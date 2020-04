Notre confiance dans la science est compliquée

La science est censée être basée sur des preuves, mais en réalité, pour la plupart des gens, elle est basée sur la confiance. Les preuves scientifiques sont pour la plupart inaccessibles. Les revues scientifiques sont difficiles à obtenir et leurs articles sont écrits dans une langue spécialisée qui est incompréhensible pour tous, sauf pour quelques experts dans le domaine. Nous faisons confiance à ce que ces experts disent de leurs résultats sans avoir la possibilité de remettre en question les résultats eux-mêmes. Nous espérons qu’une personne bien informée les interrogera si nécessaire.

Et donc, historiquement, la réputation des scientifiques individuels a été importante pour faciliter la diffusion des théories et des découvertes scientifiques. Si un scientifique est ou peut sembler digne de confiance, les idées de ce scientifique pourraient l’être. C’est pourquoi le nom de Robert Boyle apparaît sur les rapports produits dans son laboratoire du XVIIe siècle, même si ses techniciens ont fait le travail expérimental, pris les notes et, dans certains cas, même rédigé les rapports eux-mêmes.

Cela peut entraîner des conséquences étranges. Par exemple, l’un des meilleurs moyens de paraître digne de confiance est d’être déjà associé à une théorie ou une découverte populaire. Les sociologues Robert Merton et Harriet Zuckerman ont identifié comment cela peut aboutir à «l’effet Matthieu», un principe dérivé de Matthieu 25:29, «Car à quiconque a la parole sera donné et il aura de l’abondance: mais de celui qui n’a pas sera pris même ce qu’il a. ” En d’autres termes, les scientifiques reconnaissables reçoivent un crédit disproportionné, et donc une confiance, dans un cycle répétitif. Les scientifiques méconnaissables, dont les noms sont obscurs, ont le mérite de leur travail attribué ailleurs; c’est, bien sûr, si leur travail est même apprécié en premier lieu.

Merton a souligné les conséquences de l’effet Matthew dans son livre The Sociology of Science: «L’histoire de la science regorge d’exemples d’articles de base rédigés par des scientifiques relativement inconnus, à ne négliger que pendant des années. Prenons le cas de [John James] Waterston, dont le document classique sur la vitesse moléculaire a été rejeté par la Royal Society comme «rien que du non-sens»; ou de [Gregor] Mendel, qui, profondément déçu par l’absence de réponse à ses articles historiques sur l’hérédité, a refusé de publier les résultats de ses recherches ultérieures; ou de [Joseph] Fourier, dont l’article classique sur la propagation de la chaleur a dû attendre 13 ans avant d’être finalement publié par l’Académie française. »

Étant donné que les scientifiques reconnaissables reçoivent un crédit disproportionné, leurs noms sont associés de manière disproportionnée aux découvertes. Stephen Stigler, professeur de statistique, a formulé la «loi de Stigler sur l’éponymie» pour remédier à cette situation. Sa loi stipule qu’aucune découverte scientifique ne porte le nom de son découvreur d’origine. Pythagore n’était pas la première personne à dériver le théorème de Pythagore, Edwin Hubble n’était pas le premier à formuler la loi de Hubble, et ainsi de suite. De manière hilarante, Stigler attribue à Robert Merton la découverte réelle de cette loi, ce qui signifie que la loi de Stigler suit son propre décret.

Mais à l’ère de la grande science, les découvertes sont rarement faites par un individu. Les articles scientifiques qui résultent de projets de collaboration massifs – dont certains portent des centaines ou des milliers d ‘«auteurs» – sont effectivement anonymes. Le record du nombre d’auteurs sur un seul article scientifique est actuellement de 5 154. Le journal, une collaboration au CERN pour détecter la masse du boson de Higgs, a consacré 24 de ses 33 pages à la liste de ses auteurs et de leurs affiliations. Comme les auteurs sont classés par ordre alphabétique, le physicien Georges Aad a pris la première place, comme il le fait sur des centaines d’autres articles scientifiques (bien qu’il ait récemment été détrôné par Morad Aaboud).

Qui sont ces «auteurs» sur les grands articles scientifiques? L’historien des sciences Peter Galison offre un aperçu de sa lourde image et logique du tome. Il discute du processus d’attribution des auteurs et d’écriture sur papier au détecteur de faisceaux de collision de protons D0 du Fermilab. En 1991, l’équipe D0 a fixé des critères pour savoir qui pouvait légitimement compter comme auteur sur ses articles. Les critères comprenaient le temps consacré au projet, les contributions au travail posté et les contributions à l’analyse des données.

En outre, un comité de rédaction composé de membres du groupe de projet a effectivement rédigé les articles. Les documents ont ensuite été placés sur un babillard électronique pour être critiqués et commentés par tous. Certains projets collaboratifs massifs maintiennent constamment des listes d’auteurs de centaines de noms, qui sont automatiquement soumis à chaque publication. Cela a incité certaines revues scientifiques à adopter des directives strictes sur les personnes autorisées à apparaître sur une signature.

Ces grands articles scientifiques ont une portée vraiment mondiale. Selon Pia Astone, l’un des six auteurs littéraux du document qui a annoncé la première détection d’ondes gravitationnelles, le groupe de six personnes ne s’est jamais rencontré en personne mais est resté connecté via un système de téléconférence, ce qui les a incités à plaisanter: «Le soleil ne se couche jamais sur ce papier. “

Si nous ne reconnaissons pas qui sont les milliers de personnes qui composent ces grands projets scientifiques, et s’il est si difficile d’apprendre qui sont les auteurs littéraux qui présentent les preuves en leur nom, en qui plaçons-nous notre confiance? Dans la «science» elle-même, je dirais, indépendamment de l’intégrité ou de la rigueur des scientifiques impliqués; à quiconque ou à quelque organisation que ce soit a les pouvoirs pour être considéré comme scientifique. Notre confiance est passée de l’individu à l’entreprise. Tout article d’actualité clickbait avec un titre portant les mots «Science Says» souligne le point. Après tout, même si la science peut être élitiste, inaccessible et politique, elle fonctionne.

Mais faire confiance à l’entreprise de la science elle-même entraîne ses propres problèmes. Et si quelqu’un pense que quelqu’un d’autre est un expert alors qu’il ne l’est pas? Et si quelqu’un fait confiance à quelqu’un d’autre, même un expert, qui ment? Ces scénarios ouvrent l’entreprise de la science aux abus. La démonstration la plus flagrante de cet abus est présentée dans le livre Merchants of Doubt de Naomi Oreskes et Erik Conway, où des experts et des experts supposés utilisent leur crédibilité scientifique pour masquer le consensus sur des questions allant des pluies acides à la fumée de tabac en passant par le réchauffement climatique. La paternité a donc une dernière fonction qui, dans certains cas, ne profite qu’à l’historien comme moi: la responsabilité.