Note de Standard & Poor’s sur la dette argentine: qui qualifie les agences de notation des risques?

Standard & Poor’s (S&P) est désormais considérée comme l’une des trois plus grandes agences de notation, avec Fitch et Moody’s. Ces sociétés, communément appelées agences de notation des risques, fournissent aux acteurs des marchés financiers des informations sur les problèmes de dette des États souverains, des États sous-souverains et des entreprises. Les notes qu’ils émettent sont utilisées par les agents de marché pour décider de l’endroit le plus sûr pour placer leurs investissements.

Un fonds d’investissement est une société privée soumise à la réglementation de l’État et à son propre statut. Ces cadres permettent à leurs clients de comprendre à quel type d’institution ils confient leur épargne. L’une des réglementations les plus importantes concerne les types d’actifs que chaque fonds peut acheter. Et les agences de notation de crédit sont le principal acteur en matière de notation de l’actif. Ils fonctionnent en donnant une sorte de sceau de garantie: les meilleures notes représentent les meilleurs types d’actifs, et vice versa. Pour cette raison, la note attribuée par ces agences est si pertinente car elle évite aux investisseurs d’avoir à faire une analyse du risque de crédit et sert de justification pour financer les participants pourquoi certains actifs sont choisis au lieu d’autres.

S&P, avec les autres agences de notation des risques, a joué un rôle central dans la dernière crise financière mondiale en attribuant des notes AAA au «MBS: titres adossés à des créances hypothécaires»(Obligations adossées à des créances hypothécaires). AAA est la note la plus élevée à laquelle on puisse aspirer dans l’échelle gérée par les agences et indique une «très forte capacité à respecter ses obligations financières». Les MBS étaient constitués de prêts hypothécaires avec différents risques de défaut. Les agences de notation le savaient, mais ont décidé de l’ignorer, pour continuer d’encourager la hausse du prix de ces actifs.

S&P a dû payer des amendes de plus de 1,5 milliard de dollars après avoir été accusé par le gouvernement des États-Unis d’avoir fourni de fausses informations aux investisseurs, surestimant la solidité des prêts hypothécaires qui étaient à l’origine de la crise financière mondiale. Cela ne s’est pas produit dans un passé lointain, mais en 2009.

Cette semaine, S&P a publié un communiqué de presse dans lequel il a réduit la cote de crédit de la dette argentine en monnaie locale à un «défaut sélectif» (SD). L’agence a justifié sa décision en considérant que l’échange de LECAP contre LEBAD effectué le 20 janvier était défavorable aux investisseurs et équivalait à un défaut. Le changement de qualification est inexplicable: l’offre d’échange était volontaire. Cela signifie qu’aucun créancier n’était tenu de participer. Et les prix de référence utilisés pour l’échange étaient les prix en vigueur sur le marché au moment de l’annonce.

Cependant, S&P a déclaré qu’il considérait cela comme un défaut. C’est la troisième fois au cours des 5 derniers mois que l’agence de notation place la dette argentine en défaut sélectif. Le premier a eu lieu le 29 août après la reperfilation compulsive des lettres en pesos et en dollars annoncée par Cambiemos. Ce jour-là, la prolongation des échéances d’environ 10 000 millions de dollars a été communiquée entre septembre et décembre 2019. Le ministre de l’époque a fait valoir que la réperfilation servirait à économiser des réserves qui, autrement, tomberaient pour l’annulation des lettres, et les pressions sur la facture seraient également évitées. taux de change. Le 30 août, S&P a supprimé la note «défaut sélectif» à la suite de la présentation du nouveau calendrier de paiement des factures, considérant que la violation avait été corrigée.

La reperfilation a été, il va sans dire, compulsive et non volontaire comme l’échange de vendredi dernier. L’histoire est connue: la reperfilation n’a pas permis de freiner la demande de dollars et entre le 28 août et le 28 octobre (jour où le strict contrôle des capitaux a été mis en place) les réserves internationales ont chuté de 13,5 milliards de dollars.

La décision de la reperfilation restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes erreurs de politique économique de notre histoire. Il y a peu de fois dans l’histoire de l’Argentine qu’avant la fuite d’une monnaie, un gouvernement décide de restreindre l’accès au marché des changes afin de préserver les dollars nécessaires pour payer la dette. Ce qui n’a jamais été vu, c’est un gouvernement décidant de ne pas payer la dette pour éviter de restreindre l’accès au marché des changes. Le pire est que Cambie a mis fin aux deux maux: ne pas payer la dette et mettre en place les actions les plus rigides de notre histoire. Cherchant à sauver un drapeau politique (la «sortie des stocks»), Cambiemos a placé l’économie argentine dans l’une de ses pires crises d’endettement de l’histoire, avec une dette qui, en plus, n’a pas été héritée, mais émise par le gouvernement lui-même qu’après 3 ans, il a réalisé “soudainement” que c’était impayable.

