Nous méritons de connaître la vérité – Infobae

Le 18 janvier 2015, le procureur chargé de l’unité fiscale chargée de l’enquête sur la cause AMIA (UFI-AMIA), Alberto Nisman, a été retrouvé mort dans les toilettes de sa maison, avec une blessure au crâne à la suite du tir d’un pistolet semi-automatique calibre Bersa Thunder .22.

De sa mort et des circonstances précédentes, et malgré l’enquête judiciaire prolongée, nous ne savons pas grand-chose. En fait, même aujourd’hui, on se demande si la mort de Nisman était un homicide ou un suicide. Qui écrit cette note croit sincèrement qu’il s’agissait d’un suicide. Mais je suis pleinement conscient que une enquête judiciaire ne consiste pas en un acte de foi, mais en la collecte de preuves, que ces preuves sont légales, et leur analyse.

Nous savons également peu de choses sur la vie de Nisman, en partie parce que, surtout ces dernières années, après sa séparation d’avec la juge Sandra Arroyo Salgado, sa vie est devenue plus confuse. Il semble juste d’écrire à ce stade que la séparation de la mère de ses filles n’implique pas que Nisman abandonne son rôle de père. Tous les témoignages se rendent compte que le procureur était un père attentif et aimant, malgré les relations conflictuelles qu’il avait avec son ancien partenaire.

Au cours des dernières années de sa vie, Nisman semble avoir été entouré de situations obscures. Il vivait dans un appartement qu’il avait loué, même sans contrat signé. La fille du propriétaire du département a participé aux poursuites qu’il a menées. Ce n’était pas non plus la voiture qu’il conduisait. Il a été fourni par une société – Palermopack S.A- dont l’actionnaire principal est lié à un homme nommé Frank Holder, un ancien agent de la CIA actuellement engagé dans des services de sécurité privés.

Une bonne partie de l’argent du procureur se trouvait dans des comptes à l’étranger dont les propriétaires étaient la mère de Nisman et un employé du parquet, Diego Lagomarsino. Ces comptes n’ont pas été déclarés par le procureur. Trois lots étaient également en noir à Punta del Este dans l’entreprenariat de la mine et deux appartements sur la rue Dorrego, à Palerme Hollywood. Il existe actuellement un causer du blanchiment d’argent possible, dont la justification est impossible sur la base des revenus du procureur. Le juge qui a instruit cette affaire était Canicoba Corral, jusqu’à ce qu’il soit récusé par la mère et la sœur d’Alberto Nisman. L’affaire est tombée devant le tribunal de Claudio Bonadio. Et chose étrange s’il y en a, ni la mère ni la sœur de Nisman ne se sont opposées à la désignation de Bonadio, bien que le procureur l’ait dénoncé, avec Corach et les Fino Palacios, pour avoir fait partie d’un complot destiné à intimider et même blesser pour lui et sa famille. Il y a un peu plus d’un mois, c’est la propre Chambre d’appel de Comodoro Py qui a attiré l’attention de Bonadio sur l’avancée nulle de la cause du blanchiment d’argent: «À la lumière de la léthargie qui montre le déroulement de ce dossier, il devient nécessaire d’exhorter le juge de l’instance précédente à arbitrer les moyens nécessaires pour faire avancer l’enquête aussi rapidement que celle-ci le permet. » L’appel à l’enquête de la mère, de la sœur, Diego Lagomarsino et du propriétaire de l’entreprise propriétaire de la voiture que conduisait Nisman a été demandé en 2015 par Canicoba. Près de cinq ans, Bonadio ne les a jamais poursuivis.

Nous ne savons pas grand-chose du contenu des coffres-forts de Nisman. Sa mère, quelques heures après avoir trouvé son fils mort, s’est rendue dans les entités où se trouvaient ces boîtes et a procédé à leur vidage. Fait qu’il n’a pas témoigné devant le juge de paix, jusqu’à ce que, dans une occasion d’accompagner le procureur enquêtant sur la mort d’Alberto Nisman, les employés des entités aient désigné la mère du procureur comme qui, quelques heures auparavant, s’était présentée et avait retiré quoi que ce soit Qu’il y était stocké. “Papiers”, a répondu laconique, quand elle a été interrogée à ce sujet.

Nous savons également que le pouvoir judiciaire n’a pas enquêté sur L’un des déposants d’argent dans les comptes secrets de Nisman était le financier Damián Stefanini, qui a disparu dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées. Et qui enquête sur cette disparition est Sandra Arroyo Salgado, ex-femme d’Alberto Nisman.

