Nous devrions envoyer des femmes en mission sur Mars

En 1961, John F. Kennedy a déclaré qu’il voulait mettre un homme sur la lune. Mais si JFK était là aujourd’hui, pourrait-il dire, «mettons une femme sur Mars» – pas en signe de diversité ou d’inclusion, mais parce qu’une mission sur Mars sera la plus longue et la plus éprouvante mentalement de toutes les missions auxquelles les astronautes aient jamais été confrontés. Et la recherche nous dit que les femmes pourraient être mieux adaptées, tant biologiquement que psychologiquement, aux voyages spatiaux à longue distance.

Le premier avantage des femmes est qu’elles pèsent généralement moins que les hommes et ont besoin de 20 à 25% de calories en moins pour maintenir leur poids. Plus un vaisseau spatial transporte, plus il faut de carburant pour propulser une fusée au-delà de la stratosphère et sur la planète rouge (et plus une fusée transporte de carburant, plus elle a besoin de carburant pour transporter ce carburant avec tout le reste). Aujourd’hui, il en coûte environ 10 000 $ par livre pour propulser quelque chose dans l’espace, donc même le plus petit écart de poids fait une différence significative.

Les femmes ont également un avantage psychologique. Les astronautes qui se rendront sur Mars devront vivre ensemble dans un espace confiné jusqu’à trois ans, contraints de faire face aux défis d’interagir et parfois de heurter des personnalités. Il n’y a vraiment nulle part où aller si les choses deviennent tendues. De plus, le délai de communication vers Houston atteindra jusqu’à 20 minutes, créant un délai de 40 minutes dans une conversation bidirectionnelle. Dans une étude menée par la NASA en 2014, les retards affectent à la fois les performances de l’équipe et le bien-être émotionnel. Même un délai de 50 secondes seulement a frustré les membres d’équipage et la communication en temps réel a amélioré le moral.

Pour les membres d’équipage, se sentir compris par les autres était l’aspect le plus important de la communication. Les femmes peuvent également avoir le style de communication nécessaire pour atténuer les conflits potentiels résultant de la proximité et des retards. La recherche a montré que les femmes sont plus sensibles à percevoir des signaux émotionnels subtils et ont tendance à considérer la communication comme un moyen de rechercher la compréhension. Cela ne signifie pas que les hommes ne pouvaient pas communiquer efficacement sur les missions à long terme, ces traits peuvent simplement venir plus naturellement des femmes.

La recherche a également montré que si les hommes réussissent mieux dans des situations ciblées à court terme, les femmes ont un avantage en ce qui concerne les missions à plus long terme. La NASA a étudié les entrées de journal des astronautes qui ont passé de longues périodes sur la Station spatiale internationale et a constaté que les femmes rapportent moins d’épisodes d’humeurs négatives que les hommes.

Enfin, l’un des plus grands obstacles auxquels les astronautes liés à Mars seront confrontés est celui de l’exposition aux rayons cosmiques galactiques (GCR), un type de rayonnement spécifique à l’espace lointain. Les GCR sont des particules chargées électriquement qui se déplacent rapidement et qui proviennent de l’espace interstellaire. Sur Terre, nous sommes protégés d’eux par le champ magnétique de notre planète, mais une fois qu’un vaisseau spatial quitte cette bulle de protection, les particules peuvent traverser les parois de l’engin spatial et les corps des astronautes. Une fois que les rayons interagissent avec les tissus vivants, ils déposent de l’énergie qui altère l’intégrité structurelle des cellules et de l’ADN. Bien que d’autres missions aient quitté l’orbite terrestre basse, elles n’ont duré que quelques jours, ce qui réduit considérablement le risque de problèmes de santé radio-induits. Dans le cas d’une mission sur Mars, devra faire face à environ deux ans d’exposition à ce type de rayonnement.

