Norris et Paratore en tête, Cabrera et García trois coups | Réseaux sociaux sportifs

Le Sud-Africain Shaun Norris et l’Italien Renato Paratore dirigent le Championnat de golf d’Abu Dhabi, marquant pour le circuit européen, avec huit sous le par (64) le premier jour, tandis que les Espagnols Rafa Cabrera et Sergio García se partagent la cinquième place, trois coups des chefs.

Norris, qui a remporté plus d’une centaine de positions au classement mondial depuis septembre, et Paratore, qui cherche sa deuxième victoire sur le circuit européen, ont signé neuf birdies sur sa carte, avec un seul bogey, et ont clôturé la journée avec deux coups de avantage sur l’Américain Brooks Koepka et l’Australien Jason Scrivener.