«Nous sommes dans un abandon total»: Silvia Ríos, sœur de la saxophoniste María Elena Ríos

Ce lundi 23 décembre, les autorités ont arrêté l'auteur présumé de l'attaque subie par le saxophoniste María Elena Ríos il y a trois mois, quand il a été aspergé d'acide.

Les autorités d'Oaxaca ont confirmé que le parquet général (FGE) avait procédé à la capture, mais elles n'ont rien mentionné du suspect principal: Juan Vera Carrizal, ancien député du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), avec qui le saxophoniste avait une relation sentimentale.

Elena Ríos, 26 ans, Il a été victime d'une violente agression le 9 septembre alors qu'il marchait avec sa mère à Huajuapan de León. Ils ont tous deux marché dans la rue, vers 10 h 00, lorsqu'un homme les a attaqués; Elena a causé des brûlures au deuxième degré et sa mère a également été blessée.

Dès le jour de l'attaque, des amis et des personnes proches d'Elena ont averti que le possible responsable était Vera Carrizal, qui est actuellement un homme d'affaires important dans la région Mixtec. Le 16 décembre, ils ont envoyé une lettre au président Andrés Manuel López Obrador exigeant une plus grande sécurité des menaces de mort reçues. La lettre a également été envoyée avec copie à la Chambre fédérale des députés, au Sénat de la République, au gouvernement local, à celui de Mexico et à l'Institut national des femmes (Inmujeres).

Cependant, Silvia Rios, La sœur de María Elena Ríos a confirmé à MVS Noticias qu'elles n'avaient jusqu'à présent reçu aucune aide, à l'exception du ministère de la Culture: «Le gouvernement ne s'est pas approché pour nous soutenir, il nous a laissé dans un abandon total. (Vera Carrizal) était un député, a le pouvoir, a une relation avec le gouvernement: il a été dit qu'il était prestanombres du père du gouverneur. Le secrétaire à la Culture est le seul à nous avoir aidé. »

Trois mois après l'attaque, María Elena continue de recevoir des interventions blessures chirurgicales causées. Sa famille a dépensé plus de 200 000 pesos entre les médicaments et les soins médicaux.

"Il s'agit de la deuxième intervention chirurgicale qu'il a subie et ses greffes de bras sont retombées. Elle a besoin d'une reconstruction des paupières, du nez, de la bouche, du cou, des bras, de la poitrine, des jambes», A expliqué Silvia.

Il a ajouté que c'est la deuxième fois que la peau de ses jambes est greffée et que, par conséquent, les membres sont plus endommagés et les médecins ne savent plus où retirer les tissus. "En pleurant, il m'a dit:" Sortez-moi d'ici parce qu'ils ne me guériront pas ". Elle me dit que son rêve a été tronqué, parce qu'elle ne sait pas pour quoi elle vit, car ils l'auraient mieux tuée pour la laisser telle qu'elle est », a déclaré Silvia dans une interview accordée à l'animatrice de radio Fernanda Familiar.

Juan Antonio Vera Carrizal, auteur intellectuel présumé de l'attaque, a nié les accusations.

«María Elena Ríos Il a travaillé avec moi et nous avons une amitié, mais cela ne veut rien dire. Si vous avez un mode de vie sain, c'est le cas, mais si vous avez un style de vie inhabituel, vous aurez des problèmes. J'ai toujours agi de la meilleure façon en regardant les gens dans les yeux. Que le Bureau du Procureur enquête et capture la personne qui a commis l'acte odieux », a-t-il déclaré lors d'une émission de radio à la station locale 88,5 FM.

La sœur d'Elena a décrit l'homme d'affaires comme homme macho et violent, qui a harcelé la jeune femme et soumis à une humiliation constante. C'est pourquoi Elena l'a abandonné et pour se venger, Carrizal aurait planifié l'attaque.