Pour autant que nous sachions, nous savons que le procureur a été placé en garde à vue. Nous savons également qu’il a utilisé les services de garde pour fouiller ou transporter des personnes, ou comme système de messagerie. Et que que l’utilisation de votre garde pour des questions qui n’avaient rien à voir avec la garde aurait pu compromettre votre sécurité au cours des dernières heures de la vie. C’est du moins ce que soutiennent ceux qui prétendent que sa mort était un homicide.

Nous savons également que face à la plainte de son ex-partenaire sur la façon dont il a laissé sa fille dans un aéroport sans vêtements, pour rentrer en Argentine, Nisman a écrit un message quelques heures avant sa mort qui disait: “Je suis de la merde et tu es toujours”. Et nous savons également qu’il est rentré au pays parce qu’il craignait que l’avocat de l’époque, Gils Carbó, ne le révoque de son poste de procureur de l’affaire AMIA. Nous savons également que l’un des témoins a déclaré dans sa déclaration que, lorsqu’un tiers a lu un message qu’Alberto Nisman avait envoyé à plusieurs de ses connaissances, le témoin a pensé: «C’est un adieu. Cela vient d’une personne qui va pétrir. ». Un an plus tard, le même témoin qui a déclaré cela, Daniel Berliner, a présenté un entretien qu’il avait accordé à Nisman vendredi avant sa mort et qui, selon lui, montrait que le procureur avait été assassiné.

Nous savons également, et de manière fiable, qu’il a présenté la plainte contre la présidente d’alors, Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman et d’autres lors de la foire judiciaire de janvier. 14 janvier 2015 plus précisément. Et que son traitement lors de la foire a été rejeté le 15 janvier par le juge María Servini, le procureur n’ayant pas fourni les preuves citées dans la présentation.

Nous savons également que l’hypothèse principale de la plainte de Nisman, c’est la prétendue négociation de l’Argentine avec l’Iran, concernant l’annulation des alertes rouges concernant les Iraniens accusés de l’attentat contre l’AMIA, a été démentie par l’ancien secrétaire d’Interpol, le corps qui impose des alertes. Et nous savons également que, bien avant la plainte de Nisman (15 mars 2013), le conseiller juridique d’Interpol avait officiellement informé l’Argentine que la signature de la note de service n’a entraîné aucun changement de statut dans les alertes rouges AMIA.

De plus, je sais, et cela parce qu’avec Alejandro Rúa, nous étions les avocats de Héctor Timerman et Cristina Fernández de Kirchner, qui malgré la plusieurs réclamations que nous avons faites pour obtenir une déclaration de Ronald Noble, ancien secrétaire d’Interpol, et Joel Sollier, conseiller juridique d’Interpol, Bonadio a soulevé le cas par mémorandum sans prendre ces déclarations vitales. Et je sais aussi que Noble lui-même a demandé à faire sa déclaration. Demande infructueuse que la Cour d’appel olympique et le juge d’instruction ont ignoré,

Nous savons aussi que une bonne partie du test résultant des auditeurs a répondu à l’intervention d’un homme nommé Allan Bogado. Que, dans sa plainte, Nisman a identifié Bogado comme un agent du renseignement. Et nous savons également que Stiuso a dénoncé en novembre 2014 Bogado pour s’être présenté comme un agent de la SIDE d’alors sans l’être. Et nous savons également, selon les dossiers, que Bogado n’a jamais été un agent du renseignement. Et nous avons vu dans le documentaire Netflix sur la mort de Nisman, qui, en ce qui concerne le statut d’agent du renseignement de Bogado, est l’un des points sur lesquels Stiuso patine malheureusement dans son rapport. Vous ne pouvez tout simplement pas expliquer. Et il continue en disant alternativement que Nisman savait que Bogado n’était pas un agent du renseignement, puis il a dit que Bogado l’était. Lorsque le nœud des mots est déjà évident, Stiuso se contente de rire.

La vérité est que Bogado a déclaré la cause de la plainte de Nisman, dit être un agent inorganique du SIDE et faire rapport à Stiuso. Plusieurs années plus tard, dans une interview à un journal Bogado a déclaré avoir été scénarisé pour son témoignage par des membres du gouvernement de Mauricio Macri.

Nous savons également que Nisman a tenté de communiquer avec Stiuso plusieurs fois par téléphone et qu’il n’y a pas répondu. “J’avais le téléphone sur vibrateur et je ne l’ai pas entendu”, a expliqué l’ancien espion. D’ailleurs, cela ne l’a pas empêché de répondre à d’autres appels. Et nous savons aussi qu’après la mort de Nisman, il a retrouvé sa loquacité et a même contacté Arroyo Salgado pour lui présenter, selon lui, ses condoléances.

