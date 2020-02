Nouveau bilan de coronavirus: plus de 1600 morts

Dimanche, le bilan des décès dus à l’épidémie de coronavirus en Chine a dépassé 1600 cas, après la mort de 139 autres personnes dans la province du Hubei, épicentre de l’épidémie.

Dans sa mise à jour quotidienne, la commission de la santé de la province a également signalé 1843 nouveaux cas, ce qui signifie une baisse du nombre de nouveaux cas annoncés samedi, qui avaient augmenté de plus de 2500 en une seule journée.

Au moins 1 662 personnes sont mortes de l’épidémie qui a éclaté dans la capitale du Hubei, Wuhan, en décembre dernier et est devenue une épidémie nationale. En outre, plus de 68 000 personnes ont été infectées.

Le nombre de cas d’infections et de décès dus à l’épidémie de coronavirus en Chine ils ont soudainement explosé jeudi lorsque les autorités du pays ont changé leur façon de suivre la maladie, et non, en général, en raison de certains changements dans l’état du foyer.

Selon les experts, la modification du registre des personnes infectées par la maladie, appelé COVID-19, vise à détecter de nombreux cas qui étaient auparavant passés inaperçus. Cela permettra à plus de patients d’être traités et mis en quarantaine plus à l’avance.

L’OMS a toutefois maintenu la méthode de comptage précédente. Votre patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que le corps avait demandé à la Chine des détails sur la façon dont les diagnostics avaient été faits.