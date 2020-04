Notre connaissance des virus est très insuffisante

Vivant la pandémie de COVID-19, nous voyons tous maintenant les conséquences d’une incapacité à planifier à l’avance lorsqu’un événement est prévisible, mais le moment est incertain. L’inattention accordée par les dirigeants politiques américains aux recommandations, voire à l’existence, du plan de lutte contre la grippe pandémique préparé en 2017 a des conséquences tragiques à mesure que le nombre de morts augmente. D’autres nations n’étaient pas non plus préparées par ce qui leur est arrivé. Les virologues savent depuis longtemps qu’un nouveau virus de la grippe aux propriétés proches de la souche pandémique H1N1 de 1918 pourrait faire des ravages dans le monde entier – et bien sûr ici aux États-Unis.

Aujourd’hui, un membre d’une autre famille de virus respiratoires, le coronavirus SARS-CoV-2, tue des gens dans le monde entier dans une pandémie qui se propage rapidement. Ce genre d’événement était prévisible. Les pandémies virales ont toujours été une caractéristique de l’histoire humaine, influençant nos sociétés depuis des millénaires mais trop souvent oubliées car elles frappent à des intervalles longs et irréguliers. Donc, à un moment donné, peut-être pas dans la vie de beaucoup d’entre nous, un autre virus mortel va émerger et balayer le globe. Elle doit être planifiée beaucoup plus sérieusement que par le passé. Et ce processus devrait impliquer les virologues du monde.

Il est impossible de savoir exactement quel virus pourrait devenir une souche pandémique dans des décennies, mais il est certainement possible de faire des suppositions éclairées quant aux risques les plus importants. Quelles familles de virus peuvent devenir des souches pandémiques? De toute évidence, la grippe et les coronavirus figurent sur les écrans radar du monde, mais il existe d’autres candidats, notamment la famille Hendra / Nipah, le virus Chikungunya, les filovirus et les nouveaux rétrovirus. Quelque chose d’inconnu du public et des politiciens aujourd’hui pourrait devenir la crise sanitaire de demain. Il y a maintenant près de 7 000 familles de virus nommés et beaucoup plus qui n’ont pas encore été identifiés et encore moins compris.

La plupart des familles connues sont sérieusement sous-étudiées. Même les coronavirus, dans l’actualité depuis l’épidémie de SRAS en 2002, n’étaient pas étudiés dans de nombreux laboratoires de virologie. Aujourd’hui, les virologues du pays réorientent leurs laboratoires pour contribuer à la recherche sur les coronavirus ou pour soutenir les cliniciens locaux. Cela comprend le mien, qui possède une certaine expertise dans le domaine du vaccin contre le VIH. Ces changements de priorités peuvent souvent être transitoires, mais des enseignements sont tirés au cours du processus. Pour commencer à travailler sur un virus différent mais connu, il faut avoir accès à des réactifs clés, notamment des plasmides d’expression, des anticorps et d’autres outils du commerce.

Les méthodologies de base sont probablement déjà en place dans les laboratoires de virologie et de développement de vaccins, mais ne peuvent pas être utilisées rapidement sans les réactifs spécifiques pour le virus du jour. Alors que les collègues qui les ont sont toujours flexibles et généreux, ils sont également submergés de demandes. La planification préalable pourrait jouer un rôle important ici, non seulement dans le monde universitaire mais aussi dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques qui transforment les connaissances en médicaments et vaccins. Les cibles virales les plus prometteuses pour ces interventions biomédicales sont souvent comprises, et il existe des techniques en constante évolution pour appliquer rapidement ces connaissances. Mais, encore une fois, dans une crise médicale rapide, les compétences humaines et les techniques scientifiques peuvent être entravées par le manque de réactifs spécifiques au bon moment.

