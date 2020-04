Notes de terrain d’un démographe en formation

Je pensais que mon premier emploi d’été après avoir commencé un doctorat. programme d’études démographiques (démographie) consisterait à regarder des statistiques sur un écran d’ordinateur, très probablement dans un bureau sans fenêtre. Mes recherches d’été précédentes avaient consisté à regarder les annonces d’intérêt public concernant la conduite en état d’ivresse; se pencher sur les lois des États; données de nettoyage pour les grandes enquêtes fédérales; et créer des tableaux pour les rapports annuels. Ce que je n’avais pas imaginé, c’était d’écrire frénétiquement des notes de terrain sur les voyages en quad ou les services religieux, essayant de rappeler les noms et les comportements des personnes que j’ai rencontrées, le tout à partir d’une remorque légèrement inclinée dans les bois du Kentucky, fixant 105 étapes structurellement discutables menant à un lac. Mais j’étais là.

Un sentiment commun chez mes doctorants. amis étudiants est, “Nous sommes notre travail.” Mais pour certains d’entre nous, dont moi, cette affirmation est un peu plus littérale. J’étudie les humains, et j’en suis un – du moins j’étais la dernière fois que j’ai vérifié. Et étudier les humains tout en étant un humain pose des défis uniques. Pour moi, cette tension s’est manifestée au cours de mon travail sur le terrain de deux manières: méthodologique et personnelle.

Un défi était le départ radical de ma vie sédentaire de grands ensembles de données pour me plonger dans des entretiens qualitatifs. Le projet, intitulé «Understanding Communities of Deep Disadvantage», est un effort conjoint de Kathryn Edin et Timothy Nelson, de l’Université de Princeton et Luke Shaefer, de l’Université du Michigan. Il a commencé par compiler des statistiques sur la pauvreté, la mauvaise santé (faible poids à la naissance et espérance de vie) et la faible mobilité sociale. À partir de ces chiffres, nous avons trouvé des grappes de désavantages.

Mais les statistiques ne racontent qu’une partie de l’histoire. Ils ne peuvent pas saisir les réalités quotidiennes ou les expériences des personnes qui habitent ces lieux. Ainsi, un partenaire et moi avons été envoyés sur le terrain dans le comté de Clay, dans le Kentucky, et avons interrogé les gens sur des choses telles que la structure du ménage à la naissance, les tendances de la fécondité et du mariage, la mortalité et la morbidité, la migration et l’emploi. La démographie n’était tout à coup plus un ensemble de chiffres pour moi; il a pris vie de façon vivante.

Un nombre ou un pourcentage ou une réponse à une enquête ne vous dit pas vraiment à quoi ressemble l’expérience vécue. À quoi ressemble une espérance de vie inférieure de sept ans à celle des États-Unis? Comment une communauté se rassemble-t-elle dans un endroit où la pauvreté et la toxicomanie sont la norme? Les statistiques nous disent ce que c’est, mais pas nécessairement pourquoi. Au-delà de cela, la plupart des données d’enquête ne montrent qu’un instantané dans le temps, et nous nous concentrons sur les moyennes ou les médianes mais pas tellement sur la distribution.

Par exemple, nous connaissons l’espérance de vie moyenne dans le comté de Clay, mais cela incluait les personnes tuées dans la vingtaine, celles dans la quarantaine et la cinquantaine aux prises avec un diabète et un cancer précoces – et des personnes dans la quarantaine en randonnée dans le parc Natural Bridge. Ou considérez l’âge médian. Pour le comté dans lequel nous nous trouvions, il est moyen (environ 39), mais cela ne vous dit rien sur l’exode des jeunes du comté, ni sur un taux de natalité chez les adolescentes triple de celui des États-Unis dans son ensemble. Comment un simple nombre caractérisant la taille du ménage reflète-t-il la dynamique familiale complexe des personnes qui se réunissent avec leur famille, leurs amis, leurs partenaires et la famille et les amis du partenaire?

