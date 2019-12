Notre Dame sans messe de Noël pour la première fois depuis plus de 200 ans Par Jean-Louis DE LA VAISSIERE = (Vidéo + Photos) = Paris, 21 décembre 2019 (.) – Pour la première fois depuis 1803, Notre Dame de Paris ne célébrera pas la Messe de Noël alors que, huit mois après l'incendie, une grue géante vient d'arriver à la cathédrale pour démonter un échafaudage qui la menace. Aucune cérémonie ou procession n'est prévue à proximité et la messe de Noël sera célébrée à minuit par la Recteur de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet, dans l'église parisienne Saint Germain l'Auxerrois, devant le musée du Louvre. Ainsi, pour la première fois en 216 ans, la cathédrale du VIIIe siècle restera silencieuse un soir de Noël. Le 16 décembre, la grue géante pour les pièces est arrivée dans les installations de Notre Dame dans un convoi exceptionnel de 40 camions. Deux jours plus tard, le poste de transformation électrique a atterri, un mécanisme indispensable qui nourrira l'homme L'installation était permanente.La grue, qui atteindra 75 mètres, peut soulever jusqu'à huit tonnes.Cette grue sera chargée d'effectuer l'opération la plus délicate de l'ensemble des travaux de stabilisation herculéenne: l'enlèvement de 10000 tuyaux métalliques – 250 tonnes au total – qu'il a brûlées le 15 avril, c'était un travail de plusieurs mois qui nécessite de nombreuses préparations en raison de sa complexité. – Toujours menacé et en urgence – L'échafaudage déformé et fragile, avec une structure d'immense toile d'araignée qui s'élève dans le ciel menace la voûte et l'équilibre de la cathédrale.Ce joyau de l'art gothique demeure, huit mois après incendie, dans un état d'urgence absolue.Selon la volonté du président français Emmanuel Macron de terminer la restauration de Notre Dame dans cinq ans, il n'y a pas de vacances de fin d'année et certaines opérations sont toujours en cours alors que d'autres ont été interrompu, selon l'institution publique dirigée par le général Jean-Louis Georgelin, mandatée par Macron pour gérer le projet. L'incendie de la cathédrale a provoqué une mobilisation extraordinaire en France et dans le monde et 922 millions d'euros ont été obtenus (environ 1.021 millions de dollars) de dons et de promesses de dons, ce qui représente un total de 320 000 dons différents au total. ou d'échafaudage avec poutres métalliques pour les travaux et c'est le cerclage du niveau supérieur, qui sera réalisé en janvier grâce à la nouvelle grue. Dans le même temps, un deuxième échafaudage léger de plus grande hauteur est en cours de construction d'une partie de l'ancien à l'autre, afin que, à partir de poutres équipées de rails, des spécialistes puissent descendre pour intervenir sur l'échafaudage métallique. Le démantèlement, qui pourrait durer plusieurs mois, devrait commencer en février.jlv / ial / spi / lb / mis ————————- ————————————