retirer à son relais.