Notre énergie pourrait-elle provenir de fermes d’algues géantes dans l’océan?

Un jour à l’avenir, l’océan Pacifique pourrait abriter des kilomètres de fermes d’algues entretenues par des drones sous-marins et attendant d’être transformées en carburant. C’est la vision de Marine BioEnergy, une start-up soutenue par l’Agence de Projets de Recherche Avancée – Energie (ARPA-E). L’agence du gouvernement américain finance la société, ainsi qu’une poignée de projets connexes, car elle considère l’océan ouvert comme une ressource largement inexploitée pour une nouvelle et potentiellement meilleure source de bioénergie renouvelable.

Environ 5% de la consommation totale d’énergie aux États-Unis provient actuellement de la biomasse, comme le maïs et le bois, qui sont renouvelables et absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère par la photosynthèse au fur et à mesure de leur croissance. De nombreux experts s’attendent à ce que ce pourcentage continue d’augmenter, principalement en raison de la flexibilité de la bioénergie. Il peut, par exemple, fournir du carburant à l’aviation et à d’autres modes de transport difficiles à électrifier. Pour réaliser une décarbonisation majeure de l’économie américaine, de nombreuses analyses suggèrent que la bioénergie devra représenter 20 à 25% des sources d’énergie du pays, a déclaré Marc von Keitz, directeur de programme à l’ARPA-E.

Aux États-Unis, les options de bioénergie actuelles sont dominées par l’éthanol à base de maïs. Mais sa production utilise beaucoup de terres, d’engrais et d’eau douce, ce qui crée d’autres problèmes de pollution et bloque des ressources limitées. Comme le dit von Keitz: «Comment pouvons-nous [meet those bioenergy goals] sans compromettre les besoins de la population et augmenter la production alimentaire? » C’est là que les algues pourraient entrer en jeu: elles n’ont besoin d’aucune de ces ressources et pourraient tirer parti du vaste potentiel de l’océan. «L’océan est l’espace que nous n’utilisons pas beaucoup pour la culture», explique von Keitz. Une fois récoltées, les algues, également connues sous le nom de macroalgues, pourraient potentiellement être transformées en diverses formes d’énergie, telles que le biogaz et l’éthanol, grâce à différents processus chimiques. Cependant, plusieurs obstacles doivent être surmontés pour faire de la bioénergie issue des algues une option à grande échelle. Et tout le monde n’est pas d’accord pour dire que c’est une bonne idée en raison des préoccupations concernant les impacts écologiques possibles et les avantages climatiques non prouvés.

Cultiver l’océan

Dans divers pays, en particulier en Asie, les gens cultivent les algues depuis longtemps mais à une échelle relativement petite et principalement à des fins alimentaires. Pour que la bioénergie dérivée des macroalgues devienne courante, les chercheurs et les entreprises ont besoin de moyens rentables pour convertir les algues en carburant utilisable à des fins commerciales. Ils devront également créer les technologies et les techniques pour cultiver des macroalgues à grande échelle loin dans l’océan, où les conditions telles que les vagues provoquées par les tempêtes peuvent être brutales. Ces emplacements éloignés signifient également que ces fermes devront probablement fonctionner de manière autonome ou avec une présence humaine très limitée pour être efficaces.

ARPA-E – une agence du Département de l’énergie qui soutient la recherche et le développement de nouvelles technologies énergétiques – pense que ces problèmes peuvent être résolus. Il a un programme dédié appelé MARINER pour financer des projets qui travaillent sur les différents composants nécessaires au démarrage d’une nouvelle industrie de l’énergie des algues: technologie et systèmes de culture et de récolte, transport, élevage sélectif, etc. Par exemple, MARINER comprend une catégorie spécifique pour les projets de surveillance aquatique – les fermes d’algues pourraient avoir de petits drones sous-marins équipés de capteurs pour suivre la croissance et détecter les dommages. Une autre entreprise implique un remorqueur autonome décrit comme un «tracteur de la mer», qui pourrait transporter des fournitures ou apporter des algues récoltées.

L’un des projets de l’ARPA-E est mené par Marine BioEnergy, qui vise à construire de grandes fermes d’algues au milieu de l’océan Pacifique. Le projet tentera de résoudre un problème clé avec le concept de macroalgue: la couche supérieure de l’océan ouvert a beaucoup de soleil mais peu de nutriments, tandis que les couches plus profondes ont des nutriments abondants mais pas de soleil. En raison de cet arrangement, la plupart des algues ne pousseront pas si seules. Marine BioEnergy pense avoir trouvé une solution: elle va essayer de cultiver des algues dans des fermes attachées à des drones sous-marins.

Chaque ferme s’étendrait sur quelques hectares et serait composée de rangées sur rangées d’algues, entrecoupées de flotteurs. Les drones traînaient les fermes sous l’eau la nuit pour accéder aux nutriments, ainsi que pendant les tempêtes ou lorsque les navires passaient. Tous les quelques mois, ces drones tiraient toute la ferme vers un lieu de récolte. Les drones eux-mêmes seraient alimentés par l’énergie des panneaux solaires.

