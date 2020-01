Nouvelle attaque américaine contre les pro-iraniens en Irak avant les funérailles de Soleimani Par Sarah BENHAIDA = (Photos + Infographies + Vidéo) = Bagdad, 4 janvier 2020 (.) – L’escalade entre les États-Unis et l’Iran se poursuit ce samedi avec un nouveau bombardement américain les pro-iraniens en Irak, qui s’apprêtent à célébrer en grande pompe les funérailles du puissant général iranien Qasem Soleimani et de son principal lieutenant dans le pays. Peu de temps après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne cherchait pas la guerre avec l’Iran, Washington a de nouveau attaqué en Irak. Il y a eu “des morts et des blessés” dans un bombardement aérien au nord de Bagdad contre un convoi des Forces de mobilisation populaire ou Hashd al Shaabi, une coalition de paramilitaires pro-iraniens désormais intégrée à l’Etat irakien, a indiqué une source policière. Les Forces de mobilisation populaire ont accusé les États-Unis, qui n’ont pas encore réagi. La veille était un “tir de précision d’un drone américain” qui a plongé le monde entier dans l’incertitude, faisant craindre “une nouvelle guerre dans le Golfe”. que “le monde ne peut pas se permettre”, selon l’ONU. Au milieu de la nuit, comme ce samedi, les bombardements américains ont été dirigés contre deux voitures quittant l’aéroport de Bagdad. À l’intérieur se trouvaient Soleimani, l’architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et Abu Mehdi al Muhandis, l’homme d’Iran à Bagdad. Tous deux sont morts sur le coup. L’Iran a menacé de “vengeance” pour la mort de son général le plus populaire, que tout le Moyen-Orient croyait intouchable. Elle se déroulera “au bon endroit et au bon moment”, a-t-il ajouté. Une déclaration qui fait craindre que l’Irak ne devienne un champ de bataille indirect pour ses deux alliés: Téhéran et Washington. Bagdad craint “une guerre dévastatrice” sur son territoire. Du coup, samedi sera le théâtre d’une nouvelle manifestation de force de la part de Téhéran et de ses alliés locaux, avec un enterrement officiel et populaire des deux morts vendredi. – Manifestation de force – Mardi, le cortège funèbre de 25 combattants pro-iraniens tués dans des attaques américaines près de la Syrie a dégénéré en zone verte ultra-protégée de Bagdad. Sous les coups de barres de fer et de bélier improvisé, le premier mur de l’ambassade américaine à Bagdad s’est effondré. Il y avait des milliers de Proirani en colère. C’est dans ce quartier que des funérailles nationales auront lieu samedi pour Soleimani et Muhandis. Ensuite, les corps des dix morts lors de l’attaque américaine à l’aéroport seront exposés à la foule à Bagdad et seront emmenés dans les deux villes sacrées chiites du sud de l’Irak, Kerbala et Najaf, pour les prières finales avant l’enterrement de Muhandis et le transfert du corps de Soleimani en Iran. Loin de Bagdad, l’escalade entre Téhéran et Washington se poursuit. Chacun prétend avoir le droit de “se défendre”. Trump affirme avoir ordonné l’élimination de Soleimani pour “arrêter” une guerre et ne pas en déclencher une, et a déclaré qu’une attaque contre les Américains était “imminente”. Au sujet des “terroristes” qui menaceraient les intérêts de Washington, il a déclaré: “Nous les trouverons. Nous les éliminerons.” “Nous ne recherchons pas un changement de régime” en Iran, a-t-il toutefois ajouté. En République islamique, trois jours de deuil ont été décrétés de Soleimani, 62. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Téhéran en criant «Mort aux États-Unis». Les États-Unis ont commis leur “pire erreur” en tuant Soleimani, a averti le Conseil suprême de sécurité nationale, le plus haut organe de sécurité d’Iran. Le guide suprême de l’Iran, Ali Jamenei, et le président Hasan Rohani, qui a rapidement nommé le successeur de Soleimani, Esmail Qaani, ont également appelé à des représailles. – Soif de vengeance – Depuis que les États-Unis ont tué Soleimani, un rare consensus s’est créé en Irak, déchiré depuis plus de trois mois par une révolte populaire qui dénonce la corruption et l’influence de l’Iran. Alors que Washington «violait la souveraineté de l’Irak», selon les mots des chefs d’État, les commandants des Forces de mobilisation populaire ont appelé leurs combattants à «se préparer». Le turbulent leader chiite irakien Moqtada Sadr a même réactivé l’armée Mehdi, sa milice dissoute après avoir harcelé l’occupant américain en Irak (2003-2011). Hadi al Ameri, chef des pro-iraniens au Parlement, a déclaré qu’il fallait désormais “resserrer les rangs pour expulser les troupes étrangères” d’Irak. Les députés se réuniront dimanche et pourraient dénoncer l’accord irako-américain qui réglemente la présence de 5 200 personnes. Des soldats américains en territoire irakien. Et cela, juste au moment où Washington a annoncé le déploiement de 3 000 à 3 500 soldats supplémentaires au Koweït, voisin de l’Irak, à titre préventif, selon un haut responsable du Pentagone, en plus des 750 envoyés cette semaine. L’allié libanais de Téhéran, le Hezbollah, a promis “une juste punition” aux “assassins”. Et au Yémen, les rebelles houthis, soutenus par Téhéran, ont appelé à des “représailles rapides.” À Washington, les républicains ont applaudi les opérations et les démocrates ont critiqué une décision qu’ils jugeaient irréfléchie. “Le président Trump vient de jeter une cartouche de dynamite dans un baril. de poudre à canon et il doit une explication au peuple américain “, a déclaré l’ancien vice-président Joe Biden, candidat à la présidence pour novembre. La Russie, la France et le Royaume-Uni ont également exprimé leur inquiétude. Dans le domaine économique, les prix du pétrole ont augmenté car les marchés craignent des perturbations voire le blocus des pétroliers dans le détroit d’Ormuz.bur-mjg-sbh / cn / erl ———————————————– ————–