Nous remettons la science dans les normes de pollution de l’air de l’EPA, mais …

Avant l’aube du matin du 10 octobre 2019, nous nous sommes tous les quatre réunis dans une petite salle de conférence d’un hôtel à l’extérieur de Washington, DC Sachant qu’il y aurait bientôt beaucoup de regards sur nous, nous nous sommes assurés que la technologie fonctionnait, la chambre était prête et la du café était servi. Tout devait être juste; de nombreuses heures et nuits tardives avaient été consacrées à la réalisation de la journée. En moins de six semaines, nous avons planifié un événement qui aurait normalement été organisé sur une période de plusieurs mois par le personnel de carrière de l’Environmental Protection Agency (EPA). Mais nous devions agir rapidement si nous voulions que notre réunion éclaire une décision qui affecterait la santé de toute la nation.

Cette réunion aurait dû être convoquée par l’EPA. Au lieu de cela, nous l’avons fait nous-mêmes, pour compenser l’abdication par l’administrateur de l’EPA de sa responsabilité d’utiliser la science pour protéger la santé publique. Exactement un an avant ce jour-là, alors l’administrateur par intérim de l’EPA, Andrew Wheeler, a dissous le comité d’examen des particules de 20 membres – un groupe clé d’experts sur les effets sur la santé et l’environnement des particules – nécessaire pour évaluer avec précision les dernières données scientifiques informant notre air national normes de pollution. Aux États-Unis, les particules sont un mélange de polluants qui tue chaque année des milliers de personnes sensibles prématurément et en rend beaucoup plus malades.

La dissolution du panneau a rompu avec un précédent de longue date. Pendant des décennies, ces panneaux spécifiques aux polluants ont été un élément clé du processus de l’EPA pour établir des normes de pollution atmosphérique basées sur la santé. Et l’APE a largement réussi à établir des normes de protection de la santé, même face à d’énormes pressions financières ou politiques pour faire autrement. En fait, le processus APE a été vénéré comme l’étalon-or dans l’élaboration de politiques fondées sur la science. Pourtant, dans un communiqué de presse, et sans préavis, les dirigeants de l’EPA ont rejeté le panel sans explication. Ce fut une gifle au visage pour la communauté scientifique et un coup de poing dans le ventre du public américain qui compte sur l’agence pour les protéger de la pollution de l’air.

Sans le panel, l’EPA a dû examiner les normes avec seulement un plus petit comité de sept membres, connu sous le nom de Clean Air Scientific Advisory Committee (CASAC). Jusqu’à présent, ce comité a été enrichi de panels spécifiques aux polluants qui ont l’étendue, la profondeur et la diversité de l’expertise, de l’expérience et des perspectives dans des domaines clés tels que l’épidémiologie, la toxicologie, la médecine, la qualité de l’air, l’exposition humaine à la pollution atmosphérique, l’évaluation des risques et plus. Maintenant, cette expertise était absente.

Pour couronner cette élimination des avis scientifiques, le comité de sept membres restant ne tire pas le poids scientifique auquel il était habitué. Plus tôt en 2019, les dirigeants de l’EPA ont restructuré le comité, en remplissant la plupart des sièges de représentants des États et des gouvernements locaux et en nommant un consultant de l’industrie comme président. Pour remédier à l’expertise manquante résultant de la suppression du panel, les dirigeants de l’EPA ont installé un groupe de consultants qui ont communiqué avec le comité de manière moins ouverte. Ces perturbations du processus et des personnes impliquées sont loin du groupe de chercheurs de premier plan, principalement du milieu universitaire, engageant une discussion ouverte et approfondie sur l’état de la science, qui avait été la norme. Ensemble, ces changements apportés au processus robuste de longue date de l’EPA pour garantir des protections scientifiques contre la pollution atmosphérique ont soulevé la question de savoir si l’agence aurait les conseils scientifiques dont elle avait besoin pour les particules et c’est la lacune que nous avons comblée.

Ce jour-là, dans une salle de conférence d’un hôtel à l’extérieur de D.C., nous avons restauré ce processus scientifique crucial. Vingt experts scientifiques indépendants qui ont été limogés par l’administration Trump avaient accepté de se rencontrer de toute façon. Ils ont donné de leur temps et de leur expertise pour s’assurer que les conseils scientifiques réfléchis des bons experts informaient une administration qui n’en voulait même pas. Nous avons organisé la réunion comme si elle était dirigée par l’EPA, avec l’ancien personnel de l’EPA. Il a été retransmis en direct et a réuni le public et les journalistes. Nous avons invité et reçu des commentaires du public. Nous avons suivi les règles d’éthique de l’EPA au mieux de nos capacités et nous avons assuré que le même type de contribution juridique et scientifique était disponible pour le panel.

Le panel était présidé par Chris Frey, un vétéran de la CASAC (et l’un des auteurs), qui s’est assuré que les conseils du panel informeraient l’administration et ses conseillers scientifiques restants dans leur examen des recommandations scientifiques et politiques sur les normes de pollution particulaire. Le comité a élaboré un rapport de 183 pages détaillant leurs avis scientifiques. Une conclusion importante: les panélistes ont convenu avec le personnel de l’EPA que la norme actuelle pour l’exposition annuelle aux particules fines est inadéquate pour protéger la santé publique et devrait être renforcée, et sont allés plus loin en recommandant de renforcer d’autres normes sur les particules. Lorsque le CASAC s’est réuni la semaine suivante, les recommandations du panel étaient l’éléphant dans la pièce. En fin de compte, le comité truqué était divisé, certains membres étant d’accord avec le panel que les normes actuelles ne protégeaient pas la santé publique, et d’autres ne recommandant aucun changement aux normes.

Maintenant, l’administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, a proposé de maintenir les normes relatives aux matières particulaires inchangées, malgré les conseils du groupe d’experts de 20 membres dans le domaine des matières particulaires et de la santé (qui avait été initialement nommé par l’EPA en 2015), malgré les conseils de Les scientifiques de l’EPA, et malgré les preuves scientifiques que chaque année, des milliers de personnes subissent des effets néfastes sur la santé et des décès prématurés à des niveaux de pollution inférieurs aux normes actuelles.

Il est clair pour nous comment la science fait pencher la balance. Le maintien des normes actuelles ne protégera pas la santé publique. Il donnerait la priorité à la prise de bénéfices à court terme pour certaines industries réglementées par rapport aux dommages économiques et sanitaires plus importants qui toucheront de manière disproportionnée les plus vulnérables d’entre nous, y compris les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de maladies pulmonaires. En ignorant la science, l’administration met notre santé en danger.

Ce jour d’octobre et depuis lors, les organisateurs et les membres du nouveau panel ont travaillé dur pour s’assurer que l’administrateur Wheeler dispose des conseils scientifiques dont il a besoin pour prendre la bonne décision. Maintenant, nous devons insister pour qu’il le fasse. Le public a maintenant la possibilité de commenter le projet de règle sur les particules. C’est le moment de parler. L’EPA doit suivre les conseils du panel. Lorsque nous nous sommes blottis dans cette petite salle de conférence pendant deux jours d’affilée, nous ne l’avons pas fait pour notre propre bénéfice. Nous l’avons fait pour faire en sorte que la nation ait la possibilité de suivre la science. Et nous l’avons fait pour permettre aux gens de partout au pays d’avoir des normes de pollution de l’air qui protègent leur santé. Nous avons fait nos devoirs. Il est maintenant temps pour l’administrateur Wheeler de faire le sien.