Nous devons envoyer un message aux civilisations extraterrestres, pas seulement les écouter

Dans un communiqué de presse daté du mercredi 23 octobre 2019, Breakthrough Listen a annoncé sa collaboration avec la NASA et le satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de l’agence spatiale. TESS devrait ajouter des milliers d’autres aux milliers d’exoplanètes déjà découvertes. La collaboration signifie que Breakthrough Listen aura désormais des directions spécifiques pour écouter et rechercher à la fois des signaux extraterrestres, des signes de vie intelligente et des technosignatures – des signes de technologie de pointe.

Certaines exoplanètes se trouvent dans la «zone Boucle d’or», ce qui signifie que leur distance de leur soleil permet probablement l’existence d’eau liquide, essentielle à la vie telle que nous la connaissons. A l’écoute des sons radio de la vie extraterrestre et des autres technosignatures, SETI, la recherche de l’intelligence extraterrestre, est devenue une industrie. Certes, jusqu’à présent, nous n’avons trouvé aucun extraterrestre et personne (pour autant que nous puissions le vérifier) ​​ne nous a rendu visite; c’est le paradoxe de Fermi, le “s’ils existent où sont-ils?” problème, mais il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons encore détecter d’autres espèces intelligentes.

D’une part, la plupart d’entre elles, comme la plupart des espèces intelligentes de notre propre planète, ne sont probablement pas technologiques. Ensuite, la durée pendant laquelle une espèce de haute technologie peut et peut souhaiter entrer en contact avec une espèce de technologie relativement faible comme la nôtre peut être limitée. Les espèces technologiques peuvent même détruire régulièrement leur capacité de contact interstellaire, ce qui ne serait pas inconcevable comme notre propre destin. Peut-être que d’autres espèces intelligentes ne sont tout simplement pas intéressées par nous, leur curiosité évoluée les conduisant dans d’autres directions. Très probablement (à mon avis), nous ne sommes pas très intéressants pour eux, du moins pas encore.

Comme il est relativement facile d’étudier le développement de l’enfant, avec des milliards d’enfants qui grandissent tout le temps, chacun avec une trajectoire brève et comparable. Combien il est difficile d’étudier le développement d’une espèce de haute technologie, avec un n de 1 jusqu’à présent et une trajectoire de développement de dizaines de milliers d’années.

Pire encore, cette espèce intelligente que nous connaissons n’a pas (j’espère) fini de grandir. Pire encore, l’idée même de «maturité des espèces» est une analogie erronée, et tout ce que nous aurons jamais, c’est une marche plutôt aléatoire de l’histoire.

Si nous voulons mûrir, il nous faudra devenir moins autodestructeur; nous devons accroître la gentillesse et la compassion et réduire les meurtres et les mutilations. Elle doit inclure la fin de la destruction de l’environnement. En termes pratiques, notre croissance est susceptible d’être associée à un développement et à des changements technologiques continus, permettant de plus grandes réalisations tout en créant des défis dangereux. Dans un sens, nous devons déménager dans un nouveau quartier.

Un aspect de la location U-Haul qui pourrait nous y conduire est notre reconnaissance croissante d’autres espèces comme ayant leurs propres types d’intelligence et leurs propres droits. Alors que la biodiversité diminue et que les taux d’extinction montent, beaucoup d’entre nous apprennent à considérer la planète entière comme notre communauté.

La maturité des espèces signifie également que nous apprenons que la «maison» est plus large que notre planète. Nous devenons rapidement une espèce spatiale avec la technologie et les investissements nécessaires générés par la concurrence entre nations, milliardaires et immenses sociétés. À l’avenir, nous exploiterons des astéroïdes et créerons des bases de fabrication sur la Lune. Encore plus excitant, l’exploration spatiale d’aujourd’hui met l’accent sur la recherche de la vie microbienne ailleurs dans notre système solaire, ou du moins pour les éléments constitutifs possibles de la vie.

Personne ne prévoit aujourd’hui de trouver des organismes intelligents et de haute technologie n’importe où dans notre propre système planétaire, mais chercher la vie sur d’autres planètes et leurs lunes permet d’accepter plus facilement que la communauté dans laquelle nous vivons ne se termine pas à la périphérie du système solaire. Si c’était le cas, quel dommage, car une espèce mature pourrait avoir besoin de voisins.

Nous, les humains, sommes des animaux de réputation et passons beaucoup de temps à nous éveiller à influencer les perceptions que les autres ont de nous. Qui n’a pas, après un événement social, perdu le sommeil dans ce que le terme français l’esprit de l’escalier, l’esprit de l’escalier – la prise de conscience tardive de ce que nous aurions dû dire ou faire mais auquel nous n’avons pas pensé avant d’être sur les escaliers en sortant. Nous nous habillons et nous toilettons et nous peignons pour contrôler la façon dont les autres nous voient, et nous choisissons souvent nos voitures, nos quartiers, nos occupations et notre musique avec les opinions de spectateurs potentiels dans nos esprits.

