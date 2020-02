Nous devons préserver le ciel nocturne

Avec le lancement de 60 autres satellites le 17 février, SpaceX a effectué un autre versement sur sa constellation Starlink, portant le total actuel à 300. Il s’agit déjà du troisième lancement Starlink cette année, confirmant la capacité et l’intention de SpaceX de maintenir une cadence de lancement élevée. jusqu’à ce que la constellation complète de plus de 12 000 satellites soit en place. Tout pour remplir sa promesse d’un avenir meilleur avec un accès Internet universel rapide. Une fois déployée, une telle constellation éclipsera le total actuel d’environ 2 000 satellites actifs actuellement en orbite.

Et Starlink n’est qu’une des nombreuses mégaconstellations de ce type en préparation. Les satellites artificiels n’ont rien de nouveau pour les astronomes, mais les premiers satellites Starlink sont plus brillants que 99% de tous les autres satellites actuels, et leurs nombres projetés signifient que la probabilité que l’un croise notre champ de vision tout en prenant une image est assez élevée près du coucher ou du lever du soleil .

Interdire à jamais la fracture numérique de la planète Terre est un noble objectif pour l’humanité, mais la connectivité via les mégaconstellations a un prix. Mes collègues astronomes et moi sommes très préoccupés par l’impact que ces grandes constellations de satellites auront sur les observations au sol, ce qui a conduit plus de 1800 d’entre nous à signer une pétition appelant les gouvernements à protéger le ciel nocturne.

Ce ne sont pas seulement les astronomes qui devraient s’inquiéter. La récolte actuelle de satellites Starlink est également facilement visible à l’œil nu dans un ciel modérément sombre, même à leur altitude de fonctionnement de 550 km. Une fois que cette constellation de satellites sera entièrement déployée, il y aura plus de 100 points de lumière en mouvement dans le ciel nocturne à quelques heures du lever et du coucher du soleil, de n’importe quel point de la planète. Il y en aura plus que les étoiles les plus brillantes que nous pouvons voir – les mêmes étoiles utilisées pour délimiter les anciennes constellations. Starlink à lui seul changera fondamentalement l’apparence majestueuse du ciel sombre pour tout le monde sur la planète.

Compte tenu de l’impact visuel des grandes constellations de satellites, il a été souligné que l’hypothèse de travail de la Commission fédérale de la communication selon laquelle les satellites n’avaient aucun impact sur l’environnement pourrait être contestée devant les tribunaux. Même si un tel défi était réussi, cependant, la FCC n’a autorité qu’aux États-Unis. Des arguments similaires pourraient-ils être utilisés au niveau international? Un document accompagnant la pétition de l’astronome fait valoir que oui.

En réponse, SpaceX a promis de résoudre le problème de visibilité des revêtements expérimentaux – en les peignant essentiellement en noir – mais en attendant, leur calendrier de lancement agressif reste inchangé. Cependant, l’architecture de ces satellites minimise déjà leur visibilité, car leur surface éclairée n’est principalement que le panneau solaire – exactement la partie sur laquelle vous ne pouvez pas peindre.

La visibilité n’a jamais été un problème pour les opérateurs de satellites, car il n’existe aucune réglementation régissant la luminosité d’un satellite, sans parler de milliers d’entre eux. Actuellement, l’orbite terrestre basse est un paradis de laisser-faire où une mégaconstellation pourrait littéralement être utilisée pour écrire “Drink Coke!” à travers le ciel pour que tous les voient.

J’ai entendu les réfutations “Et alors?” et “Un petit prix à payer pour progresser”, et je peux presque comprendre: comment peut-on apprécier ce qu’ils sont sur le point de perdre s’ils ne l’ont jamais vu?

