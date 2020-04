“Nous avons volé 100 pieds, vraiment, nous l’avons fait”

Publié à l’origine en juin 1904

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«La machine volante inventée par Orville et Wilbur Wright, qui a effectué un vol réussi à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, en décembre dernier, a eu un autre essai près de Dayton, Ohio, le 26 mai, qui, selon les frères, a réussi. Un grand secret a été maintenu au sujet du test, mais peu de gens l’ont vu. La machine, après avoir été propulsée le long d’une piste sur une distance de cent pieds, s’est élevée dans les airs et a volé sur une courte distance, puis elle est tombée. Cela était dû, disent les inventeurs, à un dérangement du moteur à essence qui fournit la puissance. Les hélices ont été brisées à l’automne et le test n’a pas pu être répété. »

—Scientific American, juin 1904

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!