Non, le coronavirus n’a pas été fabriqué en laboratoire, une analyse génétique montre

La pandémie de coronavirus encerclant le

le globe est causé par un virus naturel, pas un virus fabriqué en laboratoire, selon une nouvelle étude.

La constitution génétique du virus révèle que

Le SRAS-CoV-2 n’est pas un méli-mélo de virus connus, comme on pourrait s’y attendre s’il était

créé par l’homme. Et il a des caractéristiques inhabituelles qui n’ont été identifiées que récemment

dans des fourmiliers écailleux appelés pangolins, la preuve que le virus est venu de la nature,

Kristian Andersen et ses collègues rapportent le 17 mars dans Nature Medicine.

Quand Andersen, une maladie infectieuse

chercheur à l’Institut de recherche Scripps à La Jolla, en Californie, a entendu

sur le coronavirus provoquant une épidémie en Chine, il s’est demandé où le virus

est venu. Initialement, les chercheurs pensaient que le virus se propageait par

infections répétées sautant d’animaux dans un marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine,

dans les humains et ensuite être transmis de personne à personne. Analyse des autres

les chercheurs ont depuis suggéré que le virus a probablement sauté

une seule fois d’un animal à une personne et s’est propagé d’humain à humain

depuis mi-novembre environ (SN: 3/4/20).

Mais peu de temps après la génétique du virus

maquillage a été révélé début janvier, des rumeurs ont commencé à bouillonner selon lesquelles

virus a été conçu dans un laboratoire et intentionnellement ou accidentellement

libéré.

Une coïncidence malheureuse alimentée

théoriciens du complot, explique Robert Garry, virologue à l’université Tulane de

La Nouvelle Orléans. L’Institut de virologie de Wuhan est “très proche de”

le marché des fruits de mer, et a mené des recherches sur les virus, y compris

coronavirus, trouvés dans les chauves-souris qui ont le potentiel de provoquer des maladies chez l’homme. “Cette

a conduit les gens à penser que, oh, il s’est échappé et est descendu dans les égouts, ou quelqu’un

est sorti de leur laboratoire et est allé au marché ou quelque chose comme ça », dit Garry.

Libérations accidentelles de virus,

y compris le SRAS, sont survenus dans d’autres laboratoires par le passé. Donc “ce n’est pas

quelque chose que vous pouvez simplement écarter d’emblée », explique Andersen. “Ce serait

insensé.”

À la recherche d’indices

Andersen a réuni une équipe de

biologistes évolutionnaires et virologues, dont Garry, de plusieurs

pays d’analyser le virus à la recherche d’indices qu’il aurait pu être créé par l’homme, ou

grandi et libéré accidentellement d’un laboratoire.

“Nous avons dit:” Prenons cette théorie – de

dont il existe plusieurs versions différentes – que le virus a un caractère non naturel

origine… comme une hypothèse potentielle sérieuse », dit Andersen.

Réunion via Slack et autre virtuel

portails, les chercheurs ont analysé la constitution génétique du virus, ou séquence d’ARN,

pour des indices sur son origine.

Il était clair «presque du jour au lendemain» que

le virus n’a pas été créé par l’homme, dit Andersen. Quiconque espère créer un virus

besoin de travailler avec des virus déjà connus et de les concevoir pour avoir souhaité

Propriétés.

Mais le virus SARS-CoV-2 a des composants

qui diffèrent de ceux des virus précédemment connus, ils devaient donc provenir d’un

virus inconnu ou virus dans la nature. “Les données génétiques montrent irréfutablement que le SRAS-CoV-2 n’est pas

dérivé de tout squelette de virus précédemment utilisé », écrivent Andersen et ses collègues

dans l’étude.

“Ce n’est pas un virus que quelqu’un aurait conçu

de et pavés ensemble. Il a trop de caractéristiques distinctes, dont certaines sont

contre-intuitif », dit Garry. “Vous ne feriez pas cela si vous essayiez de faire

un virus plus mortel. ”

D’autres scientifiques sont d’accord. «Nous ne voyons absolument pas

la preuve que le virus a été modifié ou délibérément libéré », explique Emma

Hodcroft, épidémiologiste moléculaire à l’Université de Bâle en Suisse.

Elle ne faisait pas partie du groupe d’Andersen, mais fait partie d’une équipe de scientifiques

avec Nextstrain.org qui suit

petits changements génétiques dans le coronavirus pour en savoir plus sur la façon dont il est

répandre dans le monde entier.

Cette découverte démystifie une analyse largement contestée,

publié sur bioRxiv.org avant l’examen par les pairs, qui prétendait trouver des morceaux de VIH dans

le coronavirus, dit Hodcroft. D’autres scientifiques ont rapidement signalé des failles dans

l’étude et les auteurs ont rétracté le rapport, mais pas avant qu’il n’alimente la

notion que le virus a été conçu.

Certaines parties du matériel génétique du virus sont

similaire au VIH, mais c’est quelque chose qui découle de ces virus partageant une

ancêtre commun au cours de l’évolution, dit Hodcroft. “Essentiellement, leur revendication était

la même chose que moi en prenant une copie de l’Odyssée

et en disant: “Oh, cela a le mot

dedans “, puis en ouvrant un autre livre, en voyant le mot dedans et en disant:” Oh mon Dieu, c’est le même mot, il doit y avoir

faire partie de l’Odyssée dans cet autre

livre », dit-elle. «C’était une affirmation vraiment trompeuse et une science vraiment mauvaise.»