Le bombardement avec des rayons cosmiques peut provoquer le cancer, des troubles de la vision et des maladies cardiaques, mais il peut aussi potentiellement affecter le cerveau des astronautes. Je travaille sur une équipe de recherche dirigée par Susanna Rosi de l’Université de Californie à San Francisco, qui examine comment le GCR simulé peut déclencher des changements dans les cellules cérébrales des souris, ce qui peut entraîner des changements comportementaux et cognitifs. Nous avons constaté que l’exposition entraîne une augmentation de l’anxiété, une altération de la mémoire et une diminution des interactions sociales chez les souris mâles, mais pas chez les femelles.

La raison pour laquelle les souris femelles sont protégées de ces changements semble résider dans la microglie, les cellules immunitaires résidentes du cerveau. Les microglies ont un état de repos et un état actif, et elles s’activent quand il y a une sorte d’insulte au cerveau. L’activation de la microglie peut provoquer une inflammation dans le tissu cérébral environnant. Pour une raison quelconque, l’exposition aux rayonnements spatiaux active ces cellules chez les souris mâles uniquement et peut provoquer une perte de synapse dans l’hippocampe, la structure cérébrale qui intervient dans la formation de la mémoire. La microglie chez les souris femelles peut ne pas répondre au GCR, ou pourrait avoir un effet neuroprotecteur à la place.

Compte tenu des résultats des études animales, les rayons cosmiques galactiques pourraient altérer certaines des compétences nécessaires nécessaires pour une mission réussie, y compris la mémoire, la sociabilité et une humeur stable. Ces compétences seront déjà taxées sur le long voyage vers Mars, ce qui rend encore plus impératif de protéger les astronautes d’une exposition à long terme. La NASA a, bien sûr, étudié diverses méthodes de protection pour protéger les astronautes de ces rayons nocifs, à la fois à l’extérieur de la navette spatiale et sur les combinaisons spatiales de l’astronaute.

Cependant, le blindage physique présente de nombreux défis, tels que le poids supplémentaire qu’il ajoute au vaisseau spatial qui le rend prohibitif, et que le GCR est plus puissant et plus difficile à protéger que le rayonnement des événements de particules solaires (SPE) qui se trouvent en orbite proche de la Terre. Pourtant, la NASA et des chercheurs comme Rosi se consacrent à la recherche de technologies sûres pour soutenir une exploration spatiale réussie.

Les femmes peuvent être plus économiquement physiquement, équipées psychologiquement et apparemment immunisées contre les déficits cognitifs induits par les radiations, mais cela signifie-t-il que la NASA devrait envoyer un équipage entièrement féminin sur Mars? Pas nécessairement. Comprendre ce qui nous rend si distincts sur le plan biologique pourrait détenir les clés de notre avenir et de notre succès à la frontière finale.

Nous pouvons utiliser les informations sur les raisons pour lesquelles les femmes sont protégées afin de trouver un moyen de protéger les hommes aussi. Rosi et son équipe ont montré qu’il est possible de protéger les souris contre les déficits cognitifs induits par les radiations en épuisant et en repeuplant la microglie. Après que les souris ont été irradiées, elles ont reçu un médicament qui bloquait le récepteur nécessaire à la survie des microglies.

Une fois que toutes les microglies ont été éliminées, les souris ont été retirées du médicament. Ensuite, les microglies se sont repeuplées naturellement dans le cerveau, mais ces microglies étaient comme si elles n’avaient jamais été irradiées. En effet, un bouton «rafraîchir» a été enfoncé sur ces cellules. Lorsque les souris ont subi des tests cognitifs et comportementaux, les animaux qui ont reçu le traitement étaient protégés contre les déficits cognitifs radio-induits. Bien sûr, même si elle fonctionne chez l’homme comme chez les rongeurs, ce qui n’a pas encore été démontré, cette contre-mesure pharmaceutique pourrait protéger les astronautes contre d’autres aspects des rayonnements. Mais ce serait un petit pas dans la direction qui pourrait conduire aux pas géants nécessaires pour débarquer un équipage sur Mars.