“Nous sommes un patient en soins intensifs”, a déclaré Alberto Fernández lors d’un petit-déjeuner avec des hommes d’affaires allemands.

(Envoi spécial à Berlin) Alberto Fernández dînera avec Ángela Merkel à la Chancellerie allemande pour obtenir votre soutien dans la négociation avec le Fonds monétaire internationalMais, avant cela, c’est le protagoniste des rencontres successives avec les entreprises allemandes qui s’inquiètent de la crise économique et des effets financiers des mesures d’urgence appliquées pour réduire l’inflation et stabiliser le dollar.

À 10 heures (heure locale), dans un format appelé “table ronde”, le président a rencontré des entreprises liées à la logistique, à la technologie et à l’ingénierie qui composent le Comité pour l’Amérique latine des entreprises allemandes. Après le petit déjeuner, le chef de l’Etat a souligné lors d’un bref contact avec les journalistes: «Nous avons très bien réussi, mais demandez-leur“

Ensuite, Alberto Fernández rencontrera des dirigeants importants de Bayer et Siemenset vers midi, vous quitterez l’hôtel Regent où se tiennent les réunions du matin, pour marcher 200 mètres jusqu’à la Volkswagen Group Forum Drive.

Des hommes d’affaires allemands ont demandé des entretiens avec le président pour reconnaître sa présence en Allemagne et saisir l’occasion pour faire part de vos doutes et préoccupations concernant la situation économique et aux mesures d’urgence prévues pour abaisser les niveaux d’inflation, maintenir la stabilité du dollar et entamer une possible croissance du produit intérieur brut (PIB).

Alberto Fernández n’a pas été surpris par les prétentions diplomatiques des hommes d’affaires allemands. Il sait que le stock complique la production d’intrants importés et met de mauvaise humeur les investisseurs étrangers qui ne peuvent percevoir leurs profits. Cependant, malgré les problèmes qu’il juge évidents, le président demandera du temps pour corriger les mesures qui sont aux antipodes du système commercial du XXIe siècle.

En plus d’écouter le président, les hommes d’affaires voulaient avoir une main dans la main avec Martín Guzmán. Mais ce désir est entré en collision avec l’agenda du ministre de l’Économie et le vol qu’il a pris hier à Buenos Aires pour arriver aujourd’hui à Berlin. S’il n’y a pas de retards dus à des orages, Guzman atterrira à l’aéroport de Berlin-Tegel vers 15 heures (heure locale), et vous pouvez tenir une réunion clé avec un vice-ministre allemand avant de rejoindre le dîner qu’Alberto Fernández et Merkel partageront.

Le président arrivera à la Chancellerie allemande avec un objectif politique bien défini: faire en sorte que Merkel soutienne sa stratégie de négociation de la dette extérieure avec le Fonds monétaire international (FMI). Le chancelier allemand soutiendra la stratégie d’Alberto Fernández, mais en retour, il demandera en termes diplomatiques l’engagement présidentiel de modifier certaines variables de l’urgence économique.

Merkel défend les investissements allemands en Argentine et c’est pourquoi il proposera à Alberto Fernández que des décisions politiques et économiques soient prises pour faciliter le fonctionnement des sociétés détenues avec des capitaux locaux. La chancelière – ils ont expliqué Infobae hier soir à Berlin – ne veut pas de privilèges économiques, elle veut juste que le modèle argentin actuel revienne aux canons du libre-échange du 21e siècle.

Alberto Fernández comprend les approches veloutées de Merkel, mais Il n’ouvrira la main que lorsque Guzmán lui assurera qu’une ouverture minimale des stocks n’impliquera pas une catastrophe sur le marché des devises de la ville de Buenos Aires.

Le président prévoit également que Merkel aborde la situation juridique de l’accord Mercosur-Union européenne. Dans ce contexte, Alberto Fernández a dirigé une réunion de travail qu’il a partagée avec le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz, et le chef du ministère des Affaires étrangères, Guillermo Justo Chaves, pour préparer les arguments présidentiels avant les questions prévisibles de Chancelier allemand

Alberto Fernández est un critique du traité Mercosur-UE et soutient que tous ses détails ne sont pas connus du public. Pour la diplomatie allemande, le président argentin a tort dans ses deux concepts: Merkel assure que l’accord historique apportera des bénéfices au Mercosur, et que son texte est entre les mains du ministère des Affaires étrangères.

Malgré la remise en cause politique d’Alberto Fernández du traité Mercosur-UE, il ne prendra pas la décision de renoncer au respect formel. Le président se concentre sur la négociation avec le FMI et ne fera aucun geste qui complique la recherche d’une solution à la crise de la dette extérieure.

Il a besoin de la chancelière Merkel de son côté, car il est arrivé à Berlin un dimanche matin pluvieux.