Nomination d'un nouveau codirecteur de la Banque centrale de Colombie

BOGOTÁ, 27 décembre (.) – La présidence colombienne a nommé vendredi l'économiste Arturo Galindo comme nouveau co-directeur de la Banque centrale, en remplacement de José Antonio Ocampo, qui a récemment démissionné pour retourner à l'académie.

Galindo est économiste à l'Université de Los Andes, titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign, avec une expérience dans la conception et la mise en œuvre de politiques économiques, en mettant l'accent sur les questions macroéconomiques, financières et des marchés de capitaux.

Il a également travaillé à la Banque interaméricaine de développement (BID) en tant qu'économiste en chef pour la région andine et chef des divisions de la planification stratégique et de l'efficacité du développement.

"Galindo a plus de 25 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de politiques économiques et a été conseiller du gouvernement colombien et économiste principal de la @BancoRepublica", a écrit le président Iván Duque sur son compte Twitter.

Les cinq codirecteurs et le directeur de la Banque centrale ont des périodes fixes de quatre ans, prorogeables deux fois, avec lesquelles ils peuvent rester jusqu'à 12 ans en fonction.

"Je relève ce défi avec un énorme engagement en rejoignant une merveilleuse équipe", a répondu Galindo sur Twitter.

La Banque centrale colombienne maintient son taux d'intérêt de référence inchangé à 4,25% depuis avril de l'année dernière et la plupart des marchés prévoient qu'elle prolongera cette décision en 2020.

(Rapport de Nelson Bocanegra)