Les critères de notation particuliers de S&P avaient déjà été mis en évidence en 2017 et 2018. Le 30 octobre 2017, une semaine après les élections législatives de mi-mandat remportées par Cambiemos, l’agence a relevé la note de crédit souverain à long terme de l’Argentine de B à B +. Dans son rapport, S&P a déclaré s’attendre à une croissance économique de 3% pour les trois prochaines années accompagnée d’une augmentation des investissements. “L’action de notation reflète une plus grande confiance dans la capacité politique du gouvernement à continuer d’aller de l’avant avec son programme économique, ce qui se traduit par une politique économique et une gouvernance plus prévisibles”, ont-ils déclaré dans le rapport.

En juin 2018, en pleine crise des changes et financière et avec Cambiemos en attente de l’arrivée des fonds de l’accord avec le FMI, S&P a confirmé la notation accordée à l’Argentine en octobre 2017 sur la base de l’espoir que les politiques d’austérité dérivées de l’accord serviraient à inverser la dynamique inflationniste, à réduire le déficit budgétaire et à stabiliser l’économie. Et ils ont ajouté: “Nous espérons que la décision du gouvernement de conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) contribuera à maintenir la confiance des investisseurs et à maintenir leur accès aux marchés des capitaux pour financer leurs larges déficits budgétaires”. Ce n’est qu’en novembre 2018 – nous le répétons, novembre 2018! – S&P a ramené la note de crédit de l’Argentine à B.

Comme vous pouvez le voir, le critère d’attribution des notations qui servent de guide à l’investissement des plus grands fonds du monde n’est pour le moins pas exact. Si un investisseur avait fondé ses décisions d’investissement sur les notes que S&P a attribuées à l’Argentine, ses actifs auraient été considérablement réduits. En octobre 2017, lorsque S&P a relevé le billet de la dette souveraine argentine, les obligations en dollars en vertu du droit étranger étaient à des niveaux record, certains d’entre eux cotant au pair. Rien de plus que 2 ans plus tard, le prix de ces mêmes obligations a été réduit d’environ 60%.

Le 21 janvier, S&P a mis la dette argentine en monnaie locale en défaut sélectif. Cependant, si nous analysons le rapport de l’agence publié le 30 décembre, nous constatons que S&P prévoyait qu’ils pourraient augmenter la note de l’Argentine après une restructuration qui améliore ou stabilise la confiance du secteur privé. Comment est-il alors possible que les mesures qui ont permis de regagner la confiance du marché local provoquent cette faible notation par S&P?

Depuis le 20 décembre, le Trésor a pu renouveler sa dette en monnaie locale à partir de trois enchères dans lesquelles des lettres pour près de 54 milliards de dollars ont été placées. L’optimisme du marché de la dette en pesos s’est traduit par une reprise du prix des obligations, notamment celles qui viennent à échéance à court terme, qui sont passées de parités proches de 30% début décembre à 85-90% aujourd’hui .

L’échange de LECAP contre LEBAD était une autre mesure pour garantir la soutenabilité de la dette en pesos à court terme. Avec cette opération, des échéances de près de 100 000 millions de dollars ont été atteintes au second semestre. Soit dit en passant, Un héritage important était que Change a laissé 75% des stocks de LECAP expirer après la reperfilation prévue au cours des 6 premiers mois de 2020. Enfin, la BCRA a montré dans ses premières mesures l’intention de se coordonner avec le Trésor pour reconstruire la courbe des taux en pesos et a annoncé qu’elle interviendrait sur le marché secondaire des titres publics, garantissant un niveau de liquidité adéquat pour le marché secondaire de ce type d’instruments.

L’avis des agences de notation donne lieu à des décisions d’investissement et peut aider ou nuire au pays dans des situations aussi fragiles que celle que traverse actuellement l’Argentine. Le critère S&P est au moins frappant lorsque l’on considère comme un défaut sélectif un échange volontaire et aux prix du marché qui améliore le profil de maturité donnant une plus grande durabilité à la dette en monnaie locale. Aucun des progrès réalisés sur le marché de la dette en pesos au cours du dernier mois n’est mentionné dans le dernier rapport S&P. Il en résulterait une augmentation de la note de la dette en pesos argentins et une baisse de la note S&P. Mais s’il y a quelque chose qui n’a pas été résolu depuis la crise internationale de 2009, c’est qui qualifie les agences de notation.

Álvarez Agis et Pedro Martínez Gerber, également l’auteur de ce texte, sont économistes à PXQ Consultora