Nous avons perdu une bataille contre le crime organisé, dit le Paraguay après l’évasion massive de prisonniers

ASUNCIÓN, 20 janvier (.) – Le gouvernement paraguayen a déclaré lundi qu’il avait perdu une bataille contre le crime organisé après l’évasion sans précédent de 75 détenus d’une prison dans le nord du pays, qui a ouvert un débat sur le pouvoir du trafic de drogue dans la région et la corruption du système pénitentiaire.

Les prisonniers appartiennent principalement au Premier commandement de la capitale (PCC), la faction criminelle la plus puissante du Brésil, et ont creusé un tunnel avant de quitter dimanche la prison régionale de Pedro Juan Caballero, située à environ 400 kilomètres au nord de Hypothèse à la frontière avec le Brésil.

Les représentants du gouvernement ont déclaré peu de temps après avoir appris l’évasion qu’il y avait complicité de la part des employés de la prison et le ministre de l’Intérieur a déclaré que le tunnel était probablement une ressource pour “légitimer la libération”.

La ministre de la Justice, Cecilia Pérez, a déclaré lors d’une conférence de presse que certains détenus avaient apporté des appareils électroménagers et d’autres objets personnels avant de quitter la prison.

“Que la République du Paraguay ait une faiblesse dans son système pénitentiaire, il ne fait aucun doute, c’est un fait plus que connu … il y avait aussi une approche équivoque de la part du système de renseignement”, a reconnu le secrétaire général de la présidence, Juan Villamayor.

“C’est une guerre contre le crime organisé, il y a des batailles que nous allons gagner … et bien, nous en avons perdu une”, a ajouté le conseiller de droite du président de droite Mario Abdo dans des déclarations aux journalistes.

En plus de la recherche des évadés, Abdo a ordonné de renforcer la présence policière et militaire autour des prisons à travers le pays et de maintenir un contact permanent avec les autorités brésiliennes pour le contrôle de la frontière sèche qui divise le département d’Amambay avec l’État brésilien Mato Grosso do Sul.

La zone est considérée comme un lieu de transit pour le trafic de drogue et un lieu d’opérations pour des gangs tels que le PCC et le Vermelho Command, un autre groupe criminel puissant au Brésil.

Ces dernières années, le nombre de détenus liés à ces groupes a augmenté, tout comme les tentatives d’évasion et les émeutes dans les prisons surpeuplées du pays.

Le gouvernement a déclaré une urgence pénitentiaire en septembre, peu de temps après l’évasion d’un chef du commandement de Vermelho au milieu d’une attaque armée contre le mobile qui l’a déplacé à Asunción.

Trois mois plus tôt, une confrontation entre des détenus du PCC et un groupe rival dans une prison du département de San Pedro a fait 10 morts, dont plusieurs décapités.

“Il y a de nombreux dirigeants directs, complices et couvertures au sein du même gouvernement et de son système de sécurité … le crime organisé a envahi les institutions du Paraguay”, a déclaré le président du Parti libéral d’opposition, Efraín Alegre, dans un communiqué. .

“En politique, les batailles perdues seront toujours plus importantes que les victoires”, a déclaré Villamayor. “Mais les citoyens doivent être calmes, la guerre contre le crime organisé va se poursuivre”, a-t-il ajouté.

(Rapport de Daniela Desantis et Mariel Cristaldo, édité par Juana Casas)