On sait que la première hypothèse du pouvoir judiciaire était qu’il s’agissait d’un suicide. Et nous savons aussi qu’après que le dossier de la mort de Nisman a été transféré à la justice fédérale, pendant ces années, nous avons travaillé sur l’hypothèse d’un meurtre. Nous connaissons parfaitement l’attrait honteux de la cause de la mort de Nisman, dont le premier résultat a été annulé, puis l’enquête sur cette cause a été attribuée à un juge autre que celui initialement désigné.

On sait que la version de l’homicide a été rendue publique par Laura Alonso qui, juste réveillé le lundi 19 janvier 2015, donne une interview à Marcelo Longobardi et sans aucune information, il lance cette hypothèse efficace et irresponsable. De plus, nous savons que l’autopsie n’a trouvé aucun signe de violence et ses conclusions sont attendues sur une scène de suicide. Nous savons également qu’après l’entrée de la cause dans la compétence fédérale, une nouvelle expertise s’est développée. Et nous savions que le résultat d’une telle expertise donnerait comme rapport final que le décès avait été le résultat d’un homicide. Nous le savons parce que le journal Clarín a publié le résultat de l’expertise … deux mois avant même que l’expertise ne commence!

Nous savons aussi que la nouvelle expertise a trouvé des traces de kétamine qui n’avaient pas été détectées à l’autopsie. Et que la kétamine était dans des visières, ce qui est absolument impossible à trouver si la kétamine a été fournie pour engourdir le procureur et que le procureur n’a pas résisté à ses agresseurs. Tout simplement parce que. pour produire ses effets, la kétamine doit avoir été métabolisée et le résultat de sa métabolisation est une autre substance appelée norkétamine. Mais ce n’est pas la norkétamine qui a été trouvée dans l’expertise. Avec ce qui reste d’intelligence, le juge de l’affaire, Julian Ercolini, a ignoré le détail de la kétamine au moment de soutenir l’hypothèse d’homicide. Et d’une manière sans précédent et surprenante, nous apprenons qu’il existe une méthode pour fixer mathématiquement le temps de mort d’une personne.

Nous avons également appris que Diego Lagomarsino est poursuivi pour avoir participé à la mort de Nisman. Participant nécessaire de un meurtre présumé dont nous ne connaissons ni l’auteur ni le mobile. Équations improbables de la magistrature argentine.

Il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore. Mais cinq ans après la mort de Nisman, je sais quelque chose. Je sais qu’un homme est mort et bien que beaucoup aient fait de la politique avec sa mort, ceux qui l’aimaient, ses filles et ses amis méritent de savoir la vérité sur ce qui s’est passé. Et la société mérite également de le savoir. Parce qu’un pays sans vérité ni justice est un pays irréalisable en termes de démocratie et d’état de droit.

Et je sais aussi que Tous les Argentins veulent la vérité sur l’attaque de l’AMIA. Et nous le méritons. Et nous en avons besoin. Près d’une centaine de morts qui ne reposent pas en paix.

Parmi ces morts, je comprends ceux qui ont fait de Nisman la victime de l’attaque de l’AMIA. Je pense que c’était sa façon. Parce que sa vie, plus que sa mort, était liée à la paresse dans cette enquête. C’était manifeste. Et à la gestion politique de l’enquête sur la cause AMIA. Gestion à laquelle le procureur lui-même a participé et qui l’a amené à faire des choses malheureuses comme porter ses opinions à l’ambassade d’un autre pays, pour que cet autre pays donne son approbation. C’est aussi l’AMIA, la cause pour laquelle presque tout le monde a fait de la politique avec les morts.

Et je demande aussi justice et vérité pour une autre victime. Son nom était Héctor Timerman. Il a quitté sa vie à la recherche d’une percée pour la cause AMIA détenue dans le temps et l’injustice. Ils l’ont insulté, humilié et l’ont finalement condamné à mort, lorsqu’ils l’ont empêché d’accéder à un traitement pour son cancer. Et contrairement à ce qui se passe dans la cause de la mort d’Alberto Nisman, où tout est incertitude, La mort de Héctor Timerman, de mon ami Héctor Timerman, a des participants clairement responsables et nécessaires qui n’ont pas encore donné d’explications.

Nous continuerons de réclamer.

L’auteur est avocat et a défendu Héctor Timerman et Cristina Fernández de Kirchner dans le dossier du Mémorandum avec l’Iran