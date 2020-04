Note aux pollueurs: le saumon est un poisson sensible

Publié à l’origine en juillet 1857

«Nous souhaitons impressionner l’esprit de ceux qui souhaitent repeupler nos ruisseaux avec une abondance de bons poissons, qu’ils doivent garder les ruisseaux propres et purs, s’ils espèrent réussir. Il est vrai que le saumon et les autres poissons ont été bannis des rivières et des ruisseaux où ils abondaient autrefois, mais cela n’était pas dû aux grandes déprédations des pêcheurs, comme on l’a généralement supposé. L’érection de scieries dans les ruisseaux et les rivières a détruit le frai du saumon et de la truite, et il a été constaté que les anciens poissons ont été bannis de toutes les rivières sur lesquelles des activités chimiques ont été établies. Ils aiment les jets d’eau qui coulent clairement – ce sont des poissons sensés. »

—Scientific American, juillet 1857

