Notre réponse à COVID-19 est centrée sur les hommes

Je viens des premières lignes de la bataille contre le nouveau coronavirus, alias SARS-CoV-2.

En tant que professeur agrégé de médecine d’urgence à la Warren Alpert Medical School de l’Université Brown, je passe des dizaines d’heures par semaine au service des urgences. C’est mon travail de diriger et de superviser nos résidents, ainsi que les soins aux patients.

Vous avez longuement entendu parler des pénuries d’équipement en cours, du manque d’équipements de protection individuelle (EPI) et d’autres défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé. Je ne vais donc pas les expliquer ici. Cependant, alors que les inquiétudes au niveau du sol sont accablantes, mes plus grandes préoccupations sont plus grandes et plus systémiques; en particulier, je crains que notre système médical axé sur les hommes ne manque l’occasion de recueillir des informations cruciales sur les patients atteints de COVID-19 qui pourraient potentiellement sauver des vies et réduire la gravité d’une pandémie à l’avenir.

En tant que cofondatrice et directrice de la Division of -Sex and Gender in Emergency Medicine (SGEM) au Brown University Emergency Medicine Department et co-fondatrice de l’organisation nationale Sex and Gender Women’s Health Collaborative, j’étudie les différences sexuelles en médecine —En particulier en médecine d’urgence. Cela signifie que je recherche et enseigne sur la façon dont les femmes sont biologiquement différentes des hommes, et comment ces différences affectent tout, des diagnostics aux protocoles de traitement en passant par la biodisponibilité pharmaceutique (pour n’en nommer que quelques domaines).

Mes préoccupations concernant COVID-19 sont nombreuses, mais parmi elles, nous ne comprenons pas comment le virus peut affecter les femmes et les hommes différemment, et comment ce manque peut nous empêcher de fournir les soins les plus appropriés et personnalisés à tous les patients atteints de COVID-19. .

Les femmes sont biologiquement différentes des hommes du niveau de notre ADN. Nous ne sommes pas simplement des hommes avec des seins et des ovaires; nous sommes uniques dans chaque cellule de notre corps. Mais parce que notre système médical moderne est centré sur les hommes – ce qui signifie qu’il est fondé sur la connaissance, la recherche et l’observation des corps masculins et des modèles masculins de maladie – les femmes ne correspondent souvent pas aux modèles de manuels par lesquels nous, en tant que médecins, apprenons à diagnostiquer et traiter nos patients.

Dans toutes les facettes de notre système médical, les femmes obtiennent de moins bons résultats que les hommes. Ils ont des retards de diagnostic pour les conditions les plus courantes et mortelles, et une plus grande probabilité de recevoir un diagnostic psychiatrique pour des symptômes physiques. De nombreux produits pharmaceutiques sont également métabolisés différemment par les femmes et produisent donc des résultats et des effets secondaires différents de ceux des hommes. Les femmes ressentent même la douleur à travers différents mécanismes biologiques que les hommes.

Pourquoi est-ce important? C’est important parce que nous ne savons pratiquement rien sur la façon dont les méthodes que nous utilisons pour traiter les patients atteints de COVID-19 affectent la biologie unique des femmes. Nous ne savons pas non plus comment et pourquoi le virus affecte les hommes et les femmes différemment sur le plan biologique. Ce manque de connaissances peut entraîner de moins bons résultats pour tout le monde – non seulement dans cette pandémie, mais dans les futures épidémies.

Il y a eu de nombreuses nouvelles sur la façon dont COVID-19 semble frapper les hommes plus durement que les femmes. Lors de la dernière mise à jour, il semble que les hommes représentent plus de 61% des décès par coronavirus. Mais il semble que, à part quelques références aux mauvaises pratiques de lavage des mains des hommes et aux taux plus élevés de tabagisme, peu soit fait pour enquêter sur cela.

