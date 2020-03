«Nous n’avons pas besoin d’autorisation»: des femmes de l’EZLN ont rejoint la grève du 9 mars

Sans demander la permission: c’est ainsi que les commandants et les coordinateurs des femmes zapatistes de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) se joindront à la grève nationale du 9 mars convoqué par le groupe Veracruz, “Brujas del Mar”.

Dans un communiqué, les femmes appartenant à l’EZLN ont déclaré qu’elles appelaient à une manifestation pour mettre fin à la violence sexiste, car aucune femme dans le pays n’est dispensée de pouvoir subir un crime en étant simplement une femme.

“LLes meurtres et disparitions de femmes sont déjà fous que vous ne pouviez pas imaginer avant. Pas de femme, de tout âge, classe sociale, militantisme politique, couleur, race ou croyance religieuse, est sûr»Ils ont déclaré.

Ils ont ajouté qu’à cette époque, non seulement la sécurité sera exigée, mais qu’il y aura également justice pour les disparus et les assassinés, car ils ne les oublient pas non plus, ils porteront donc du noir.

«Nous appelons ce que la principale exigence de ces manifestations est de mettre fin à la violence contre les femmes. Et là aussi dire clairement que nous n’oublions pas les disparus et assassinés dans tous les gouvernements […] Quelle que soit leur couleur, car ce sont les mêmes. Et pour rappeler aux mauvais gouvernements et à eux que nous manquons, nous avons proposé de porter un signal noir sur nos vêtements », ont-ils expliqué.

La déclaration a plongé dans leur routine, car ils ont déclaré que dimanche 8 mars ils seront entendus dans leurs revendications et leurs demandes “,nous parlerons des douleurs et des rages que nous entendons lors des deux rencontres de femmes que nous avons eues, mais nous parlerons également des luttes, des nôtres et des vôtres, des compagnes et des sœurs qui nous lisent ».

Et le jour suivant, ce sera le jour où tout s’arrêtera puisque ce sera le jour où tout s’arrêtera, même l’autonomie elle-même s’arrêtera car la communauté est majoritairement féminine.

“Beaucoup nous n’irons pas dans nos villages, mais nous resterons et, à l’aube de ce 9 mars, nous allumerons des milliers de lumières. Dans les escargots et dans les villages zapatistes, la lumière des femmes brillera. »

Ils ont également dénoncé les grandes entreprises qui veulent profiter d’un mouvement, alors qu’en réalité elles sont macho pour dire qu’elles donnent aux femmes la “permission” de se battre pour leurs libertés.

«Les puissants et leurs contremaîtres politiques deviennent, d’une part, très conscients et sensibles et ne peuvent même pas retirer leur mode patriarcal parce qu’ils disent même qu’ils donnent« la permission »aux femmes de manifester parce qu’elles sont tuées. Maintenant, ils leur donnent la permission de se battre pour vivre. Ce sont des scélérats, eux et les femmes qui ont la même pensée pour les hommes, même si ce sont des femmes », ont-ils déclaré.

Avec Concernant les commentaires du président Andrés Manuel López Obrador qu’il s’agit d’une manœuvre de droite pour manipuler un mouvement, les femmes ont déclaré que c’est parce que le gouvernement est bouleversé que les jeunes femmes sont désormais celles qui ont la parole.

«Le gouvernement suprême, qui est énervé parce que les gens ne discutent plus de ce qu’il dit […] Car il s’avère que certaines femmes, jeunes pour le pire, ont retiré le micro et crient ce que le mauvais gouvernement se tait. S’il est ridicule que les soi-disant opposants politiques et les opposants soient faits comme de bonnes personnes qui donnent la «permission» de vivre, c’est plus ridicule que le mauvais gouvernement et ses fans et les fans accusent de «coup d’État» la lutte pour la vie des femmes “