Cindy Wilcox, cofondatrice et présidente de Marine BioEnergy, envisage de déployer suffisamment de ces fermes d’algues dans l’océan pour fournir une quantité importante d’énergie. «Pour remplacer 10% des combustibles pétroliers liquides utilisés aux États-Unis aujourd’hui, nous aurions besoin d’avoir une zone cultivée de la taille de l’Utah», dit-elle. “Il y a de la place dans le Pacifique pour 705 Utahs.”

L’entreprise commence tout juste à tester son idée. En collaboration avec une équipe de recherche de l’Université de Californie du Sud, Marine BioEnergy a mené son premier essai l’année dernière pour voir comment le varech géant Macrocystis pyrifera se développe lorsqu’il est tiré de haut en bas de la colonne d’eau. Juste au large de la côte de l’île de Catalina en Californie, les chercheurs ont attaché une trentaine de varech de test à un système de bouées ancrées. Ils ont utilisé un treuil à énergie solaire pour soulever et abaisser une flèche qui a plongé le varech attaché à une profondeur de 80 mètres la nuit et les a refait surface pendant la journée. Les premiers résultats sont encourageants: le varech en profondeur a mieux progressé que le groupe témoin, qui a été maintenu à une seule profondeur. Marine BioEnergy et les chercheurs prévoient de faire une autre expérience similaire, qui devrait commencer début avril.

Conséquences inconnues

Certains experts semblent prudents mais pleins d’espoir quant au programme de l’ARPA-E. «C’est un projet passionnant. C’est très ambitieux, et je pense que c’est absolument la prochaine étape logique à franchir », déclare John Bothwell, expert en bioénergie des algues au Durham University Energy Institute en Angleterre, qui n’est pas impliqué dans le travail ARPA-E.

D’autres, cependant, expriment leur scepticisme à l’égard de la bioénergie des macroalgues – et notent que la croissance de fermes massives d’algues pourrait avoir des effets inattendus sur les écosystèmes marins. «La perturbation des chaînes alimentaires naturelles (ou humaines) sur terre ou sur mer créera de grands effets d’entraînement», explique John DeCicco, professeur de recherche à l’Université du Michigan Energy Institute, qui étudie les biocarburants et d’autres questions énergétiques et n’est pas non plus impliqué dans la Programme ARPA-E. Pour sa part, Wilcox déclare: «Je ne suis pas sûr que nous sachions encore quelles sont les conséquences écologiques potentielles. Il est peut-être trop tôt pour le dire. » Von Keitz note qu’un danger possible est que les fermes d’algues pourraient avoir des lignes lâches qui emmêlent les animaux marins. Mais il souligne que le programme MARINER nécessite que ses projets créent des designs qui minimisent ce risque. Par exemple, selon von Keitz, certaines équipes du programme envisagent d’intégrer des lignes contenant des matériaux tels que la fibre de verre, qui ne se plieraient pas de manière à provoquer l’enchevêtrement des animaux.

Les avantages climatiques potentiels de la bioénergie sont également en débat et peuvent être difficiles à calculer pour les algues. L’ARPA-E vise la bioénergie des macroalgues avec des réductions d’émissions identiques ou supérieures à celles des biocarburants terrestres – ce qui signifierait une empreinte carbone inférieure à la moitié de celle de l’essence. L’idée derrière cet objectif est que, même si les algues libèrent du carbone lorsqu’elles sont brûlées, ces émissions seraient simplement du carbone capturé par la macroalgue au cours de sa croissance quelques mois plus tôt. Aucun nouveau carbone ne serait rejeté dans l’atmosphère, comme c’est le cas pour les combustibles fossiles, bien que la production et la conversion d’algues en bioénergie nécessitent encore un peu d’énergie. Von Keitz ajoute que si les émissions sont captées et stockées pendant que les algues brûlent, ce serait encore mieux pour le climat.

DeCicco, cependant, dit que la culture de macroalgues pourrait potentiellement affecter la dynamique du carbone dans l’océan d’une manière que nous ne prévoyons pas – et qui peut ne pas être bonne pour le climat. «Il sera très difficile, voire impossible, d’établir, avec une certitude scientifique raisonnable, que ces effets d’entraînement du carbone sont nets bénéfiques pour l’atmosphère», dit-il. DeCicco note que l’industrie et les chercheurs auront besoin de bonnes données, pas seulement de modélisation, pour prouver que la bioénergie des macroalgues contribuera au climat et qu’il sera difficile d’obtenir des informations suffisamment précises sur cette question. Von Keitz n’est pas d’accord. Il dit qu’il n’a pas vu de preuve que la culture d’algues à grande échelle perturberait le cycle du carbone d’une manière qui nuirait au climat.

La simple possibilité de réduction des émissions de carbone rend la bioénergie des algues à explorer malgré les inconnues, selon certains experts. «Nous avons un gros problème entre nos mains: le changement climatique», explique Andres Clarens, professeur agrégé de systèmes d’ingénierie et d’environnement à l’Université de Virginie, qui n’est pas impliqué dans les projets ARPA-E. “Je ne pense pas qu’il y ait de solution miracle ou que les macroalgues [what] nous sauve. Mais cela pourrait faire partie de la solution. »