Trouver des caractéristiques particulières

Le groupe d’Andersen a ensuite cherché à déterminer si

le virus aurait pu être accidentellement libéré d’un laboratoire. C’est un vrai

possibilité parce que les chercheurs de nombreux endroits travaillent avec des coronavirus

qui peuvent infecter les humains, dit-il. «Des trucs sortent du labo

parfois, presque toujours accidentellement », dit-il.

Quelques caractéristiques inattendues du virus

a attiré l’attention des chercheurs, dit Andersen. En particulier, le gène codant

la protéine de pointe du coronavirus a 12 blocs de construction d’ARN supplémentaires, ou

nucléotides, coincés en elle.

Cette protéine de pointe dépasse du virus »

surface et permet au virus de s’accrocher et d’entrer dans les cellules humaines. Cette

l’insertion de blocs de construction d’ARN ajoute quatre acides aminés à la protéine de pointe,

et crée un site dans la protéine pour une enzyme appelée furine à couper. Furin est

fabriqué dans les cellules humaines, et clive les protéines uniquement aux endroits où un particulier

on trouve une combinaison d’acides aminés, comme celle créée par l’insertion. SRAS

et d’autres virus de type SRAS n’ont pas ces sites de découpe.

Trouver le site de coupe de la furine était un

surprise: “Ce fut un moment aha et un moment uh-oh”, dit Garry. Quand l’oiseau

les virus de la grippe acquièrent la capacité d’être coupés par la furine, les virus

deviennent plus facilement transmissibles. L’insertion a également créé des endroits où le sucre

molécules pourraient être fixées à la protéine de pointe, créant un bouclier pour protéger la

virus du système immunitaire.

La protéine de pointe du virus COVID-19 se lie également

plus étroitement à une protéine sur les cellules humaines appelée ACE2 que le SRAS (SN: 3/10/20). Une liaison plus stricte pourrait permettre le SARS-CoV-2

pour infecter plus facilement les cellules. Ensemble, ces fonctionnalités peuvent expliquer pourquoi

COVID-19 est si

contagieux (SN: 3/13/20).

“C’est très particulier, ces deux-là

», explique Andersen. «Comment expliquer comment cela s’est produit? Je dois être honnête. J’étais sceptique [that

it was natural]. Cela aurait pu se produire en culture tissulaire »dans un laboratoire où

les virus peuvent acquérir des mutations car ils se répliquent plusieurs fois dans des boîtes de laboratoire. Dans

nature, les virus porteurs de certaines de ces mutations pourraient être éliminés par des

sélection mais peut persister dans des plats de laboratoire où même les virus faibles n’ont pas

pour lutter dur pour la survie.

Vaincre la nature

Mais ensuite, les chercheurs ont comparé le SRAS-CoV-2 à d’autres

coronavirus récemment trouvés dans la nature, notamment chez les chauves-souris et les pangolins. “Il

on dirait que le SRAS-CoV-2 pourrait être un mélange de virus des chauves-souris et des pangolins », dit Garry.

Les virus, en particulier les virus à ARN tels que

les coronavirus, échangent souvent des gènes dans la nature. Trouver des gènes liés à la

virus du pangolin était particulièrement rassurant parce que la génétique de ces virus

le maquillage n’a été connu qu’après la découverte du SARS-CoV-2, ce qui le rend peu probable

quiconque travaillait avec eux dans un laboratoire, dit-il.

Les coronavirus qui infectent les pangolins ont fourni aux chercheurs des indices importants selon lesquels le virus du SRAS-CoV-2 est naturel. 2630ben / iStock / . Plus

En particulier, les pangolins ont également les acides aminés

qui provoquent la liaison étroite de la protéine de pointe à ACE2, l’équipe a trouvé. “Donc

clairement, c’est quelque chose qui peut se produire dans la nature », explique Andersen. “JE

pensait que c’était un petit indice très important. Cela montre qu’il n’y a pas de mystère

sa liaison plus étroite à l’humain [protein] parce que les pangolins le font aussi. “

Les sites de fixation du sucre étaient un autre indice

le virus est naturel, dit Andersen. Les sucres créent un «bouclier à mucine» qui

protège le virus d’une attaque du système immunitaire. Mais les plats de culture de tissus de laboratoire

n’ont pas de système immunitaire, ce qui rend peu probable qu’une telle adaptation

proviennent de la croissance du virus dans un laboratoire. “Ce genre d’expliquer la culture tissulaire

hypothèse », dit-il.

Similitude du SARS-CoV-2 avec la chauve-souris et le pangolin

les virus sont parmi les meilleures preuves que le virus est naturel, dit Hodcroft.

“Ce n’était qu’un autre débordement d’animaux sur les humains”,

elle dit. “C’est vraiment l’explication la plus simple

pour ce que nous voyons. ” Les chercheurs ne savent toujours pas exactement quel animal était le

la source.

Andersen dit que l’analyse ne mettra probablement pas de côté les théories du complot. Pourtant, il pense que l’analyse en valait la peine. “J’étais moi-même sceptique au début et je continuais à faire des allers-retours”, dit Andersen, mais il est maintenant convaincu. “Toutes les données montrent que c’est naturel.”