Les données épidémiologiques des épidémies de SRAS et de MERS de ces dernières décennies suggèrent qu’il pourrait y avoir des différences entre les sexes dans les résultats de la maladie des coronavirus au-delà de ce que l’on pourrait attendre des habitudes sociales et de style de vie liées au genre. Un article publié dans l’American Journal of Epidemiology a révélé que «les hommes avaient un taux de létalité significativement plus élevé (p <0,0001) que les femmes», 21,9% contre 13,2%. Les auteurs n'ont cité aucune cause spécifique à cette disparité, mais leurs résultats ont été corrélés par une étude animale menée en 2017, dans laquelle des chercheurs ont injecté des souris mâles et femelles de même âge à SARS-CoV, le virus qui a provoqué l'épidémie de SRAS. Les souris mâles se sont révélées avoir des titres viraux élevés, un œdème alvéolaire et d'autres marqueurs par rapport aux femelles.

Cependant, lorsque les ovaires des souris femelles ont été retirés, leur sensibilité au virus a augmenté à un niveau comparable à celui des mâles. Les antagonistes des récepteurs des œstrogènes (médicaments qui empêchent les œstrogènes de se lier aux cellules) ont produit le même effet, ce qui a amené les chercheurs à croire que les femmes pouvaient avoir un «effet protecteur des œstrogènes» en ce qui concerne les coronavirus respiratoires.

Les femmes ont également des voies de réponse immunitaire différentes de celles des hommes. Leurs corps traitent les «agresseurs» différemment. Cependant, nous ne comprenons pas suffisamment ces mécanismes pour les appliquer à COVID-19.

Des quantités incroyables de données sont collectées quotidiennement dans toutes les régions du monde, et ces informations deviennent disponibles en ligne presque immédiatement. Cependant, même avec toutes nos technologies, il y a peu ou pas de données spécifiques au sexe concernant les patients actuels aux États-Unis ou ailleurs. Cela doit changer immédiatement.

Si nous avons la possibilité de suivre les cas de COVID-19 et de fournir des mises à jour quotidiennes sur les nouveaux cas, nous avons également la possibilité de collecter des informations spécifiques au sexe sur les personnes infectées. La mise à disposition de ces données permettrait aux chercheurs comme moi de commencer à évaluer les tendances et les résultats de la sensibilité avec plus de concentration et de spécificité, ce qui pourrait nous permettre de réduire la propagation du virus et suggérer des mesures de prévention plus efficaces pour les futures pandémies. Si, en fait, les femmes ont une certaine protection naturelle contre ces virus, nous pouvons le mettre en œuvre pour créer de meilleurs résultats pour les hommes et les femmes.

Le principal médicament utilisé pour traiter les patients atteints de COVID-19 est l’hydroxychloroquine — un médicament plus ancien vendu sous le nom de marque Plaquenil et utilisé pour traiter (entre autres) le lupus, la polyarthrite rhumatoïde et le paludisme.

Bien que le dosage basé sur le poids soit recommandé, il n’y a pas de dosage spécifique au sexe pour ce médicament – même si nous savons que ce médicament agit en supprimant l’immunité et que les hommes et les femmes ont des réponses immunitaires différentes. Nous ne savons pas comment les différences entre les sexes influencent son efficacité, ni si une posologie spécifique au sexe pourrait produire moins d’effets secondaires et des résultats plus positifs.

Ce n’est là qu’un des nombreux domaines où notre manque de connaissances spécifiques au sexe peut paralyser notre capacité à lutter efficacement contre ce virus. Mes collègues dans le domaine de la recherche travaillent à un rythme effréné pour essayer de trouver un médicament – ou un cocktail de médicaments – qui fonctionne de manière fiable pour paralyser le virus. Mais s’ils respectent les normes établies pour les protocoles de recherche, leurs modèles et projections sont probablement basés sur des recherches antérieures centrées sur les hommes, les comportements des cellules mâles dans les boîtes de Pétri et les résultats des tests sur des sujets animaux mâles.

Aux yeux de la communauté médicale, ce n’est ni un échec ni un oubli. C’est simplement la façon dont les choses ont toujours été faites.

La recherche sur les cellules mâles, les animaux et les participants à l’étude permet d’économiser du temps et des dépenses, car nous n’avons pas à tester la grossesse ni à tenir compte des différences hormonales à chaque phase de la menstruation. Cependant, parce que les femmes et les hommes sont biologiquement différents, ce qui fonctionne pour les hommes peut ne pas toujours fonctionner de manière fiable (ou en toute sécurité) pour les femmes.

