NoSeLavenLasManos: des étudiants du FCPYS dénoncent l’utilisation de Covid-19 pour rendre invisible la lutte des femmes

Les étudiants de la Faculté des sciences politiques et sociales (FCPYS) de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) sont devenus une tendance dans les réseaux sociaux en dénonçant que les autorités du campus ont utilisé la pandémie de Covid-19 comme “excuse” pour reprendre les activités scolaires, malgré le fait que l’école soit au chômage depuis le début du semestre.

Avec le hashtag #NoSeLavenLasManos, les étudiants ont manifesté leur désaccord avec la dernière déclaration du Conseil Technique (TC) du FCPYS dans laquelle ils soutiennent que En raison de la pandémie de coronavirus, les enseignants et les étudiants pouvaient suivre des cours sur des plateformes numériques à partir du 23 mars.

La décision a été prise, malgré le fait que le groupe des femmes organisées a repris les installations le 30 janvier pour exiger un suivi des plaintes de violence contre les femmes sur le campus, quelques jours seulement après le début du semestre.

Le CT a assuré que les cours seraient pris sur une base «volontaire» et que ceux qui le préfèrent pourraient retirer le semestre en cours sans que cela ne les rende irréguliers. Cependant, la communauté considère que ces actions rendent invisible et légitime le mouvement qui a stoppé les activités du campus

L’assemblée séparatiste du campus a partagé une vidéo de l’intervention qu’ils ont faite lors de la réunion du CT pour décider de mettre en œuvre ou non des cours en ligne. Dans ce document, ils ont lu la première partie de la position qu’ils ont ensuite fait connaître à la communauté:

Dans la poste, les femmes assurent qu’elles n’ont pas obtenu de réponse par les autorités, qui a publié les décisions de la réunion après qu’il a été annoncé que les groupes féministes de diverses écoles de l’UNAM ne cesseraient pas de reprendre les écoles par Covid-19Ils ont assuré qu’ils avaient les conditions pour résister à l’éventualité pendant la grève.

Au FCPYS, des carrières en sciences de la communication, sciences politiques, sociologie, anthropologie, relations internationales et administration publique sont enseignées. Une déclaration a été publiée pour chacun rejetant les cours en ligne, mais jusqu’à présent, la position des autorités demeure.

Compte tenu du manque de réponse des autorités, les étudiants et les professeurs de la faculté ont publié des communiqués dans lesquels ils soulignent que Les décisions du CT sont irréalisables en raison du manque de moyens, de méthodologie, de formation et d’expérience pour reprendre les activités.

En plus que il n’y a pas de «certitude quant au statut académique des implications qui en découlent et des implications qui en découlent (bourses, mobilité académique, etc.)”

Depuis que les collectifs de différentes écoles ont annoncé que le Covid-19 ne vaincrait pas la lutte des femmes, dans un communiqué signé par la Faculté de Philosophie et Lettres (FFyL), la Faculté de Psychologie, la Faculté des Sciences Politiques et Sociales (FCPYS) et la Faculté d’Economie (FE), Les décisions du TC ont créé une controverse au sein de la communauté.

Le hashtag avec lequel les réseaux sociaux inondent désormais, vise à sensibiliser aux enjeux de la communauté universitaire.

Entre autres, les étudiants dénoncent «l’incompétence des autorités pour traiter les plaintes de harcèlement». Ils soulignent que “La désinscription de vos étudiants n’est pas une solution”, ce qui, n’ayant eu que quelques jours de cours, le contenu devrait être synthétisé de manière moins qu’optimale, car il n’y avait qu’environ un mois et demi de cours pendant le semestre

Les étudiants ont expliqué que Les mesures entrent en conflit avec les étudiants en leur laissant «la responsabilité d’un semestre qui n’a jamais commencé».