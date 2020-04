“Nous avons prouvé être à la hauteur”

MADRID, 21 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a publié une lettre ouverte à l’occasion du premier mois de détention dans le pays pour le coronavirus afin de remercier les citoyens de “vivre” les circonstances, soulignant que “personne n’est sauver seul. “

“Les Argentins ont accompli un mois d’isolement social, préventif et obligatoire. Je sais que cela n’a pas été facile. Nous avons tous dû modifier le rythme de nos vies (…) et même éviter les câlins et les baisers de ceux que nous aimons”, Il l’a déclaré dans une lettre publiée ce mardi sur ses réseaux sociaux.

Fernández a défendu que si “la mise en quarantaine n’est pas facile” – “certains souffrent particulièrement” – elle est nécessaire pour que “la contagion ne se déclenche pas et que le système de santé puisse être en mesure de recevoir tous les Argentins qui en ont besoin” .

Le souverain a assuré qu’il faisait “tout ce qui est nécessaire” pour que les mesures préventives affectent “le moins possible” la population et puissent revenir “dans les plus brefs délais” à la normalité.

“Nous avons déjà investi près de trois pour cent de notre PIB pour assurer les revenus, la production et le travail dans le contexte de cette urgence sanitaire. C’est le meilleur exemple de l’effort que nous faisons tous pour faire face au moment présent”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a tenu à remercier “chaque Argentin et chaque Argentin qui, avec responsabilité et solidarité, ont fait leur combat et se sont engagés”, en mentionnant “les agents de santé, qui méritent le plus notre reconnaissance”. “

“Personne n’est sauvé seul et ce virus en est la preuve. Nous avons besoin les uns des autres pour l’arrêter et nous avons montré que nous sommes à la hauteur des exigences … Je suis très fier de nous en tant que peuple et je sais que lorsque tout cela se produira, nous aurons le force nécessaire pour se remettre sur pied “, a-t-il confié.

Jusque-là, il a demandé aux Argentins de continuer à prendre soin d’eux-mêmes. “Ce ne devrait jamais être une maladie de prendre soin de nous. Nous n’avons aucun bien plus précieux que notre propre vie”, a-t-il déclaré. “Je les remercie infiniment de prendre soin les uns des autres et je les embrasse, comme je le dis toujours, à distance mais avec le cœur”, a-t-il conclu.

L’Argentine, avec 3000 cas et 142 décès, se prépare à lever progressivement la quarantaine à partir du 27 avril.