Les réglementations de la FDA mises en place en 1998 exigent que les demandes de nouveaux médicaments incluent des rapports et des analyses par sexe, race et âge. Cependant, l’agence ne peut pas exiger des données démographiques spécifiques pour les essais cliniques, ou que les données recueillies dans les essais de médicaments soient analysées spécifiquement pour les différences de sexe.

Le Bureau de recherche sur la santé des femmes (ORWH), qui fait partie du NIH, exige l’inclusion du sexe comme variable biologique (SABV) depuis 2016 et a mandaté «l’inclusion des femmes et des groupes minoritaires dans toutes les recherches cliniques financées par les NIH dans d’une manière appropriée à la question scientifique à l’étude. » Cependant, ces recommandations ne s’appliquent qu’à la recherche financée par les NIH et ne peuvent pas être appliquées en ce qui concerne la recherche par d’autres groupes.

Ce qui m’inquiète, ce n’est pas que nous ne soyons pas en mesure de recueillir les informations dont nous avons besoin pour comprendre les différences sexuelles dans les maladies virales. Au contraire, je crains que dans des situations comme celle à laquelle nous sommes confrontés actuellement – où le temps presse et où tout le monde se précipite pour trouver un remède – les chercheurs se tourneront vers les voies de test les plus comprises et les plus simples: à prédominance masculine, avec les résultats de tous les sujets de test regroupés dans l’analyse finale, et que les nouvelles lignes directrices pour SABV seront mises de côté pour des raisons de «praticité».

Bien que cela puisse ne pas sembler être un gros problème étant donné ce à quoi nous sommes confrontés, c’est le cas.

Étant donné que les femmes éprouvent plus souvent des réactions indésirables aux médicaments d’ordonnance, il est nécessaire d’analyser séparément les données des sujets féminins pour s’assurer qu’une image précise est obtenue. Par exemple, disons que 40 femmes et 60 hommes ont participé à un nouvel essai de drogue. Si 30% des femmes mais seulement 5% des hommes présentaient des effets indésirables dans un essai de drogue, un manque d’analyse sexospécifique pourrait conduire les chercheurs à conclure que le médicament ne comportait qu’un risque de complications de 15%, car un total de 15 sur 100 sujets ont affiché ces effets. À son tour, ce nombre pourrait être jugé acceptable par la FDA lors de la mise sur le marché du médicament. Cependant, une analyse sexospécifique montrerait clairement que le médicament comportait des risques inacceptablement élevés pour les femmes.

Dans les hôpitaux qui traitent des patients atteints de COVID-19, les protocoles changent quotidiennement en fonction des informations reçues. Il y a peu de précédent sur lequel s’appuyer, nous évoluons donc notre approche en temps réel. Nous combinons des informations partagées par des médecins en Chine et en Italie avec notre connaissance des antiviraux et du comportement des coronavirus associés (comme le SRAS et le MERS). Cependant, nous n’avons même pas de directives de prescription basées sur la taille / le poids pour de nombreux antiviraux puissants administrés à des patients critiques, sans parler d’une posologie basée sur le sexe!

Je sais que beaucoup diront que notre besoin de mettre sur le marché des médicaments et des vaccins COVID-19 remplace la nécessité d’adhérer aux nouvelles méthodes de recherche plus complexes. Cependant, je dirais que le moment est venu de recueillir autant de données que possible, afin que nous puissions créer des traitements personnalisés pour la biologie unique de chaque patient. Non seulement cela aidera les patients individuels à récupérer plus rapidement, avec moins de complications, mais cela créera un précédent pour de meilleures voies de déclaration, d’analyse et de traitement que nous n’avons jamais eu auparavant.

Je pense que les différences entre les sexes peuvent et doivent être intégrées dans notre compréhension de la sensibilité, de la gravité de la maladie, des traitements, des produits pharmaceutiques et des formulations de vaccins. Nous avons à notre disposition une surveillance et des rapports plus sophistiqués que jamais auparavant; utilisons ce volume de données pour mieux comprendre non seulement comment le coronavirus affecte les individus en fonction du sexe biologique, mais comment nous pouvons améliorer nos capacités de réponse et de traitement de toutes les futures menaces pour la santé.

Des vies sont en jeu. Nous devons faire cela correctement.