Jusqu’à présent, le ciel nocturne sombre, accessible à tous ceux qui avaient le courage d’éteindre les lumières, n’avait besoin d’aucune protection. Au-delà de la portée humaine, c’était notre fenêtre sans obstacle sur l’univers, un univers inaccessible et immuable. La beauté transcendante d’un ciel étoilé nous rappelle, tout comme nos ancêtres, que nous et nos problèmes sommes petits, et que notre signification peut finalement résider uniquement dans notre capacité à reconnaître et admirer l’émerveillement et la beauté d’un univers plus grand que nous, mais dont nous faisons partie. Rien n’a de sens sans contexte et, depuis l’aube de notre espèce, notre contexte commun était le ciel au-dessus de nous. L’humanité est un mélange de cultures nées dans divers endroits et avec des histoires diverses, mais tous ces peuples ont peint leurs histoires sur la même toile, épinglant leurs mythes chargés de valeurs sur le même dôme céleste étoilé.

Sommes-nous sûrs de ne perdre que la chance d’une belle vue en échange d’une commodité moderne? Ou sommes-nous tous sur le point de devenir aveugles à quelque chose qui nous a intangiblement liés ensemble, une expérience commune qui a contribué à faire de nous une seule famille humaine? Je crois que la beauté d’un ciel sombre est encore capable d’enseigner à tous ceux qui sont disposés à regarder une leçon utile sur qui nous sommes et nous serions avisés de ne pas la perdre.

L’UNESCO tient un registre des sites du patrimoine mondial, des lieux d’une valeur culturelle et / ou naturelle unique et exceptionnelle pour l’humanité, et se consacre à leur préservation. Actuellement, la liste des sites de l’UNESCO comprend 1 121 «biens», et certains d’entre eux, tels que la mer de sable du Namib et le nouveau Risco Caido de Gran Canaria, mentionnent même spécifiquement leur vue du ciel nocturne comme une caractéristique qui les rend dignes de étant un site du patrimoine mondial. Malheureusement, en vertu de la Convention du patrimoine mondial, le registre de l’UNESCO est par construction limité à des territoires spécifiques, tandis que le ciel n’est attaché à aucun endroit en particulier. Ainsi, alors que l’UNESCO a déclaré le ciel comme faisant partie du patrimoine universel de l’humanité, il semble que cette qualité unique qui la rend importante pour l’humanité l’exclue d’être considérée comme digne de protection.

L’ONU ou l’UNESCO pourraient-elles «sortir des sentiers battus» pour déclarer le ciel nocturne sombre patrimoine de l’humanité qui mérite d’être protégé? L’ONU reconnaîtra-t-elle, avant qu’il ne soit trop tard, la triste nécessité d’établir un ensemble commun de normes pour réglementer l’utilisation de l’orbite terrestre basse afin d’assurer à la fois l’accès à l’espace pour tous les pays ainsi que le droit de chacun de voir un non pollué ciel sombre?

Le ciel n’appartient à personne et à tous, et le ciel sombre doit être reconnu comme un bien commun pour toute l’humanité, un que nous devrions tous avoir le droit de voir et de contempler, d’être inspiré par et d’apprendre de, un patrimoine de l’humanité qui a joué un rôle dans notre formation et qui devrait être protégé. L’utilisation de l’espace comme ressource commune, notamment par les opérateurs de satellites, ne doit pas détruire notre seule fenêtre sur l’univers.

Pour moi, en tant que jeune qui grandissait dans le Montana, c’était un jeu d’être le premier à trouver un satellite en mouvement parmi l’hôte d’étoiles dans le ciel nocturne, un jeu qui pouvait durer jusqu’à une demi-heure. Bientôt, ce sera un jeu pour pouvoir reconnaître les constellations derrière un essaim de points lumineux en mouvement. J’adore l’astronomie et je comprends et partage les préoccupations de mes collègues, mais l’impact des mégaconstellations va bien au-delà de l’astronomie. L’astronomie survivra. Je suis beaucoup plus préoccupé par le fait que nous sommes collectivement sur le point de perdre ce qui m’a incité à devenir astronome.