En plus de mes calculs statistiques, je me suis retrouvé aux prises avec les conséquences personnelles et émotionnelles du travail sur le terrain. Alors que l’été était la première fois que je venais au Kentucky, j’ai passé la majeure partie de mon enfance dans de petites villes de l’ouest du Colorado. Travaillant dans le Kentucky, je me suis constamment trouvé à établir des liens entre les deux endroits. Bien que ma communauté d’origine ne figure en tête d’aucune liste des endroits les plus difficiles sur un indice de désavantage profond, elle a des problèmes et fait parfois l’actualité nationale. Le New Yorker a publié un article sur la façon dont Trump transformait l’Amérique rurale. Il s’agissait de mon comté, “Grand Junction, une zone rurale avec des problèmes urbains” était la ligne qui a sauté. Qu’est-ce qu’un problème «rural» et qu’est-ce qu’un problème «urbain»? C’est une question que nos répondants ont posée et une que je me posais beaucoup. Pour autant que je sache, il n’y a pas de consensus sur une réponse en sciences sociales.

Je connais des histoires de mon adolescence et de mon jeune âge adulte de personnes décédées d’une surdose de drogue, ou tuées à cause de la violence liée à la méthamphétamine ou suicidées. Je vois des mises à jour de personnes qui sont tombées enceintes au lycée, d’un mariage précoce et d’un divorce, et qui ont besoin de mettre en place GoFundMe pour se regrouper après des violences domestiques. Il a été relativement facile de mettre ces pensées de côté pendant que j’équilibrais les cours, l’enseignement et la recherche, mais au Kentucky, ils sont venus en masse.

“Pourquoi ne reviennent-ils pas?” un leader communautaire a demandé d’une voix feutrée – «ils» sont les jeunes qui terminent leurs études secondaires et vont au collège, ou pour trouver de meilleures opportunités d’emploi, et ne reviennent pas. Les gens de ma ville posent les mêmes questions. «Emily, quand reviens-tu? Nous avons vraiment besoin de gens comme vous », m’a dit mon professeur d’histoire au lycée lors de ma dernière visite. Mes parents reçoivent des variantes de cette question à l’église, aux réunions du conseil scolaire et à l’épicerie. J’ai toujours voulu quitter l’ouest du Colorado et ne jamais y revenir. Des professeurs et des collègues de la côte Est m’ont dit que revenir en arrière serait un «gaspillage». J’avais l’habitude de le croire. Maintenant, je ne suis pas sûr. Voir et entendre parler d’un défi similaire dans le Kentucky m’a fait affronter la réalité d’une communauté que moi et d’autres jeunes comme moi avons laissée.

Selon les principales mesures démographiques (âge, sexe et race), bon nombre de nos répondants étaient les mêmes que moi sur papier: milieu des années 20, blancs, femmes. Mais contrairement à moi, ils avaient souvent des enfants. Et alors que j’avais terminé ma 17e année d’école, plusieurs répondants avaient moins qu’un diplôme d’études secondaires. Mes correspondances démographiques au Kentucky avaient souvent vécu de graves traumatismes: violence domestique, négligence envers les enfants, violence, décès de membres de la famille. Ces entretiens ont été difficiles pour moi. Pourquoi? Pourquoi avons-nous vécu des vies aussi divergentes? C’est en quelque sorte la question à laquelle notre recherche est destinée à répondre. J’espère que nous nous sommes au moins un peu rapprochés de la compréhension.

Je pense que l’une des principales raisons pour lesquelles j’avais initialement écarté le travail sur le terrain pour moi était la peur. Peur que personne ne me parle. Peur de ne pas savoir quoi dire. Peur que je dénaturerais la vie de quelqu’un. Peur que j’insérerais trop de moi-même et de mes perspectives et peut-être de mes jugements dans le travail. Peur de ne pas obtenir de réponses. Mais être un peu mal à l’aise et remettre en question votre position et vos perceptions en tant que chercheur est probablement un bon signe. Un signe que vous grandissez, que vous vous débattez avec des questions importantes.

J’ai quitté le Kentucky avec un nouvel amour pour Loretta Lynn et pour le bourbon. Mais, plus important encore, j’ai une meilleure compréhension d’un aspect différent des sciences sociales et, espérons-le, un moyen de poser de meilleures questions et d’obtenir des réponses plus complètes.

Remerciements: Je tiens à remercier Olivia Mann et Lanora Johnson, mes partenaires dans le domaine, ainsi que le reste de notre équipe de recherche. Je suis également reconnaissant aux habitants du comté de Clay qui ont ouvert leur vie, nous ont invités chez eux et ont partagé leurs histoires.