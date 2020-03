Nouvelle nourriture de fête: gâteaux à l’oxygène

Publié à l’origine en février 1907

«Les casques de fumée, les vestes de protection contre la fumée et les appareils respiratoires autonomes sont généralement utilisés dans les mines de toutes sortes, les pompiers, les chambres à ammoniac des usines de réfrigération et d’autres entreprises industrielles. L’équipement curieux est destiné à fournir à l’utilisateur de l’air pendant environ quatre heures. L’oxygène peut être fourni à partir d’un cylindre en acier. Cependant, certaines compagnies de navigation refusent absolument de transporter de l’oxygène comprimé dans des bouteilles en acier. Maintenant, une nouvelle substance, connue sous le nom d’oxylithe, est arrivée. La substance est préparée dans de petits gâteaux prêts à être utilisés immédiatement, et au contact de l’eau, elle dégage de l’oxygène chimiquement pur. »

—Américain scientifique, février 1907

