Nous ne sommes pas seuls! Le Pentagone déclasse les vidéos d’OVNIS enregistrées par l’armée

Le Pentagone a révélé lundi les enregistrements de trois observations d’objets volants non identifiés (OVNI) par ses pilotes, une collection en 2004 et deux en 2015.

Le ministère de la Défense «publie ces vidéos pour clarifier tout malentendu du public quant à savoir si les enregistrements qui ont circulé sont réels ou non, et s’il y a plus de (contenu) dans les vidéos. Le phénomène aérien vu dans les vidéos reste classé comme non identifié “, a-t-il expliqué. Le Pentagone sur ces images, qui ont été filtrées et circulent sur le réseau depuis 2007 et 2017.

La première vidéo, celle de 2004, a été partagée en 2007 par l’un des membres de l’équipage qui a été témoin de la scène; Il a ensuite été publié aux côtés des deux autres par l’organisation The Stars Academy (TTSA) et le New York Times en décembre 2017 et mars 2018.

En 2019, l’US Navy a reconnu que les trois enregistrements étaient réels, mais ne les avait pas officiellement publiés jusqu’à présent.

Le premier enregistrement, connu des experts comme “FLIR1“Montre un objet de forme oblongue, qui accélère hors de vue des capteurs.

“Alors que je me rapprochais … il a rapidement accéléré vers le sud et a disparu en moins de deux secondes. C’était extrêmement brusque, comme une balle de ping-pong rebondissant sur un mur. Cela frapperait et irait dans l’autre sens », a déclaré à . le pilote à la retraite de l’armée américaine David Fravor en 2017.

Dans la vidéo intitulée “Cardan“Un membre d’équipage est entendu disant” Regardez cette chose “, faisant référence à un objet volant qui, selon eux, semblait être au près en 2015.

Enfin, dans l’enregistrement appelé “Allez vite », également à partir de l’année 2015, un objet volant qui semble être à la surface de l’eau peut être vu et des équipes militaires se demandent “Qu’est-ce que c’est que ça?” et “Qu’est-ce que c’est, mec?”

Le site Black Vault, dédié à la déclassification des documents gouvernementaux, a été le premier à révéler que l’US Navy considérait que les phénomènes observés étaient considérés ovni par des équipes spécialisées.

VOUS ÊTES ÉGALEMENT INTÉRESSÉ: “Ils vont pleurer”; le gouvernement d’El Salvador suscite la controverse avec des photographies de ses prisons

Quelle est la situation aux États-Unis que le Pentagone a déclassifié trois vidéos sur les ovnis, comme un “écran de fumée”.

Un million de personnes infectées, près de 60 000 morts, plus que lors de la guerre du Vietnam, plus de 22 millions de chômeurs et des personnes prenant du chlorox. pic.twitter.com/D0q6mA4A5f – INDIGNADO📖🌎☕🇵🇸 🔭 (@ indignadocol1) 28 avril 2020

Avec des informations de l’EFE