Pour l’avenir, nous devrions envisager de soutenir des dépôts centraux nouveaux et existants de réactifs de virologie et de techniques spécifiques représentatives des familles de pathogènes les plus vraisemblablement pandémiques. Oui, dans de nombreux cas, les exigences de spécificité pour la souche en circulation exacte peuvent compromettre, mais peut-être pas détruire, la valeur de certains réactifs déposés, mais avec une planification minutieuse, les avantages peuvent toujours être là.

Une analogie pourrait être avec le référentiel American Type Culture Collection (ATCC) de lignées cellulaires standard, une ressource qui a longtemps été d’une valeur substantielle pour les chercheurs biomédicaux. Le NIH finance un dépôt de réactifs pour la recherche sur le VIH qui est une ressource précieuse dans mon propre domaine de recherche. Il existe des consortiums dédiés à la lutte contre les risques d’infections émergentes, y compris les virus pandémiques, par exemple le projet Global Virome, GISAID et l’Initiative d’anticipation et de préparation aux zoonoses. Mais dans quelle mesure sont-ils bien financés? Leurs capacités et capacités sont-elles adéquates à la lumière de ce que nous apprenons actuellement? Une meilleure coordination et moins de balkanisation sont-elles possibles?

Le développement de médicaments antiviraux par les industries biotechnologiques et pharmaceutiques pourrait également bénéficier d’une planification à l’avance, soutenue par la communauté de la virologie. Nous voyons actuellement des médicaments qui ont été développés pour lutter contre le virus Zika ou le VIH qui sont évalués cliniquement pour leur efficacité contre le SRAS-CoV-2; ils peuvent avoir une réactivité inter-famille suffisante pour être utiles à des doses acceptables. Mais dans quelle mesure cela aurait-il été plus utile si un médicament contre le coronavirus «générique» avait été mis au point après les flambées de SRAS (et de MERS)?

Les cibles étaient connues, les techniques étaient là, mais la découverte et la traduction n’ont pas été effectuées. Il existe un risque qu’un nouveau coronavirus soit résistant à un médicament développé en utilisant le SARS-CoV-1 (le virus original du SRAS) comme modèle, mais aussi la possibilité d’avantages importants qui pourraient gagner du temps et sauver des vies. De même, nous avons besoin de plus et de meilleurs médicaments contre le virus de la grippe contre des cibles conservées. Et nous n’avons pratiquement rien dans nos casiers pour aucune autre famille virale, même celles qui sont connues comme des risques de pandémie. Les coûts de développement d’un nouveau médicament (des centaines de millions de dollars) qui pourraient ne jamais être utilisés sont considérables, mais à tout le moins, nous pourrions envisager d’identifier des composés de plomb et de mener des études pilotes en tant que police d’assurance pour l’avenir.

J’ai mentionné ci-dessus diverses familles de virus déjà connues. Mais il y a aussi l’inconnu à considérer. Quelles nouvelles transmissions zoonotiques pourraient se produire dans les années à décennies à venir, créant un agent pathogène humain dont nous pourrions avoir peu de connaissances avancées? Les investissements existants dans ce domaine devraient être élargis, notamment en augmentant le nombre de laboratoires de recherche fondamentale en virologie et leurs niveaux de financement.

Je ne propose pas de plan spécifique ici; Je suggère qu’au lendemain de la pandémie de COVID-19, il sera temps de réfléchir sérieusement à l’avenir. En collaboration avec les organismes de financement, la communauté mondiale de virologie devrait être mobilisée pour faire face, à l’avance, à la prochaine pandémie virale. Que cette tragédie humaine survienne de notre vivant ou de nos petits-enfants, cela arrivera certainement. Bien que le SRAS-CoV-2 soit un virus mortel, il ne tue qu’environ 1% de ceux qu’il infecte. Ses cousins, le virus original du SRAS et le virus MERS associé, sont 10 fois plus dangereux. D’autres virus connus sont capables de tuer des proportions bien plus élevées d’humains qu’ils infectent, la grippe aviaire étant une préoccupation bien connue et particulièrement mortelle. Ce n’est pas banaliser ce que nous traversons actuellement que de dire que la prochaine fois, nous n’aurons peut-être pas autant de chance…