Nouvelle Hyundai i10: aussi grosse que vous le souhaitez | Moteur

Les voitures urbain ou utilitaire, ceux qui mesurent moins de quatre mètres de long, se trouvent en Espagne des chaque fois qu’ils vendent moins en raison des nouvelles réglementations sur les émissions et parce qu’elles ne sont pas aussi rentables pour les concessionnaires que les modèles plus grands.

La mode imparable des VUS a également influencé leur baisse des inscriptions, qui, dans cette taille, ne cesse d’augmenter les ventes.

Cependant, Hyundai parie toujours sur eux -En Europe, ils ont une représentation importante sur le marché total- et vient d’ajouter à sa gamme la nouvelle génération, la troisième, de la Hyundai i10.

La nouvelle Hyundai i10 grandit et réduit la hauteur

Le nouveau i10, par rapport à son prédécesseur, a perdu de la hauteur (il est deux centimètres plus bas, jusqu’à 1,48 mètres grand) mais plus large (1,68 mètres, 2 centimètres de plus) et plus (3,67 mètres, 5 centimètres de plus). Le coffre a 252 litres et peut être organisé en deux hauteurs.

Ces mesures (et leurs cinq portes) vous font idéal comme première voiture d’un pilote nobel ou comme deuxième d’une famille

Et dans les deux cas ils le verront aussi grand qu’ils le veulent, parce que la vérité est que pour sa longueur, c’est un large voiture à l’avant et à l’arrière pour les personnes de 1,80 mètre de haut.

La nouvelle Hyundai i10 peut avoir 4 ou 5 sièges

Il y aura quelqu’un qui dit qu’être approuvé pour cinq sièges (la version d’accès est pour quatre personnes) est quelque peu optimiste, mais la même chose se produit dans les salons ou les VUS plus grands, dans lesquels la place centrale est conçue pour les mineurs et pas d’adultes

Il la position de conduite est confortable et ergonomique, ce qui vous permet d’accéder facilement à toutes les commandes et à l’écran central (à 8 pouces de la deuxième finition, la soi-disant Klass. Ci-dessous, l’Essence et devant le Tecno et le Style).

Les plastique utilisé À l’intérieur, ils sont généralement durs et, dans le cas du tableau de bord, ils peuvent être choisis dans différentes nuances et finitions dans la zone des passagers.

La nouvelle Hyundai i10 est extérieurement plus moderne et plus musclée

Extérieurement, la nouvelle Hyundai i10 a également beaucoup gagné, car elle présente une image plus dynamique et sportive pour le nouveau front avec la grill en forme de cascade, les feux de jour à LED rondes et le bonnet côtelé.

La possibilité de choisir le toit dans une couleur différente (noir ou blanc) que celle de la carrosserie donne également la touche de jeunesse qui est exigée dans le segment utilitaire.

Une autre des forces de la marque sud-coréenne la plus jeune est les assistants de conduite qui roulent en standard dans le package Hyundai SmartSense: assistant de collision avant avec détection des piétons, feux de route automatiques, système de changement de voie actif et alertes de conduite pour le véhicule avant et la fatigue du conducteur.

En matière de connectivité, le système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, et avec le Bluelink (lié au navigateur qui ne propose que le Style en standard), vous pouvez fermer et ouvrir les portes à distance, localiser la voiture et connaître le diagnostic du véhicule, entre Autres fonctions

Moteurs essence 67 et 84 ch et à partir de mai 100 ch pour la N-Line

Les moteurs avec lesquels vous pouvez choisir sont, à l’heure actuelle, deux essence atmosphérique (MPI).

Le premier est de 1 litre et trois cylindres (avec 67 ch et une vitesse maximale de 156 km / h) et le second est un 1,2 litre, quatre cylindres (84 ch et 171 km / h). Les deux peuvent être équipés d’une boîte manuelle à cinq vitesses ou pilotés dans les mêmes relations.

L’arrivée d’une version N-Line (la ligne la plus sportive) avec un moteur essence 1.0 Turbo, 100 ch et une boîte manuelle est prévue pour mai.

Boîte manuelle de 5 relations ou manuel piloté

Pendant ce temps, nous avons conduit ce mardi dans les rues du centre-ville de Madrid Moteur de 84 ch avec boîte de vitesses manuelle et pilotée.

Nous avons davantage aimé le manuel, car le pilote peut sembler un peu lent lorsque plus de puissance est requise dans un changement de voie ou dans une sortie stationnaire.

Cependant, approche urbaine du véhicule le rend plus orienté vers la boîte pilotée, car il n’y a pas d’embrayage à utiliser et, par conséquent, l’effort physique du conducteur est moindre.

Il a également attiré notre attention sur le le moteur n’est pas beaucoup entendu lorsqu’il est en exploitation, ce qui ne se produit pas chez certains de ses concurrents; et que, pour limiter les coûts, le frein à main est actionné mécaniquement.

Prix ​​de la nouvelle Hyundai i10

Son prix, sans rabais, commence à partir de 14 250 € et atteint jusqu’à 20 245 € de la version caisse la plus équipée, la plus puissante et la plus pilotée.

En tant qu’offre commerciale, la marque propose la nouvelle Hyundai i10 à partir de 10 650 avec toutes les remises prévues (pour le financement et la livraison d’un véhicule), garantie de cinq ans kilométrage illimité et avec l’engagement que, si vous ne l’aimez pas, vous pouvez le retourner pendant le premier mois ou avant de faire les 1000 premiers kilomètres.