Nouveau crime à Rosario: un homme de 27 ans a été abattu et il y a 17 meurtres à ce jour cette année

Stupeur, choc et terreur grandissent d’heure en heure dans la ville de Rosaire pour la vague de meurtres qui est enregistrée depuis le début de l’année, au milieu de conflits sur le territoire entre des clans criminels en collusion avec des policiers séparés de leurs charges. Le dernier crime a eu lieu mardi après-midi et Il y a déjà 17 homicides en 14 jours.

La victime a été identifiée comme Franco Strambi, un jeune homme de 27 années, à qui criblé en marchant le long de la rue Felipe Moré au 3600, à quelques mètres de l’intersection avec Boulevar Seguí. Là, quelques minutes après 18 heures, deux hommes qui se déplaçaient sur une moto l’ont intercepté et lui ont tiré au moins sept fois: sur le corps de la victime a frappé cinq balles.

Après l’attaque, les criminels ont fui immédiatement. Strambi a été aidé sur les lieux puis transféré d’urgence à l’hôpital d’urgence de Clemente Alvarez mais est arrivé sans vie à l’hôpital.

Des officiers du Cabinet criminel travaillent maintenant sur les lieux du crime, effectuant des traces et kidnappant du matériel balistique pour expertise, ainsi que des sondages et des témoignages par caméra. Jusqu’à présent, les assaillants n’ont pas pu être identifiés, ont-ils déclaré du ministère public.

Le procureur de l’Unité des meurtres d’homicide à son tour Luis Schiappa Pietra Il est chargé de l’enquête. C’est le quatrième cas qui lui est arrivé depuis samedi soir dernier, quand ils ont tiré et tué Enrique Encino, un homme de 64 ans qui était sur le balcon du casino du centre-ville de Rosario.

Pour le crime d’Encino, la police a arrêté Maximiliano “Cachete” Díaz, qui a été désigné comme organisateur de l’attaque. C’est un homme étroitement lié à Tailleur de pierre “Guille”, chef des singes qui purge une peine dans le secteur à sécurité maximale de la prison d’Ezeiza.

Le ministre provincial de la sécurité, Marcelo Sain, a attribué le meurtre d’Encino au déplacement de 42 chefs de police chassés ces dernières semaines par la direction du gouverneur Omar Perotti. Dans ce sens, Il a déclaré que les assaillants cherchaient à “générer un choc public”. “Je ne doute pas que ce soit une réaction de groupes qui dirigent de toute évidence de grandes entreprises.”tenue.

Dans tous les cas, un lien possible avec des organisations criminelles qui auraient agi après la dernière purge en vigueur a fait l’objet d’une enquête. L’escalade de la violence s’est poursuivie dans les heures qui ont suivi. Hier lundi, aux alentours du même casino, dans le quartier de Las Flores, ils ont trouvé un autre homme mort, qui a reçu une balle dans la tête et dont l’identification n’a pas transcendé.

Le dernier homicide avait eu lieu à l’aube aujourd’hui et avait comme victime Angel Albano Avaca, 32 ans, fils d’un sous-officier de la police de Santa Fe, condamné à 7 ans en 2018 pour avoir collecté de l’argent auprès du clan Los Monos pour transmettre des informations.

Les circonstances ont conduit au chef de la police de Santa Fe, Victor Sarnaglia, signez une résolution qui permet aux agents d’avoir une balle dans la chambre de leurs armes, prêts à tirer immédiatement.

Dans ce contexte compliqué, le gouverneur Perotti Il a déclaré aujourd’hui qu ‘«une décision ferme est prise: nous devons rompre les liens avec la criminalité, nous devons avoir la fermeté et la tempérance nécessaires pour que la province soit composée de personnes décentes, de travailleurs. Et c’est là que nous allons mettre le plus grand effort possible pour protéger chacun des Santafesinos ».

En ce sens, le président a souligné l’importance de la coordination entre les municipalités et la province et a déclaré: «L’objectif principal est d’avoir une nouvelle police, afin que le Santa Fe retrouve confiance. Dans cette ligne, nous travaillons, pour leur donner un signal de coordination entre tous, que notre souci est de mieux prendre soin d’eux. »