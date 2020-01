Nouvelle vidéo des rugbiers qui ont tué un jeune homme à Villa Gesell: c’est ainsi qu’ils les ont jetés du bowling avant l’agression

Les agresseurs sont conduits par une porte latérale à la piste qui mène à l’avenue 3. Le premier à être retiré de la piste est un jeune blond qui il porte ses cheveux attachés avec un coureur. Et derrière lui, vous voyez un autre de ses amis qui est traîné contre son gré tandis que deux pathogènes l’ont neutralisé de son cou et de son bras gauche.

Le reste du groupe, cependant, part paisiblement et suit les ordres d’évacuation.

Une fois sortis du bowling, les jeunes ont poursuivi les attaques contre Fernando Báez Sosa et son groupe d’amis sur l’Avenida 3 jusqu’à ce que la police intervienne et disperse les agresseurs. Au moment où Báez Sosa a été laissé seul – selon les premiers témoignages recueillis – il a été achevé avec des ananas et frappé par au moins 6 d’entre eux qui se sont échappés des troupes.

Les détenus ont été identifiés comme Matías Franco Benicelli (20 ans), qui, selon les témoignages et les enquêtes effectués, se révélerait être l’un des auteurs du présent fait, Ayrto Michael Villaz (20), Macimo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pretossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomas Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi ( 19), Blas Sinalli (18) et Pablo Ventura (20).

Bien qu’au début ils n’aient arrêté que 10 d’entre eux, la police a ensuite réussi à localiser Ventura; Il était le dernier arrêté. La police l’a localisé dans la ville de Zarate où il s’était évadé avec l’aide de son père.

C’est pourquoi cette nouvelle vidéo sera la clé pour certifier ou bannir l’alibi du jeune homme, qui a dit qu’il n’était pas au bowling au moment des faits.

Les 10 rugbiers ont été arrêtés ce samedi alors qu’ils se trouvaient dans une villa de deux étages située sur la 202e rue, à l’entrée de la forêt de Pinar. Tous sont accusés du crime de Fernando Báez Sosa, un homme de Buenos Aires de 19 ans qui a été brutalement battu à la sortie du Brique.

La victime mortelle était fils uniqueIl était un petit ami et avait voyagé sur la côte pour passer un week-end avec ses amis sur la plage. Quelques jours avant de se lancer dans le voyage, son père a dit: Il s’était inscrit pour étudier les premiers sujets de la carrière juridique, après avoir approuvé avec succès la SRC l’an dernier.

«Fernando était mon tout, ma vie, je n’ai pas de mots, c’était tout, bon fils, je ne peux pas croire ce qui nous est arrivé, un couple de meurtriers a arraché mon enfant. Que justice soit faite, mon fils a été battu à mort jusqu’à ce qu’il soit tué“Il a dit Infobae Graciela, ta maman

Silvino, le père de FernandoIl a mis en mots ce que ce fils représentait pour eux: «Mon fils était tout, c’était notre vie, c’était tout pour nous. Nous voulons juste rentrer chez nous et que tout cela se produise. » Il a ajouté: «Celui qui a tué la vérité est un animal, ayant tellement de policiers pour s’occuper des gens, c’était mon fils et je ne sais pas si je vais avoir des enfants. Avec Graciela, nous sommes vraiment tristes, nous voulons juste que justice soit faite. »