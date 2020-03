“Noodles” et “Pandas”: le code secret utilisé par les chinois pour parler du coronavirus sur les réseaux sociaux

Les citoyens chinois, obscurcis par la gestion de l’épidémie de coronavirus par leur gouvernement, ont mis au point des moyens ingénieux d’exprimer leur indignation et d’éviter les mesures de censure extrêmes imposées par Pékin. Afin de contrôler le récit, les autorités ont censuré des questions sensibles, réduit au silence les histoires de WeChat, localisé ceux qui partagent les critiques du gouvernement et ont disparu des journalistes citoyens.

C’est que Le gouvernement chinois utilise Internet pour contrôler l’histoire à son profit. Selon un rapport publié cette semaine par des chercheurs du Citizen Lab de l’Université de Toronto intitulé «Contagion censurée: comment les informations sur le coronavirus sont traitées dans les réseaux sociaux chinois», le gouvernement de Pékin manipule les messages en censurant les mots-clés liés au sujet dans les réseaux sociaux et les plateformes chinoises.

La plate-forme YY, la diffusion en direct (diffusion en direct) et le service de messagerie WeChat imposent depuis des mois une censure progouvernementale. YY, a choisi un ensemble de mots clés qui ne pouvaient pas être mentionnés dans vos messages et les a stockés dans l’application elle-même. Des chercheurs canadiens ont procédé à l’ingénierie inverse de l’application et ont trouvé la liste complète, qui comprend des caractères chinois pour des expressions telles que «Wuhan Unknown Pneumonia» et «Wuhan Seafood Market». Déjà le 31 décembre, des semaines avant que le gouvernement chinois ne révèle l’existence de l’épidémie, la censure était en cours.

Mais tous ces efforts n’ont pas encore fait taire les gens en ligne, et Les citoyens en colère s’appuient désormais sur des mots et des phrases codés pour exprimer leur mécontentement, selon une enquête d’Amnesty International publiée par Nouvelles VICE.

L’enquête – menée par l’éditeur chinois d’Amnesty International, qui utilise un pseudonyme par crainte de représailles – montre que L’exemple le plus courant est «zf» qui est l’abréviation du mot chinois «gouvernement». Pour faire référence à la police, les lettres “jc” sont utilisées, tandis que “guobao” (qui signifie “trésor national”) ou des images de panda sont utilisées pour représenter le bureau de la sécurité nationale.

Les citoyens qui parlent du Département de la publicité du Parti communiste utilisent à la place le “Ministère de la vérité” du roman de George Orwell “1984”.

L’un des moyens par lesquels Pékin a tenté d’arrêter le flux d’informations en dehors de la Chine est de réprimer l’utilisation des réseaux privés virtuels (VPN) comme moyen de contourner son système de censure, connu sous le nom de Great Firewall.. Discuter de cette technologie en ligne est donc devenu un tabou. Au lieu de cela, les citoyens ont discuté de la façon d’utiliser la technologie en faisant référence aux «nouilles pho vietnamiennes» ou aux «escaliers».

Le président chinois, Xi Jinping, est l’un des sujets les plus censurés des médias sociaux chinois. Un rapport du Citizen Lab cette semaine a montré que WeChat a intensifié ses efforts de censure ces dernières semaines en ajoutant une série de mots et d’expressions liés à Xi Jinping à sa liste noire.

Pour tenter de contourner ces restrictions, lLes citoyens chinois ont commencé à qualifier son président de “bouteille à col étroit” car la prononciation chinoise de la phrase est similaire à celle de “Xi Jinping”.

Mais malgré la nature sombre de cette référence, les censeurs chinois ont réussi à la reprendre en supprimant une question publiée dans Zhihu (la version chinoise de Quora) qui demandait “comment laver une bouteille à col étroit?”

Interrogée par Vice, la chercheuse, Mayda Cho, a expliqué que «Pour lutter contre la censure systématique sur Internet, les internautes chinois ont créé un nouveau vocabulaire pour discuter des questions sensibles sensibles ». Ce langage continue d’évoluer à mesure que le gouvernement élargit constamment sa liste de termes en ligne interdits. Ceux qui ne suivent pas la tendance pourraient facilement se perdre. »

La censure stricte de la Chine sur les contenus liés aux coronavirus vise principalement sa propre population, empêchant la panique et empêchant les citoyens de désigner les autorités comme responsables.