Ce sont des dynamiques individuelles, mais elles s’appliquent également aux groupes. Collectivement, nous organisons des défilés, construisons des armées et des armes de destruction massive et même des vaisseaux spatiaux pour influencer les opinions que les autres ont de nous. Nous aidons d’autres pays, ou du moins nous efforçons de présenter nos activités internationales comme altruistes, dans une sorte de gestion collective des impressions.

Et si nous entamions une conversation avec des intelligences extraterrestres? Une telle conversation serait lente, étant donné des distances si vastes que la vitesse de la lumière semble encore relativement lente. L’impact majeur de la communication interstellaire peut ne pas être tellement ce qui est communiqué, mais simplement la preuve qu’ils sont là, qu’il y en a d’autres dont nous souhaitons la bonne opinion – d’autres qui sont des ennemis ou alliés potentiels. La conscience que nous ne sommes pas seuls peut faire de nous une espèce moralement meilleure dans la mesure où la croyance religieuse en un être omniscient, invisible mais attentionné fait que beaucoup d’entre nous suivent des codes de comportement.

Et cela nous amène au METI, la messagerie (plutôt que simplement à l’écoute) de l’intelligence extraterrestre. D’une manière douce et subtile, METI nous aide à nous déplacer sur le chemin de la maturité des espèces. Cela nous fait penser au quartier car cela implique de frapper aux portes de maisons qui peuvent être vides ou ne retenir que les insouciants mais qui pourraient aussi, en fait, retenir des gens dont nous voulons cultiver la bonne opinion.

Mais qu’en est-il des risques? Supposons qu’une porte sur laquelle nous frappons appartient à des extraterrestres de la guerre des mondes classique de H.G. Wells? Revenons au paradoxe de Fermi pendant une minute et empruntons sa logique: si les extraterrestres sont si déterminés à détruire d’autres espèces, alors pourquoi ne sont-ils pas déjà là? Après tout, nous envoyons des ondes radio dans l’espace depuis l’invention de la radio. Une espèce qui a évolué pour voir les autres comme des concurrents à détruire et qui pourrait et voudrait répondre à nos efforts au contact d’armes capables de détruire la vie sur Terre. Ils auraient probablement déjà lancé des sondes sur les planètes de la zone Boucle d’or et détecté des signes de notre technologie: devons-nous vivre dans la peur, même interrompre la communication électromagnétique et nous fier uniquement aux câbles?

Divulgation complète: je suis l’auteur d’un article soutenant qu’une espèce intelligente automatiquement hostile aux autres pourrait évoluer. Supposons qu’une espèce ait évolué son intelligence à la suite d’une compétition mortelle avec d’autres espèces co-évolutives. Le gagnant aurait probablement été sélectionné pour son hostilité automatique aux extraterrestres intelligents. Les humains modernes semblent avoir évolué (à notre connaissance) sans conflit avec d’autres espèces intelligentes, bien que nous nous soyons chevauchés et rivalisions vraisemblablement avec deux parents éloignés, les Néandertaliens et les Denisoviens. Bien qu’il soit clair que nous nous sommes accouplés avec les deux – les populations non africaines ont une partie de leur ADN – nous avons peut-être aussi combattu avec eux. Cependant, nous n’avons apparemment pas été sélectionnés pour l’hostilité obligatoire envers d’autres groupes intelligents, qu’ils soient de notre espèce ou d’une autre.

Oui, nous pouvons trop facilement apprendre à être antagonistes envers ceux qui ont une apparence légèrement différente de la nôtre, mais nous pouvons aussi facilement apprendre à se lier d’amitié avec eux et à se marier avec eux. Même si mon argument d’origine était correct et qu’il y a des ennemis potentiellement mortels, la probabilité de leur existence multipliée par la probabilité de leur existence multipliée par la probabilité qu’ils disposent de la technologie pour nous faire du mal sur les distances interstellaires est extrêmement faible. Ce minuscule danger doit être mis en balance avec la probabilité que le contact avec d’autres espèces nous aide à mûrir et à atténuer notre propre conflit interne.

Si nous plaçons le METI dans le cadre de la maturation de notre espèce, il ne devient ni un danger ni un détournement égoïste de ressources dont nous avons tant besoin à d’autres fins. Elle peut plutôt être considérée comme une partie modeste mais importante de la maturation de l’humanité. Comparé aux vaisseaux spatiaux et aux atterrissages sur la lune, il est très peu coûteux, un petit pari sur ce que certains considéreraient comme un risque à faible probabilité mais avec un gain potentiellement immense. Le simple fait de parier nous fait penser à des voisins possibles et à ce que nous voudrions leur dire et à ce que nous voulons qu’ils sachent de nous: et une telle réflexion est en soi un pas vers la maturité des espèces. Dans les temps anciens, nous nous sommes tournés vers les étoiles pour nous guider (certains le font encore); aujourd’hui, nous devons nous tourner vers eux pour trouver des voisins et des témoins de la trajectoire de notre espèce.