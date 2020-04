Nous pensons au changement climatique dans le mauvais sens

Une grande partie de la rhétorique militante et politique, même des conférences des Nations Unies, encadre la résolution du changement climatique comme un défi politique – comme si toutes les technologies spécifiques nécessaires pour résoudre le problème étaient déjà prêtes à être connectées à des coûts raisonnables, le défi étant simplement de convaincre chaque personne et chaque pays à «faire leur part».

Nous pouvons essayer aussi longtemps que nous voulons convaincre l’Inde, par exemple, de «faire sa part» en adoptant des systèmes plus chers et en replaçant dans la pauvreté les personnes qui n’ont obtenu que récemment leur premier accès à une énergie fiable. Cela n’arrivera pas. Et l’Inde est représentative de l’ensemble du monde en développement, qui au total émet actuellement les deux tiers des gaz à effet de serre chaque année. Nous ne pouvons pas simplement nous décarboniser. Mais nous ne pouvons pas non plus «faire notre part» et nous attendre à ce que nous puissions inciter les pays en développement à décarboniser comme nous le pouvons.

La seule façon de résoudre le changement climatique de près de l’objectif 2050 des scientifiques est que les États-Unis traitent cela comme un défi technique: remplacer tous les systèmes qui émettent des gaz à effet de serre par ceux qui n’en émettent pas, puis fabriquer ces systèmes propres – dont beaucoup sont encore en développement – suffisamment abordables pour se propager rapidement dans le monde entier.

Nous pouvons le faire grâce à des projets d’innovation de type lunaire: RD + D, politiques et marchés publics pour stimuler le déploiement et accroître la fabrication, le financement et d’autres mesures pour amener chaque technologie nécessaire au coût du «nième du genre» qui peut surpasser les combustibles fossiles globalement.

Nous avons besoin de plus de voix scientifiques pour parler du changement climatique, car le récit selon lequel il s’agit principalement d’un problème politique est à la fois peu pratique et déprimant. Il contribue à l’anxiété climatique généralisée que ressentent les jeunes d’aujourd’hui et incite de nombreuses personnes à croire que nous sommes condamnés.

Nous ne sommes pas condamnés. Nous ne comprenons tout simplement pas notre objectif. Les dirigeants des États-Unis doivent changer leur mentalité d’un objectif axé sur un objectif final de «se décarboner d’ici 2050 et faire pression sur les autres pays pour qu’ils en fassent autant» à l’un de «développer tous les systèmes propres nécessaires (bien avant 2050, donc chacun a temps de se déployer complètement dans le monde une fois suffisamment bon marché) pour rendre la décarbonisation abordable

Cet état d’esprit est l’antidote à la question de l’électeur: “Pourquoi devrions-nous agir massivement alors que la Chine n’en fait pas assez?” Nous pouvons résoudre à peu près tout le problème grâce à la politique intérieure. Nous n’avons pas besoin que la Chine fasse beaucoup si nous en faisons assez. En fait, plus nous investissons dans ces projets dès le départ, plus la part des avantages économiques que nous en retirerons sera plus importante par rapport à la Chine.

En communiquant sur la résolution du changement climatique en tant que défi technique, nous pouvons rassurer les électeurs et les politiciens qu’il est réalisable: si nous agissons avec suffisamment d’audace avec des investissements massifs au cours des prochaines années, nous résoudrons l’ensemble du problème.

Mais communiquer d’un point de vue technique est également efficace pour brosser un tableau pour les électeurs de ce à quoi ressemble réellement la résolution du changement climatique. C’est le sujet de mon nouveau livre, The 100% Solution. Il énonce cinq piliers qui constituent la transformation physique nécessaire, presque tous entraînés par la réduction du coût des systèmes propres grâce à l’augmentation de la production. Spoiler: résoudre le changement climatique signifie changer les systèmes, pas les modes de vie. Si nous pouvons communiquer à l’électeur moyen le fait qu’il sera en mesure de chauffer sa maison la même quantité, de conduire la même quantité, de voler si nécessaire – uniquement avec un équipement différent alimentant ces processus – nous pouvons rendre le public (et donc notre les dirigeants politiques) plus à l’aise pour l’idée d’un ensemble massif de projets.

Et enfin, en créant un consensus parmi les leaders politiques et les leaders d’opinion sur ce qui doit être physiquement réalisé et une stratégie englobant toute la gamme des innovations pour y parvenir, nous pouvons faire de la politique le côté trivial de la résolution du changement climatique. Qui n’aime pas l’innovation américaine? Création d’emploi? Booms de fabrication? Un équipement plus sain et moins cher? C’est de cela que nous parlons lorsque nous parlons de résoudre le changement climatique: nous ne le disons tout simplement pas assez souvent.

Avec des voix plus techniques s’exprimant, nous pouvons créer un consensus sur ce qui doit être réalisé et mettre les gens à l’aise avec le monde (assez génial!) Qui sera réalisé grâce à cette transformation. Et nous pouvons donner de l’espoir à mes camarades qui ont besoin de savoir qu’il est tout à fait possible – et bien que technique, peut-être politiquement facile – de résoudre pleinement le changement climatique.